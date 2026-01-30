Ler resumo

Vinícolas gaúchas apostam em programações especiais durante a Vindima 2026. Zéto Telóken / Divulgação

A Vindima 2026 marca um dos momentos mais aguardados do calendário enoturístico do Rio Grande do Sul. Entre janeiro e março, a serra gaúcha vive o auge da colheita da uva e se transforma em cenário de experiências que unem vinho, gastronomia, cultura e paisagem.

Vinícolas de Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, Pinto Bandeira, Canela, entre tantas outras cidades, apostam em programações especiais que convidam o público a acompanhar de perto rituais tradicionais, como a pisa da uva, além de degustações orientadas, jantares harmonizados e atividades ao ar livre entre os parreirais.

É um momento para celebrar a safra e reforçar o papel do enoturismo como força econômica e cultural do Estado, atraindo visitantes interessados em vivências autênticas e sensoriais. De menus sazonais a festivais, passando por roteiros familiares e experiências noturnas, a diversidade de propostas mostra como o vinho se conecta à identidade gaúcha, da herança da imigração italiana às novas formas de viver o território.

A seguir, confira algumas opções do que fazer neste período. Vem ver!

Vinícolas gaúchas com programação especial na Vindima 2026

Amitié

Amitié oferece menu harmonizado. Amitié / Divulgação

A vinícola propõe uma imersão que cruza gastronomia, vinho e cultura. Até 15 de março, às sextas, aos sábados e aos domingos, o bistrô serve o Menu Vindima (R$ 298), com pratos que valorizam ingredientes locais, como bruschetas com uvas, saltimbocca de frango e cuca cremosa.

Nos dias 14 e 15 de fevereiro, das 18h às 22h, o Carnaval Amitié (R$ 320) reúne parrilla, open food e open bar, embalados por samba com Kissa Braga. Até 12 de março, a vinícola também recebe a Pipa Parade, com obra de Marcelo Pax. Ingressos na Wine Locals.

Endereço: Rua Alameda Champenoise, 1.082, no Vale dos Vinhedos, em Garibaldi.

@amitievinhos

Casa Valduga

Casa Valduga, Bento Gonçalves. Casa Valduga / Divulgação

Entre parreirais e tradição, a casa convida para viver a Vindima como nos tempos da imigração italiana. No dia 26 de fevereiro, a experiência começa pela manhã com café, grappa e grostolli, segue com tour guiado e degustação de rótulos emblemáticos, além de brinde no mirante com o Espumante 130 Tradicional.

De trator, o visitante vai aos vinhedos para a colheita e a pisa das uvas, com música e espumante. O dia termina com almoço típico italiano no Restaurante Maria Valduga. A vivência inclui taça personalizada e brinde especial. A partir de R$ 900 por pessoa. Ingressos na Wine Locals.

Endereço: Via Trento, 2.355, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

@casavalduga

Vinícola Jolimont

A tradição da pisa das uvas ganha clima de festa na Vitivinícola Jolimont, em Canela. A experiência ocorre diariamente, entre 9h30min e 16h30min, com duração média de 1 hora, e convida o visitante a reviver um dos rituais mais simbólicos da Vindima.

O roteiro inclui pisa das uvas ao som de música ao vivo e visita ao Mirante Jolimont, com vista para o Vale do Morro Calçado. Pet friendly e permitida para menores de 18 anos, a atividade custa R$ 89 e oferece uma lembrança ao final.

Endereço: Estrada Morro Calçado, 1.420, no Morro Calçado, em Canela.

@jolimontvinicola

Vinícola Peterlongo

Vinícola Peterlongo, em Garibaldi. Peterlongo / Divulgação

No dia 21 de fevereiro, a vinícola realiza a segunda edição do Festival da Vindima, unindo vinho, gastronomia e cinema ao ar livre. Das 16h às 22h30min, o público acompanha visitação, colheita e pisa da uva, além de mesa de antepastos e suco de uva à vontade.

À noite, os jardins recebem o Wine Movie, com a exibição do filme Entre Vinho & Vinagre, pipoca liberada e taça personalizada. Vinhos e espumantes são vendidos à parte. A experiência custa a partir de R$ 240 por pessoa e é pet friendly e permitida para menores.

Endereço: Rua Manoel Peterlongo Filho, 216, no Centro, em Garibaldi.

@vinicolapeterlongo

Vinícola Pizzato

Vinícola Pizzato, em Bento Gonçalves. Pizzato / Divulgação

A Vindima vira experiência completa na Pizzato, unindo vinhedo, taça e mesa em um roteiro noturno de cerca de 4 horas. A atividade ocorre entre 17h30min e 21h30min, nos dias 6, 7, 21, 22, 27 e 28 de fevereiro e 6 e 7 de março, em Bento Gonçalves.

A jornada inclui recepção com espumante, caminhada guiada pelo vinhedo com prova de bagas, visita à área de vinificação ou barricas, degustação comentada de cinco vinhos e jantar harmonizado de seis etapas. Pet friendly, permitida para menores e com valor de R$ 671 por pessoa. Ingressos disponíveis no Wine Locals.

Endereço: Via dos Parreirais, s/n, em Santa Lucia, em Bento Gonçalves.

@pizzato

Vinícola Casa Perini

Vinícola Casa Perini, em Farroupilha. Casa Perini / Divulgação

A Vindima na Casa Perini convida o visitante a viver a colheita como nos tempos da imigração italiana, em meio às paisagens do Vale Trentino, em Farroupilha. A experiência ocorre às 10h, com duração aproximada de 3 horas, nos dias 7, 15, 21, 22 e 28 de fevereiro.

O roteiro inclui tour pelos vinhedos, colheita e pisa das uvas, música ao vivo e almoço com antepastos, pratos quentes e bebidas liberadas (vinhos, espumantes e sucos). Pet friendly, permitida para menores, custa a partir de R$ 550 por pessoa. Ingressos disponíveis no Wine Locals.

Endereço: Localidade Santos Anjos, s/n, no Quarto Distrito Santos Anjos, em Farroupilha.

@casaperini

