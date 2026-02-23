Para os dias quentes: aprenda a fazer um sushi de frutas 

Tem dias em que a sobremesa pode ser mais divertida do que o prato principal. O sushi de frutas entra exatamente nesse lugar: fresco, leve, inesperado.

A base é um arroz doce bem feito, no ponto certo, que segura o recheio e dá estrutura. Dentro, vale o que estiver mais fresco e mais colorido no hortifrúti: manga, morango, banana, uva. O corte é capricho. A montagem, paciência, já que precisa de um bom tempo de geladeira. O resultado? Uma travessa que chama atenção na mesa e resolve fácil aquela vontade de doce sem cair no óbvio e sem sair tanto da rotina saudável.