O cenário vitivinicultor fluminense continua em plena expansão e está mudando a paisagem da região serrana do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o estudo “Tendências e oportunidades do mercado de vinhos no estado do Rio de Janeiro”, realizado pelo Sebrae-RJ, existem quase 40 projetos voltados ao enoturismo, sejam em operação ou em fase de implantação, distribuídos em 12 municípios.

A Vinícola Inconfidência foi a pioneira a se instalar no Estado, fundada em 2010, no município de Paraíba do Sul. Desde então, houve um crescimento contínuo no número de novos vinhedos e vinícolas na região serrana.

TERRABENTA aposta em dupla poda e consultoria internacional

Quem se junta a esse grupo é a vinícola TERRABENTA, localizada em Paraíba do Sul, a 120 quilômetros da Capital. E já começa apostando alto: contratou o enólogo argentino Adolfo Lona para conduzir o projeto, ao lado da gaúcha Gabriela Beber.

Referência na produção de espumantes brasileiros de alta qualidade, Lona vive há mais de 50 anos no Rio Grande do Sul, onde produz vinhos e presta consultorias. A TERRABENTA é a primeira vinícola de dupla poda que ele assessora.

Em cinco hectares de área plantada, são cultivadas atualmente 20 mil mudas. O plantio teve início em 2022 e tem Syrah e Cabernet Franc como castas principais — juntas, somam quase 8 mil mudas — além de outras nove variedades em desenvolvimento.

Se pensarmos no universo do vinho como um todo, a técnica da dupla poda é algo muito recente. Por conta disso, ainda temos muito o que aprender, e os anos vão nos ensinar muita coisa. As perspectivas são animadoras ADOLFO LONA Enólogo da TERRABENTA

Em agosto passado, a TERRABENTA colheu suas primeiras uvas das castas Tempranillo, Syrah, Cabernet Franc, Malbec e Marselan. As variedades brancas — Sauvignon Blanc, Alvarinho, Chardonnay e Viognier — têm a primeira safra prevista para 2026.

Vinícola TERRABENTA

Endereço: Estrada do Passatempo, 3.755, Paraíba do Sul/RJ.

@vinicolaterrabenta

Maturano projeta escala inédita no Rio de Janeiro

Em Teresópolis, encontra-se outro projeto que promete ser a maior vinícola do estado do Rio de Janeiro. Trata-se da Vinícola Maturano, que já colheu sua segunda vindima e apresentou rótulos brancos (Sauvignon Blanc), tintos (Cabernet Franc e Syrah) e rosés (blend de Cabernet Franc com Syrah) da safra 2024.

Fundada em 2022, a inauguração oficial ocorreu em 25 de outubro, quando as obras foram finalizadas e toda a estrutura de cantina e área administrativa entrou em operação. Além da produção de vinhos, o projeto inclui hotel e empreendimento imobiliário.

Os números são ambiciosos. A vinícola tem atualmente 29 hectares plantados e a meta é chegar a 50 hectares, distribuídos em três terroirs distintos. Hoje, cultiva Syrah, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Malbec, Merlot e Chardonnay, além de outras 11 variedades em fase de teste, com colheita e seleção manual.

A vinícola está sendo projetada para produzir 320 mil garrafas por ano, atingindo seu potencial máximo em 2032. Em 2024, foram produzidas 35 mil garrafas e, para este ano, a meta é de 80 mil a 100 mil unidades.

O empreendimento tem como missão redefinir o setor vitivinícola nacional e internacional, com uso de tecnologia de ponta e uma equipe altamente especializada. Todo o projeto é supervisionado pela enóloga Mônica Rossetti, especialista em viticultura de precisão.

Responsável pela criação dos vinhos oficiais da Copa do Mundo Fifa de 2014, no Brasil, e dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, Mônica vive atualmente em Bérgamo, na Itália. Ela passou a se envolver integralmente na iniciativa após a família proprietária viajar à Toscana para apresentar o conceito da vinícola e a proposta da técnica de dupla poda.

É impressionante acompanhar o avanço da Vinícola Maturano. Buscamos um conceito que valorize o terroir de produção, mas sempre com um olhar internacional. Queremos fazer da vinícola uma referência no Brasil e no exterior MÔNICA ROSSETTI Enóloga da Vinícola Maturano

Vinícola Maturano

Endereço: Estrada Teresópolis-Friburgo, Km 23, em Venda Nova, Teresópolis/RJ.

@vinicolamaturano

Tassinari consolida identidade e recebe prêmios nacionais

Já há uma vinícola fluminense colhendo resultados expressivos em premiações nacionais. É o caso da Tassinari, localizada no município de São José do Vale do Rio Preto.

Tradicionalmente conhecida pela produção de café, a propriedade passou a investir em vinhos e no plantio de vinhedos em 2019. Na última Grande Prova Vinhos do Brasil 2025, dois rótulos — Gran Reserva Syrah 2022 e Syrah Edição Especial 2022 — receberam 91 pontos e Medalha de Ouro.

As primeiras variedades cultivadas foram Syrah, Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon. Posteriormente, foram incorporadas Marselan, Tempranillo, Malbec, Cabernet Franc e Vermentino.

O enólogo responsável é o gaúcho Mario Lucas Ieggli, de Bento Gonçalves. A parte de agronomia está a cargo de Mateus Meira, de Diamantina, em Minas Gerais. Os vinhos passam por fermentação e maturação em tanques de aço inoxidável e parte deles também envelhece em barricas de carvalho francês.

Atualmente, a Tassinari possui quatro áreas de vinhedos, em altitudes entre 900 e 1,1 mil metros acima do nível do mar, totalizando quase oito hectares.

Colhemos nossa quinta safra este ano e já temos uma identidade. Das castas que plantamos, sabemos quais se desenvolvem melhor. Produzimos vinhos frutados, leves, com frescor interessante e boa intensidade aromática, além de teor alcoólico mais elevado por conta da insolação. Esse conjunto, aliado ao terroir e ao esforço da equipe desde o início do desafio reflete nos prêmios que estamos recebendo LAURA TASSINARI Sócia da vinícola Tassinari

Vinícola Tassinari