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Chefs no Rio Grande do Sul: seis mulheres que fazem história no Estado

Apenas 7% das mulheres comandam restaurantes renomados no Brasil, mas trajetórias individuais ajudam a transformar o cenário gaúcho

Brunna Oliveira

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