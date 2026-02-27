Comida mexicana: Tanga Playa leva vibração para litoral gaúcho

Patrick Hartwig / Agência RBS

Quem já conhece o Tanga em Porto Alegre sabe que a casa tem personalidade. Agora, o restaurante expande território e chega ao litoral com o Tanga Playa, nova operação no Ramblas by Roubadinhas, em Atlântida, pensada sob medida para os dias de sol, mar e fome de férias.

A proposta é simples e certeira: comida mexicana com identidade, pratos bem servidos e drinks que combinam com o clima praiano. É o tipo de lugar que a gente senta, olha o cardápio por dois minutos e já começa a pedir sem muito cálculo, afinal tudo conquista.

Entradas

Para abrir os trabalhos, começamos pelas entradas. O Camarón de Verano (R$ 86) chega com camarão à milanesa, geleia de pimenta, guacamole e creme azedo. Crocante por fora, leve por dentro e com aquele toque picante que equilibra tudo. É uma combinação que mistura frescor e intensidade na medida certa.

As Croquetas (R$ 52) seguem um caminho mais indulgente. Recheadas com carnitas de porco, envoltas em bechamel e finalizadas com cebola roxa e geleia de pimenta, são daquelas que desaparecem da mesa antes de qualquer conversa mais longa. Uma mordida basta para entender o sucesso.

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Pratos principais

Nos principais, os clássicos da casa continuam sendo protagonistas. Os Nachos do Tanga (R$ 84) chegam com chips de milho crocantes, carne panela, queijo, guacamole e creme azedo. É um prato para compartilhar, generoso e direto ao ponto, que cumpre exatamente o que promete. Já a Paella Marinera (R$ 165) reforça a vocação litorânea da nova unidade. Preparada com arroz, açafrão, camarão, lula, mexilhão e salsa, é bem servida e carregada de sabor. Tem cara de almoço demorado, daqueles que atravessam a tarde e viram programa.

Bebidas que acompanham

A experiência não estaria completa sem os drinks autorais, que dialogam com o ambiente descontraído do Ramblas. O Tanga de Verano (R$ 44) mistura tequila, Aperol, morango e xarope de jalapeño, resultando em um coquetel frutado e levemente picante. Já o Puerto Rico (R$ 42) aposta no rum combinado com xarope de abacaxi com mate tostado, melado, limão e canela, trazendo camadas mais complexas e aromáticas.

Doce na medida, perfeito para fechar a experiência. Patrick Hartwig / Agência RBS

Para encerrar, os Churros com doce de leite (R$42) cumprem o papel de final feliz. Crocantes, quentes e servidos para mergulhar no doce de leite, fecham a refeição com aquele conforto que combina tanto com o verão quanto com a proposta da casa.

Para quem está em Atlântida ou circulando por Xangri-Lá, o Tanga Playa surge como parada estratégica da temporada. Uma extensão praiana de um endereço já conhecido da capital, agora com o mar como pano de fundo e o tempero mexicano como protagonista.

Serviço