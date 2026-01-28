Onde comer no litoral gaúcho: 6 lugares para curtir no Planeta 

Ler resumo

Burrata de frutos do mar é uma das atrações do Petiskos Bar e Restaurante. Amanda Xavier / Agência RBS

Com as roupas já escolhidas para o Planeta Atlântida e o protetor solar garantido para encarar dois dias intensos de festival, só faltava decidir um ponto essencial da experiência: onde comer no litoral gaúcho.

Pensando em ajudar outros planetários, separei uma lista com algumas opções de lugares entre Capão da Canoa, Osório e Xangri-Lá. Então vem conferir opções que vão do café da manhã reforçado até os clássicos da beira-mar.

Com diversas opções de cafés quentes e gelados no cardápio, We Do oferece almoço e lanches doces e salgados. Anahís Vargas / Agência RBS

We Do Bakery

Brunch, café da manhã, almoço e toasts. Na We Do, tem comida e bebida para todos os gostos: do clássico café passado até as opções geladinhas para aqueles dias mais quentes. Então, vai de peito aberto e aproveita a novidade do cardápio de Atlântida, que agora tem o Iced Berry Matcha Latte, com o sabor das frutas vermelhas e do matchá.

Avenida Central, 290, no Centro de Xangri-Lá// Rua Ceci, 3045, no bairro Navegantes em Capão da Canoa

Clássicos da cozinha italiana, buffet variado e a parmegiana de entrecot estão entre os destaques da Nostro Molino. Amanda Xavier / Agência RBS

Nostro Molino

Quem não abre mão de uma boa parmegiana pode se preparar para provar a versão da Nostro Molino feita com entrecot, arroz e batata frita. Em Capão da Canoa, o espaço tem opções à la carte e um buffet completão, com saladas, pratos quentes e, claro, várias opções de sobremesa. Em Xangri-Lá, o cardápio oferece risotos, massas e pizzas para diferentes paladares.

Avenida Paraguassú, 2.758, em Capão da Canoa // Avenida Paraguassú, 1.065, em Xangri-Lá

Situada na beira de estrada, Pastelaria Litoral conta com pastéis bem recheados. Diogo Carvalho / Agência RBS

Pastelaria Litoral

Para quem sobe ou desce o litoral, a Pastelaria Litoral é um clássico que sempre vale a pena revisitar. Os pastéis são generosos, bem recheados, crocantes e muito bem temperados. Vale tanto para matar a fome antes de seguir viagem quanto para sentar e fazer uma refeição sem pressa. Fica a dica: aproveita para pedir um caldo de cana para acompanhar.

BR-101, km 84, em Osório.

Combinações autorais e a massa fininha são marcas registradas da A Lenha Pizzaria. Anahís Vargas / Agência RBS

A Lenha Pizzaria

Massa fininha e borda com aquele sabor defumado incrível fazem parte da identidade do restaurante A Lenha. Com sabores clássicos que vão desde frango com catupiry, marguerita e banana com gemada, o cardápio oferece também opções mais inusitadas, como a Xangri-Lá, que combina muçarela, presunto Parma, figo turco e outras cositas más. Um prato cheio pra quem gosta de experimentar novos sabores!

Avenida Central, 290, no Centro de Atlântida// Avenida Beira Mar, 830, em Torres// Rua João Sarmento, 422, em Osório// Rua Ubirajara, 560, em Capão da Canoa.

Frutos do mar no centro do cardápio, com ostras, polvo e pratos para compartilhar. Amanda Xavier / Agência RBS

Petiskos Bar e Restaurante

O paraíso para quem ama tudo o que vem do fundo do mar fica aqui! Quem vai ao Petiskos tem a chance de fazer um passeio marítimo que leva a ostras frescas e gratinadas, além de um cardápio variado. Entre os pratos disponíveis estão a burrata com frutos do mar e o polvo ao vinagrete. Quem não é fã dos sabores marinhos também aproveita, já que o lugar tem opções de massas e carnes.

Avenida Paraguassú, 3.384, em Capão da Canoa

Ícone da praia de Atlântida, o Quiosque da Ivonete é conhecido pelos pastéis, em especial, de camarão. Anahís Vargas / Agencia RBS

Quiosque da Ivonete

Foi o milho e a caipirinha que fizeram o Quiosque da Ivonete ganhar popularidade entre os gaúchos, mas são os pastéis que ocupam hoje o cargo de carro-chefe do estabelecimento. O quiosque mais antigo da praia de Atlântida é um dos xodós dos gaúchos por conta do seu cardápio variado com porções, drinks, sucos e, claro, o famoso pastel de camarão, que conquista desde a primeira mordida.

Avenida Guará, 1067, em Xangri-lá



