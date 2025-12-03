Refúgio em Novo Hamburgo combina natureza e gastronomia em um único espaço 

Parrilla é um clássico servido por lá. Milene Magnus

Há lugares que parecem ter sido feitos para desacelerar — não daqueles que exigem grandes planejamentos ou longas viagens, mas refúgios que surpreendem justamente pela proximidade. O Suns da Lomba, no bairro rural de Lomba Grande, em Novo Hamburgo, é um desses achados: um pedaço de tranquilidade ha aproximadamente 50 km de Porto Alegre, onde o tempo corre diferente e onde a natureza divide espaço com boa comida, drinks caprichados e uma programação pensada para todas as idades.

Aberto ao público aos sábados e domingos, o Suns funciona no formato de day use, com cobrança de ingresso para acesso ao espaço. Alimentação e bebidas são pagas à parte, e o valor do day use dá direito a desfrutar toda a área da fazenda — uma estrutura que atende casais, grupos de amigos e famílias, com diversas opções de lazer ao ar livre.

Logo na chegada, o clima é de descanso absoluto: pé na grama, árvores que fazem sombra na medida e uma paisagem que parece ter sido moldada para dias de sol. O espaço é amplo, cheio de cantinhos para sentar, conversar, estender a toalha ou simplesmente observar o movimento da fazendinha. Além disso, o Suns da Lomba é pet friendly, permitindo que os visitantes levem seus companheiros de quatro patas para aproveitar o dia com eles.

O cardápio acompanha esse espírito descomplicado, mas cheio de sabor. Logo nos petiscos, a cozinha mostra que sabe trabalhar bem a combinação entre conforto e generosidade: o bolinho de costela chega com casquinha crocante e recheio macio, enquanto o dadinho de tapioca — bem servido — desaparece da mesa sem que ninguém perceba quem pegou o último. Para quem busca um almoço completo, a parrilla é o grande destaque, com pratos fartos e bem executados. O entrecôte com legumes assados é o favorito, acompanhado por pão de alho, linguiça parrillera e a sempre indispensável provoleta.





O bar também merece atenção: chope gelado, sucos naturais e uma carta de drinks com e sem álcool deixam o dia ainda mais agradável. A caipirinha de limão-siciliano, feita com cachaça produzida na região, é refrescante e perfeita para tardes quentes. Já o Sweet Sunset, preparado com frutas vermelhas e pitaya, é leve, doce na medida certa e tão bonito quanto saboroso — impossível não fotografar antes de beber.

Mas o Suns da Lomba não vive só da boa mesa. No meio da tarde, uma pausa especial reúne crianças e adultos na hora de alimentar os animais da fazendinha — uma das atividades mais queridas do local. Para quem prefere outras formas de brincar, há futebol, escorregador, carrinho de rolimã e um amplo gramado para gastar energia e inventar novas aventuras.

Além do day use, o espaço também recebe eventos corporativos, encontros de equipe e ações de integração, aproveitando a área extensa, o clima leve e o serviço de cozinha. Para comemorações particulares — como aniversários e confraternizações —, o Suns é igualmente acolhedor. As modalidades de evento, serviços e valores são disponibilizados sob consulta e mediante agendamento prévio, com todas as informações no perfil oficial @sunsdalomba.

O Suns é, acima de tudo, um lugar que funciona para todo mundo: famílias, grupos de amigos, casais e até quem busca um momento de pausa solitária. Tem natureza, tem boa comida, tem estrutura e aquela energia gostosa de interior — tudo isso sem precisar ir muito longe.

Se a ideia é viver um dia ao ar livre, com sabor, diversão e aquele sentimento leve de estar longe o suficiente para descansar e perto o bastante para voltar renovado pra casa, vale colocar o Suns da Lomba na lista de próximos destinos.