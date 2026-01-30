GERAL

Itália à mesa
Notícia

Restaurante italiano em Porto Alegre: descubra o almoço executivo do Bottega Maria

Trattoria no bairro Rio Branco aposta em menu completo, ambiente elegante e ótimo custo-benefício durante a semana

Daiani Aguiar

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS