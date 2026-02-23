Para os dias quentes: aprenda a fazer um sushi de frutas 

Tem dias em que a sobremesa pode ser mais divertida do que o prato principal. O sushi de frutas entra exatamente nesse lugar: fresco, leve, inesperado.
A base é um arroz doce bem feito, no ponto certo, que segura o recheio e dá estrutura. Dentro, vale o que estiver mais fresco e mais colorido no hortifrúti: manga, morango, banana, uva. O corte é capricho. A montagem, paciência, já que precisa de um bom tempo de geladeira. O resultado? Uma travessa que chama atenção na mesa e resolve fácil aquela vontade de doce sem cair no óbvio e sem sair tanto da rotina saudável.
Confira a receita completa.
SUSHI DE FRUTAS
INGREDIENTES:
Base:
- 1/2 xícara de arroz tipo japonês (ou arroz branco bem lavado)
- 1 e 1/4 xícara de água
- 200 ml de leite de coco ou leite integral
- Mel (a gosto) ou 2 colheres (sopa) de açúcar
- 1 pitada de sal
- 1/2 colher (chá) de essência de baunilha (opcional)
Recheio, direto do hortifrúti do Rissul:
- Banana, manga, morango e uva sem sementes em tiras
“Alga” para enrolar:
- 1 manga bem madura cortada em lâminas finas e largas
Para finalizar:
- Coco ralado, mel ou gergelim
MODO DE PREPARO:
- Lave o arroz em água corrente até a água sair quase transparente.
- Cozinhe com a água em fogo baixo até secar.
- Acrescente o leite, o açúcar e o sal; mexa em fogo bem baixo por 3 a 5 minutos, até ficar cremoso e bem unido.
- Espalhe em um prato e deixe esfriar completamente (20 a 30 minutos na geladeira).
- Corte as frutas em tiras compridas.
- Abra a lâmina de manga sobre uma tábua.
- Com as mãos levemente úmidas, espalhe uma camada fina do arroz doce, deixando uma borda livre.
- Coloque 2 ou 3 tiras de frutas no centro.
- Enrole firmemente, como um rolinho. Se necessário, use um pouco de água para “colar”.
- Leve ao freezer por 10 minutos para firmar.
- Corte em 6 a 8 peças com faca bem afiada.
- Finalize com coco ou mel.