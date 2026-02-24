Expochurrasco confirma edição histórica para 2026

Os ingressos para o festival já estão à venda Neimar De Cesero / Agencia RBS

Porto Alegre volta a receber, no dia 25 de abril, mais uma edição do Expochurrasco, que já nasce com um anúncio de peso: será o festival com o maior número de proteínas já reunido em um único evento do segmento.

A proposta segue sendo valorizar toda a cadeia da proteína, da terra ao fogo. Do costelão assado lentamente no chão, que faz parte da identidade gaúcha, a cortes internacionais, carnes exóticas e técnicas ancestrais de preparo, a edição 2026 promete uma volta ao mundo sem sair do Jockey Club.

Serão mais de 45 estações gastronômicas comandadas por chefs e assadores convidados, em cinco horas de open food (então, já sabe: vá de barriga vazia). Além das experiências no fogo, a programação inclui shows, espaços temáticos (nosso, inclusive!), ativações sensoriais, exposições e a tradicional prova de turfe Ladies Day, realizada em parceria com o Jockey Club do Rio Grande do Sul.

MULHERES NO COMANDO

Estações serão conduzidas por assadoras Neimar De Cesero / Agencia RBS

Entre as novidades, um dos destaques é a criação das Estações Internacionais Mulheres do Fogo, reunindo assadoras de oito países — do Brasil aos Estados Unidos, passando por México, Peru, Chile, Uruguai, Equador e Argentina. A ideia é colocar técnica e protagonismo feminino no centro da conversa, com demonstrações que vão de cocções subterrâneas à condução direta ao fogo.

O evento também mantém a certificação de carbono neutro, com compensação integral das emissões geradas, reforçando o compromisso ambiental que se tornou parte da identidade do festival.

Integrante do Calendário Oficial de Eventos de Porto Alegre e do Calendário Nacional de Eventos Turísticos, o Expochurrasco consolida a capital gaúcha como um dos principais palcos do churrasco no país.

Como media partner, o Destemperados acompanha a edição de perto, com cobertura antes, durante e depois do festival — porque se tem fogo aceso na cidade, a gente quer estar ali para contar essa história.

Os ingressos já estão à venda, a partir de R$ 135 mais taxas.

EXPOCHURRASCO 2026

O encontro da família já tem data marcada Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quando: sábado, 25 de abril de 2026

Onde: no Jockey Club do Rio Grande do Sul, no bairro Cristal, em Porto Alegre

Horário: das 10h às 18h

Ingressos no site

Informações: @expochurrasco ou (51) 99813-9405