Sushi de gado e risoto de beterraba e pistache: as delícias do Alma Gastro Bar, em Gramado

A proposta do Alma Gastro Bar é a de oferecer um menu autoral.

Gramado, na Serra, é certamente um dos destinos mais procurados no Brasil nessa época — com a programação do Natal Luz, a cidade deve receber quase três milhões de visitantes, de acordo com a prefeitura — e, claro, hotéis e restaurantes estão sempre cheios (ou bem perto disso). Uma opção para desviar da "muvuca" e fazer uma programação diferente é programar uma das refeições nos restaurantes que ficam dentro dos hotéis. Uma dica é o recém aberto Alma Gastro Bar, instalado no térreo do Sofistic Hotel.

Além da ótima localização (ele fica bem no Centro, a poucos passos da Rua Coberta e do Palácio dos Festivais), o cardápio à la carte, assinado pelo chef Cassiano Morais, certamente atende a todos os gostos. O restaurante é aberto ao público (não somente a hóspedes), mediante reserva, e serve jantar e um café da manhã digno de cinco estrelas.

A proposta do Alma Gastro Bar é a de oferecer um menu autoral, de alta gastronomia, e bem sofisticado. E entrega isso mesmo. Os pratos de Morais são, também, muito criativos e inovam nas combinações. Um exemplo é o polvo grelhado que é servido com risoto de beterraba e pistache (R$ 180). O bom preparo do arroz também pode ser saboreado no risoto de mascarpone (esse que é acompanhamento do filé com vinho do Porto - R$ 180) e no de maçã verde, que divide o prato com um carré de cordeiro (R$ 199).

As entradas (em um ótimo tamanho para serem compartilhadas a dois) também surpreendem o paladar: não dá para deixar de experimentar o sushi de gado (R$ 69). Grelhado e recheado com cream cheese, é coberto com tarê e sweet chilli e finalizado com nachos e bacon. E para quem não quer ousar tanto, mas quer apostar em uma combinação não tão convencional, a dica é a croqueta de pato com aioli de trufas negras (R$ 79).

E claro que na "terra do chocolate", as sobremesas não deixam a desejar. Destaque fortíssimo para o Willy Wonka (R$ 49), um entremet que leva uma camada de bolo de amêndoas e mousse de chocolate. Para acompanhar, drinks autorais (esse calorzinho do verão pede um Alma Verano (R$ 45), com gin, limão siciliano e manjericão) e de uma ampla carta de vinhos e espumantes.