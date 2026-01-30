Ler resumo

Bottega Maria Bar & Cucina, em Porto Alegre. Daiani Aguiar / Agência RBS

Há almoços que não pedem pressa. Pedem luz, conversa boa e comida bem feita. Foi assim que eu e a Milene Magnus, colega do Destemps, escolhemos ir ao Bottega Maria para conferir o almoço executivo (R$ 83).

Sentamos do lado de fora, na esquina da Miguel Tostes com a Casemiro de Abreu, porque a iluminação natural do dia fazia parte da experiência. A claridade atravessa as mesas, reforça o charme do casarão e deixa tudo ainda mais bonito.

Área externa do Bottega Maria. Daiani Aguiar / Agência RBS

Mas, lá dentro também encanta, tá? O salão é sofisticado e intimista sem excessos. O Bottega Maria tem esse talento raro de unir atmosfera boa, insumos de qualidade e cozinha de qualidade. É sempre uma pedida certa.

E o almoço executivo, que retornou em setembro do ano passado, é um jeito interessante de conhecer a casa ou revisitá-la. Tem bom custo-benefício e oferece gastronomia italiana bem executada.

Como funciona o almoço executivo do Bottega Maria

A experiência funciona em formato fechado, de segunda a sexta: entrada, prato principal e sobremesa. A entrada é sempre a mesma e cumpre bem o papel de abrir o apetite: mix de folhas frescas com vinagrete de limão siciliano e tomate-cereja, leve e equilibrada, daquelas que preparam o paladar sem roubar a cena.

Entre as cinco opções de prato principal, eu fui de rigatoni alla norma, com berinjela, molho de tomate, ricota e manjericão. Massa fresca e saborosa — aquelas escolhas que parecem simples, mas entregam muito. A Milene escolheu o tonnarelli al polpettini, com almôndegas de carne ao molho de tomate e manjericão, também fresco e bem executado. Caprichamos no parmesão ralado fino, porque certas decisões não se discutem (risos).

Para encerrar, fizemos o que precisava ser feito: pedimos as duas sobremesas. A pavlova com frutas frescas, leve e equilibrada, e o mini canollo de doce de leite, delicioso e sem erro. Ambas fecharam a experiência com elegância. E o carioquinha, clássico café preto, veio como ponto final — é como eu gosto de fechar toda refeição.

Para beber, pedimos dois soft drinks: Mirtilo e rosmarino (R$ 25), suco de cranberry, suco de limão, xarope simples, pepino e solução salina; e a Limonata siciliana (R$ 25), suco de limão siciliano, xarope simples, manjericão e club soda.

Veredito

O almoço executivo do Bottega Maria é uma escolha certeira para quem procura uma experiência sofisticada, acessível e bem pensada, seja para um encontro, uma pausa no meio da semana ou simplesmente para comer muito bem. Nós fomos conferir. E agora queremos voltar.

Bottega Maria Bar & Cucina