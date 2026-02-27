Escola do Vinho chega ao Vale do Sinos com diversos cursos

O Vale do Sinos acaba de ganhar um novo espaço dedicado à cultura do vinho. Inaugurada em novembro de 2024, em Novo Hamburgo, a Mézza Enoteca amplia sua atuação e passa a operar também como escola, oferecendo cursos livres para iniciantes e entusiastas.
Criado pela enóloga e sommelier Alexandra Mezzacasa, o espaço já se consolidou como ponto de encontro para apreciadores da bebida, com curadoria de rótulos brasileiros e internacionais. Além disso, o espaço também fomenta eventos como as Confrarias na Calçada e encontros intimistas voltados à troca de conhecimento. A nova frente educacional surge como desdobramento natural da demanda do público.
Cursos com foco em experiência e autonomia
A Escola do Vinho oferece aulas temáticas voltadas ao desenvolvimento do paladar, à autonomia de escolha e à leitura crítica da bebida. A programação iniciou em fevereiro e segue ao longo do primeiro semestre com encontros sensoriais e conteúdos que abordam o vinho em seu contexto — território, pessoas, métodos de produção e estilo. Segundo Alexandra, esse movimento da escola formaliza algo já presente na essência do negócio.
Sempre acreditamos que o vinho não precisa ser simplificado, mas contextualizado. Quando a pessoa entende o que está na taça, ganha segurança e autonomia. A escola nasce desse desejo de educar com responsabilidade, sem tirar a profundidade do vinho
ALEXANDRA MEZZACASA
Enóloga, sommelier e fundadora da Escola do Vinho
Os cursos são conduzidos por profissionais com formação técnica e experiência de mercado, como o enólogo Carlos Eduardo, e foram estruturados para atender tanto quem está começando quanto consumidores que buscam aprofundamento.
Agenda de março
03 de março — Champagne e seus segredos (R$ 450)
16 de março — Estilos que falam: o que aromas e sabores dos vinhos nos contam (R$ 200)
23 de março — Guia de Harmonização: casando vinhos e comidas — Edição Páscoa (R$ 240)
A proposta é oferecer ensino consistente, acessível e conectado à prática do consumo contemporâneo. Informações sobre disponibilidade e inscrições podem ser solicitadas diretamente nos canais da casa.
Serviço — Mézza Enoteca e Escola do Vinho
Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral, 699 — Vila Rosa, Novo Hamburgo/RS
Reservas: (51) 99594-0784 (WhatsApp)
@mezzaenoteca