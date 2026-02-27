GERAL

Universo do vinho
Notícia

Escola do Vinho chega ao Vale do Sinos com diversos cursos

Com aulas voltadas para iniciantes e entusiastas, o espaço situado em Novo Hamburgo terá aulas temáticas e indicações de rótulos nacionais e internacionais

Larissa Cavalheiro

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