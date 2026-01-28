Veraneio — e rotina também — pedem comida prática, daquelas que resolvem a fome sem roubar tempo do que importa. A boa notícia é que dá, sim, para cozinhar bem com poucos ingredientes, uma panela só e muito sabor.
São preparos simples, pensados para funcionar em qualquer dia da semana, inclusive fora da cozinha de casa. O arroz carreteiro entra como clássico que nunca falha: rende bem, sustenta e reúne tudo em um único preparo.
O penne com tomate e azeitonas aparece como solução rápida e leve, perfeita para aproveitar o que já está na geladeira. E o pastel de carne fecha a lista como coringa absoluto — fácil de montar, ótimo para dividir e difícil parar no primeiro. Eu amo! Confira como reproduzir as três receitas a seguir.
Receita de arroz carreteiro
Rendimento: 5 porções.
Ingredientes
- 600g de alcatra, cortada em cubos
- 200g de linguiça calabresa, em rodelas
- 2 ½ xícaras de arroz
- ½ pimentão vermelho, em cubos
- ½ pimentão verde, em cubos
- ½ pimentão amarelo, em cubos
- 3 colheres (sopa) de extrato de tomate
- ½ cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher (sopa) de azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Cebolinha picada, para decorar
Modo de preparo
- Pique o alho e a cebola e refogue em uma panela grande com o azeite, em fogo médio, por cerca de três minutos, até ficarem levemente dourados.
- Junte a alcatra picada e refogue, mexendo bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.
- Quando a carne começar a soltar caldo, acrescente os pimentões e a linguiça calabresa, misturando bem.
- Coloque o arroz na panela e adicione água quente até cobrir todos os ingredientes.
- Acrescente o extrato de tomate e misture para incorporar.
- Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 30 minutos, ou até o arroz ficar macio e o líquido ser absorvido.
- Finalize com cebolinha picada e sirva em seguida.
Como fazer penne com molho de tomate e azeitonas
Rendimento: 2 porções.
Ingredientes
- 1 xícara de macarrão penne
- 1 ½ xícara de água
- ½ cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher (sopa) de extrato de tomate
- ½ colher (sopa) de azeite
- 1 xícara de tomate-cereja, cortados ao meio
- 1 xícara de azeitonas verdes sem caroço, fatiadas
- 2 ramos de manjericão fresco (folhas)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Queijo parmesão ralado, para servir
Modo de preparo
- Leve uma panela pequena ao fogo médio. Regue com o azeite, junte a cebola e o alho e refogue por cerca de três minutos, mexendo, até dourar levemente.
- Acrescente o extrato de tomate e misture bem. Em seguida, junte a água e mexa para incorporar.
- Coloque o macarrão, os tomates-cereja, as azeitonas e algumas folhas de manjericão. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.
- Quando começar a ferver, cozinhe por cinco minutos, mexendo sempre.
- Tampe a panela e deixe cozinhar por mais cinco minutos, até o macarrão ficar al dente e o molho encorpado.
- Sirva com parmesão ralado e, se quiser, finalize com mais folhas de manjericão.
Receita fácil de pastel de carne
Rendimento: 20 porções.
Ingredientes
- 1 pacote de massa para pastel (discos médios)
- 500g de carne moída
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 3 ovos cozidos e picados
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Azeite de oliva, para refogar
- Óleo para fritar
- Cheiro-verde picado (opcional)
Modo de preparo
- Em uma panela média, refogue o alho e a cebola em um fio de azeite, em fogo médio, até ficarem levemente dourados.
- Acrescente a carne moída e cozinhe, mexendo, até dourar bem e ficar soltinha. Se quiser, finalize com cheiro-verde. Retire do fogo e deixe esfriar.
- Junte os ovos picados ao recheio e ajuste o tempero com sal e pimenta-do-reino.
- Em uma superfície lisa, abra os discos de massa e distribua o recheio. Feche os pastéis em formato de meia-lua, pressionando as bordas com um garfo para vedar bem.
- Aqueça o óleo em uma panela média, em quantidade suficiente para fritura por imersão.
- Frite os pastéis, poucos por vez, até ficarem dourados e crocantes.
- Retire e coloque sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva ainda quente.
Dica da Lela: para um pastel sequinho e crocante, utilize óleo novo e aqueça bem, sem deixar queimar. Quando estiver bem quente, já é o suficiente para a fritura por imersão.
