Trinta anos depois da primeira edição, o Planeta Atlântida segue sendo sobre música, encontros e aquelas histórias que a gente sempre lembra no verão seguinte. Em 2026, essa celebração ganha ainda mais camadas com o Planeta Premium, espaço que amplia a experiência do festival e transforma os intervalos entre os shows em parte essencial da festa.
Este é o sexto ano do Premium com curadoria do Destemperados, projeto que nasceu para unir música e gastronomia e que, ao longo do tempo, virou ponto de encontro para quem gosta de viver o festival sem pressa, com mais conforto e mais sabor.
Na cozinha, um velho conhecido dos planetários volta a assumir o protagonismo: o A Ferro e Fogo, comandado pelo chef e consultor gastronômico Marcos Livi, retorna ao espaço levando o fogo para o centro da experiência.
O Rio Grande no prato
O cardápio do Premium não nasce por acaso. Ele nasce do chão. Do território que moldou o Planeta e que molda a nossa forma de comer: o Rio Grande do Sul. Um estado onde a comida conta histórias antes mesmo de chegar ao prato. Histórias de campo aberto, de fogo aceso, de mesa farta, de produção local e de identidade construída ao longo do tempo.
Aqui, cada ingrediente carrega um pedaço do mapa gaúcho. A carne vem do bioma Pampa, onde a pecuária faz parte da paisagem. A carne de ovelha nasce na campanha gaúcha, enquanto o porco vem do norte do Estado e o charque carrega a memória da fronteira. O peixe chega do Litoral, trazendo o sal do mar para o meio da festa.
Da serra gaúcha vêm sabores que atravessam gerações: o galeto primo canto, a linguiça campeira e o vinho tinto de colono, daqueles que acompanham conversa longa e mesa cheia. Nos Campos de Cima da Serra crescem a maçã, a noz pecan e a batata, além do queijo grana padano produzido em Vacaria. O mel vem de Cambará do Sul, a pimenta de Turuçu, o queijo de ovelha da Fronteira Noroeste.
Essa não é uma lista de ingredientes, é um retrato. Um jeito de mostrar que o Rio Grande do Sul planta, colhe, produz, transforma e cozinha com personalidade. No Planeta Premium, essa cultura aparece como o próprio retrato do verão gaúcho: no fogo sempre aceso que junta gente em volta, na diversidade de sabores que representa um estado inteiro e na celebração do que é nosso do jeito mais verdadeiro possível. Um verão que não é só estação, mas encontros, tradição, identidade e orgulho do RS. Quando o território vira prato, o verão ganha sabor, memória e pertencimento, exatamente como o Verão Gaúcho convida a viver.
Essa é uma iniciativa de Planeta Premium, Destemperados e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Viva o Verão Gaúcho!
A programação
E quando o palco principal troca de atração, ninguém precisa sair do clima. Nessa edição, Nego Minas, Valen Reis, Pic Schmitz, Lê Araújo, Akeem Music, PH e Pepê Leal assumem o som durante os intervalos do palco principal, mantendo a energia lá em cima e transformando cada pausa em mais um capítulo da festa. Soma-se a isso open food e open bar, lounges de descanso, ativações especiais e uma área privilegiada para assistir aos shows de perto.
O Planeta Premium conta com o oferecimento de Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Chevrolet, Vinícola Aurora, Lactalis (com Président e Batavo), Diageo (com Smirnoff), Red Bull, Aperol e Docile, e apoio de Associação Brasileira de Criadores de Ovinos e Nat.
O festival acontece nos dias 30 e 31 de janeiro, na Saba, em Atlântida.
O cardápio
Clássicos na parrilla & plancha
Cheese Burger
Hambúrguer bovino do Pampa, queijo colonial artesanal, picles de pepino e maionese de raiz forte
Choripan
Linguiça artesanal levemente defumada, pão cacetinho, queijo Serrano e chimichurri
Vamos defumar o mundo no pit de defumação
Brisket Bovino
Granito de peito bovino Hereford, massala da Quinta dos Tarumãs, mostarda escura Emerich, repolho roxo agridoce, queijo colonial artesanal, picles de pepino e aioli de alho negro
Bao Polled Porc
Paleta suína preparada, mix de temperos gaúchos, salada de pancs, vinagre de cana de açúcar, mel de Cambará do Sul
Ribs Suína com molho de barbecue de goiaba serrana
Costelinha suína, picles de maçã dos Campos de Cima da Serra e tartar de banana com ervas frescas
Comer com as mãos sempre é mais gostoso no giro
Tacos Gaúchos
Charque gaúcho da fronteira, manteiga campeira defumada, sauer de nata, limão bergamota, abóbora cabotiá, saladinha temperada no vinho tinto de colono e queijo meia cura
Quesadilhas de Primo Canto
Galetinho ao Primo Canto temperado com vinha-d'alhos e salvia, nata com sal de limão bergamota, queijo Serrano e pimenta de Turuçu
Napolitana no forno a lenha
Pizza Marguerita
Mucarela de leite de vaca fresco, tomates orgânicos, manjericão, azeite gaúcho e queijo grana de Vacaria
Pizza de Linguiça Campeira
Linguiça da Serra Grande, muçarela de leite de vaca fresca, tomate orgânico, semente de erva-doce e cebola roxa
Pizza Marinara
Alho negro, molho de tomate pelado, azeite de oliva gaúcho e orégano fresco
O fogo gira no Planeta
Cordeiro assado no estilo da Fronteira (sexta)
Assado inteiro, molho espanhol, mel e limão bergamota
Espinhaço de ovelha
Cordeiro desfiado, ossobuco e t-bone de cordeiro, aipim cozido e ervas frescas
Costelão 12 horas (sábado)
Janelão de costela do Pampa assado lentamente nas gaiolas
Arroz Caldoso do assado do Costela
Costela desfiada, arroz gaúcho da costa doce, tomates orgânicos e tomilho
O sal do mar, a brisa e o peixe
Salmão assado inteiro no estilo nórdico (sexta)
Assado inteiro, molho Belle Meunière, batata dos Campos de Cima de Serra e flor de sal
Peixe do Litoral (sábado)
Assado no bambu, pirão de peixe, abóbora cabotiá e manteiga de galpão defumado
O Planeta é inclusivo – veganos, vegetarianos
Homus de Babaganush
Beringela, terrine, azeite, cebola frita, ervas e amendoim
Beterraba e suas possibilidades
Beterraba defumada, sobre as brasas, casca e folha, ervas, temperos e doçura
Mix de cenouras com rama
Assadas, defumadas, creme de queijo, ervas e nuvem de queijo de ovelha da fronteira
Abóbora, Brócolis e Couve-Flor
Grelhados e servidos com molho de moqueca e leite de coco
Batata grelhada, coberta com ragu de cogumelos
Grelhada a batata, com cogumelos defumados na brasa
Repolho roxo grelhado com missô
Grelhado, molho ácido de missô, uvas frescas e cevada tostada
A vida é doce
Banoffee queimada no ferro de passar antigo
Banana assada na plancha, com canela, doce de leite e farofa de nozes pecan
Bolo de chocolate com azeite de oliva gaúcho e flor de sal
Preparado na Parrilha com calda de chocolate de Gramado
O open bar
Destilados
Johnnie Walker Black, Johnnie Walker Blond, Smirnoff e Ketel One
Cervejas
Budweiser, Budweiser Zero, Flying Fich, Corona e Patagônia
Espumantes
Aurora Prosecco Brut, Aurora Moscatel Rosé, Aurora Procedências Pinot Noir
Drinks
Gin com tônica rosé, gin com tônica limão com toque de sal, gin com tônica, Campari Tonic, KTO melancia Spritz, Negroni, Aperol Spritz, Johnnie & Coke, Nectarina, Blonde Tropical, Keep Walking, Tanqueray Vibe, Ketel One com Red Bull, Blondinho e Smirnoff com Citrus
O line-up do Premium
Sexta-feira, 30 de janeiro
19h – Nego Minas
20h30min – Nego Minas
22h – Valen Reis
23h50min – Valen Reis
1h20min – Pic Schmitz
2h50min – Pic Schmitz
Sábado, 31 de janeiro
19h – Lê Araújo
20h30min – Akeem Music
22h – PH
23h30min – PH
1h – Pepê Leal
2h40min – Pepê Leal
A beleza
Serviços Bruse Experience
Penteado e maquiagem
Serviços La Mafia
Barba e ajuste de cabelo