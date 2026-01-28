Ler resumo

Arroz carreteiro. Natália Gomes / Agencia RBS

Veraneio — e rotina também — pedem comida prática, daquelas que resolvem a fome sem roubar tempo do que importa. A boa notícia é que dá, sim, para cozinhar bem com poucos ingredientes, uma panela só e muito sabor.

São preparos simples, pensados para funcionar em qualquer dia da semana, inclusive fora da cozinha de casa. O arroz carreteiro entra como clássico que nunca falha: rende bem, sustenta e reúne tudo em um único preparo.

O penne com tomate e azeitonas aparece como solução rápida e leve, perfeita para aproveitar o que já está na geladeira. E o pastel de carne fecha a lista como coringa absoluto — fácil de montar, ótimo para dividir e difícil parar no primeiro. Eu amo! Confira como reproduzir as três receitas a seguir.

Receita de arroz carreteiro

Arroz carreteiro de carne. Natália Gomes / Agencia RBS

Rendimento: 5 porções.

Ingredientes

600g de alcatra, cortada em cubos

200g de linguiça calabresa, em rodelas

2 ½ xícaras de arroz

½ pimentão vermelho, em cubos

½ pimentão verde, em cubos

½ pimentão amarelo, em cubos

3 colheres (sopa) de extrato de tomate

½ cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cebolinha picada, para decorar

Modo de preparo

Pique o alho e a cebola e refogue em uma panela grande com o azeite, em fogo médio, por cerca de três minutos, até ficarem levemente dourados. Junte a alcatra picada e refogue, mexendo bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Quando a carne começar a soltar caldo, acrescente os pimentões e a linguiça calabresa, misturando bem. Coloque o arroz na panela e adicione água quente até cobrir todos os ingredientes. Acrescente o extrato de tomate e misture para incorporar. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 30 minutos, ou até o arroz ficar macio e o líquido ser absorvido. Finalize com cebolinha picada e sirva em seguida.

Como fazer penne com molho de tomate e azeitonas

Penne com molho de tomate e azeitonas. Natália Gomes / Agencia RBS

Rendimento: 2 porções.

Ingredientes

1 xícara de macarrão penne

1 ½ xícara de água

½ cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de extrato de tomate

½ colher (sopa) de azeite

1 xícara de tomate-cereja, cortados ao meio

1 xícara de azeitonas verdes sem caroço, fatiadas

2 ramos de manjericão fresco (folhas)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Queijo parmesão ralado, para servir

Modo de preparo

Leve uma panela pequena ao fogo médio. Regue com o azeite, junte a cebola e o alho e refogue por cerca de três minutos, mexendo, até dourar levemente. Acrescente o extrato de tomate e misture bem. Em seguida, junte a água e mexa para incorporar. Coloque o macarrão, os tomates-cereja, as azeitonas e algumas folhas de manjericão. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Quando começar a ferver, cozinhe por cinco minutos, mexendo sempre. Tampe a panela e deixe cozinhar por mais cinco minutos, até o macarrão ficar al dente e o molho encorpado. Sirva com parmesão ralado e, se quiser, finalize com mais folhas de manjericão.

Receita fácil de pastel de carne

Receita de pastel de carne. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: 20 porções.

Ingredientes

1 pacote de massa para pastel (discos médios)

500g de carne moída

1 cebola picada

1 dente de alho picado

3 ovos cozidos e picados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite de oliva, para refogar

Óleo para fritar

Cheiro-verde picado (opcional)

Modo de preparo

Em uma panela média, refogue o alho e a cebola em um fio de azeite, em fogo médio, até ficarem levemente dourados. Acrescente a carne moída e cozinhe, mexendo, até dourar bem e ficar soltinha. Se quiser, finalize com cheiro-verde. Retire do fogo e deixe esfriar. Junte os ovos picados ao recheio e ajuste o tempero com sal e pimenta-do-reino. Em uma superfície lisa, abra os discos de massa e distribua o recheio. Feche os pastéis em formato de meia-lua, pressionando as bordas com um garfo para vedar bem. Aqueça o óleo em uma panela média, em quantidade suficiente para fritura por imersão. Frite os pastéis, poucos por vez, até ficarem dourados e crocantes. Retire e coloque sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva ainda quente.

Dica da Lela: para um pastel sequinho e crocante, utilize óleo novo e aqueça bem, sem deixar queimar. Quando estiver bem quente, já é o suficiente para a fritura por imersão.