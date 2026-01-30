GERAL

Enoturismo RS
Notícia

Vindima 2026: experiências em vinícolas da serra gaúcha durante a colheita da uva

Programação reúne pisa, degustações, gastronomia e vivências culturais no período mais simbólico do vinho

Daiani Aguiar

