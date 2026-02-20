Onde comer leve em Porto Alegre: confira 6 lugares

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Prato Verde, na Redenção, é um clássico que nunca sai de moda. Amanda Xavier / Agência RBS

Equilibrar sabor e bem-estar deixou de ser exceção para virar proposta de muitos endereços em Porto Alegre. Entre bowls, pratos funcionais, doces sem açúcar e buffets sem restrições, a cidade reúne opções para quem quer comer bem sem abrir mão de escolhas mais leves.

De receitas sem glúten a preparos vegetarianos e sobremesas funcionais, selecionamos alguns lugares que mostram que é possível unir prazer e equilíbrio à mesa. A seguir, confira a hotlist com sugestões para diferentes momentos e estilos de alimentação.

Sandos, bowls, saladinhas, snacks assados e sucos naturais fazem parte do menu do restaurante. Bárbara Zarpelon / Especial

Paraíso Bowls

A culinária do leste mediterrâneo também pode ser encontrada em Porto Alegre. No Pátio 24, o Paraíso Bowls traz opções frescas e aromáticas, com sanduíches, saladas e bowls. Trata-se de um cardápio variado, em que é possível montar a base e os toppings de forma prática, conforme as preferências de cada pessoa. O bowl com falafel (R$ 39) é uma das pedidas que valem a escolha.

Serviço

Endereço: Rua Dinarte Ribeiro, 148, no bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, das 11h30 às 15h; das 16h30 às 21h. Sábado e domingo das 12h às 0h.

@paraisobowls

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Menu conta com doces sem adição de açúcar, sem lactose e sem glúten. Divulgação / Sem Culpa

Sem Culpa

Formigas de plantão irão gostar de saber que há um novo endereço de doces funcionais na cidade. Uma janela no Bom Fim abriga opções como bolos de pote, trufas e palha italiana. O Brownie Duo (R$ 30,90) combina brownie funcional, brigadeiro branco low carb e ganache de chocolate meio amargo. A receita não tem adição de açúcar, lactose nem glúten. Uma verdadeira perdição, não sabíamos por onde começar a comer.

Serviço

Endereço: Rua Irmão José Otão, 588, no bairro Bom Fim em Porto Alegre

Horário de Funcionamento: segunda à sábado das 10h30 às 19h. Nos domingos, das 14h às 19h.

@semculpapoa

Prato permite que adicione filé de tilápia, filé de peito de frango ou bife de alcatra. Amora Bistrô e Café / Divulgação

Amora Bistrô e Café

Com clima acolhedor, o Amora convida a refeições descomplicadas. O prato do dia (R$ 41) varia entre preparos como filé de tilápia com acompanhamentos e massas. No menu, também aparece a la minuta funcional (R$ 46,70), feita com arroz integral, feijão vegano, farofa da casa, couve, batata rústica assada e ovo pochê. Se o clima permitir, recomendamos que aproveite a área externa da casa, que tem um climinha gostoso.

Serviço

Endereço: Rua Florêncio Ygartua, 374 no bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre

Horário de Funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábado das 10h às 17h.

@seja.amora

Além do buffet livre, o espaço disponibiliza marmitas congeladas sem glúten. Fábio Matos / Divulgação

A Colher

Conhecido pelo cardápio sem glúten, o restaurante aposta em buffet livre (R$ 41,90) com variedade de pratos para celíacos. Em funcionamento desde 2005, a casa passou a operar exclusivamente com preparos sem glúten em 2012. Com um cardápio pensado para uma alimentação equilibrada, o local disponibiliza 9 opções de pratos quentes, 12 saladas e 3 sobremesas todos os dias. O local está em recesso até 22 de fevereiro.

Serviço

Endereço: Avenida Venâncio Aires, 964, no bairro Cidade Baixa em Porto Alegre

Horário de Funcionamento: Segunda a sábado, das 11h às 14h30.

@restauranteacolher

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Tempero brasileiro se mistura com itens da culinária tailandesa no Prato Verde. Amanda Xavier / Agência RBS

Prato Verde

Clássico entre os vegetarianos da Capital e os que flertam com um menor consumo de carne, o Prato Verde oferece buffet livre com bebida (R$ 35) e sobremesas inclusas. O reduto da comunidade vegetariana e vegana é um dos pioneiros no segmento na cidade chama a atenção por servir verduras orgânicas, fornecidas por pequenos produtores da região. Localizado próximo à Redenção, o restaurante é uma opção tradicional para quem busca refeições sem carne.

Serviço

Endereço: Rua Santa Terezinha, 42, no bairro Bom Fim em Porto Alegre

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta, das 11h às 14h30. Aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 15h.

@pratoverde_vegetariano

The Eat Nhoque, do Eat Kitchen é crocante por fora e macio por dentro Eat Kitchen / Divulgação

Eat Kitchen

Feito com batata-doce da estação, o The Eat Nhoque (R$ 75) combina casquinha crocante e interior macio. Para quem gosta de variar, o prato permite escolher proteína e molho, com opções que incluem versões vegetarianas. Também há tamanho reduzido (R$ 59). O cardápio segue a mesma linha descomplicada e versátil em outras pedidas. Entre elas, o Fried Rice (R$ 59), preparado com arroz integral orgânico, vegetais frescos salteados e frango grelhado, e o clássico NOFF (R$ 59), que combina molho à base de castanhas, arroz integral orgânico, frango grelhado, brócolis, mix de sementes e batata-doce frita.

Serviço

Endereço: Rua Dinarte Ribeiro, 131 // Avenida Mauá, 1050 // Avenida Diário de Notícias, 300 // Rua João Antônio da Silveira, 504, Centro de Novo Hamburgo



Moinhos de Vento – Porto Alegre:

Seg a Sex: 11h30 às 14h30 | Ter a Sáb: 19h às 23h

Sábados e feriados: 11h30 às 23h

Domingo: 11h30 às 16h

Cais Embarcadero – Porto Alegre:

Ter a Qui: 11h30 às 15h e 17h30 às 23h

Sex e Sáb: 11h30 às 23h

Domingo: 11h30 às 22h

Barra Shopping – Porto Alegre:

Seg a Dom: 11h30 às 15h30 e 17h30 às 22h30

Novo Hamburgo – Centro:

Seg a Sexta: 11h30 às 14h e 19h às 22h30

Sáb: 11h30 às 14h30 e 19h às 22h30