Receitas com arroz: aprenda a fazer galinhada e sopa de legumes

Qundo o assunto é comida que conforta, poucas coisas têm tanto poder quanto uma boa sopa e uma galinhada bem feita. As duas receitas da Lela Zaniol para a série Caminhos do Arroz — exibida na RBS TV —, mostram como o arroz pode ser simples e, ao mesmo tempo, indispensável em preparos cheios de sabor.

A sopa de legumes com arroz é daquelas que aquecem corpo e alma. Feita com cenoura, batata, abobrinha e tomate, ela ganha consistência e sabor. Uma receita leve, nutritiva e perfeita para dias frios ou refeições reconfortantes.

Já a galinhada é pura tradição. O frango é cozido com arroz, açafrão, tomate e cheiro-verde até formar um prato que perfuma a casa e lembra almoços de domingo. É comida de panela grande, feita para reunir e compartilhar.

Confira o passo a passo.

GALINHADA

Galinhada. Milene Magnus

Serve 4 pessoas

Ingredientes:

800g de frango em pedaços (coxas, sobrecoxas ou peito)

1 e ½ xícara de arroz branco

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola grande picada

2 dentes de alho picados

½ pimentão vermelho

2 tomates maduros picados

1 colher de chá de açafrão

1 folha de louro

1/4 de xícara de cheiro-verde

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

1 colher de chá de sal

1 litro de água quente

Modo de preparo:

Tempere os pedaços com sal, pimenta e açafrão. Reserve por pelo menos 15 minutos. Aqueça o óleo em uma panela grande. Doure os pedaços de frango por todos os lados. Reserve em um prato. Na mesma panela, adicione a cebola e o alho. Refogue até a cebola ficar transparente. Acrescente os tomates e o pimentão. Cozinhe por 4 minutos até formar um refogado úmido. Retorne o frango dourado ao refogado. Adicione o açafrão restante, o louro e misture bem. Acrescente o arroz e misture para envolver bem nos sabores. Despeje a água quente (ou caldo) na panela. Cozinhe em fogo médio, com a panela semi-tampada, por 20 a 25 minutos, até o arroz e o frango estarem bem cozidos e o líquido, absorvido. Mexa delicadamente para não grudar no fundo. Ajuste o sal. Desligue o fogo e deixe descansar tampado por 5 minutos. Polvilhe com cheiro-verde e, se desejar, mais um fio de azeite ou um toque de pimenta.

SELO AMBIENTAL

Cuidar da terra é o primeiro passo para garantir um arroz de qualidade. O Selo Ambiental do Arroz, do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, reconhece os produtores que cultivam com consciência, respeitando a água, o solo e toda a biodiversidade ao redor das lavouras. Ele certifica propriedades que adotam práticas sustentáveis em cada etapa do processo, do manejo correto das lavouras ao descarte de resíduos, passando pela preservação de áreas nativas e pelo uso de tecnologia limpa. Com as categorias Prata e Ouro, valoriza diferentes níveis de cuidado e incentiva melhorias na produção, mostrando que o arroz gaúcho nasce de um trabalho coletivo que une pesquisa, inovação e respeito ao meio ambiente. Saiba mais no site do instituto: irga.rs.gov.br

SOPA DE LEGUME COM ARROZ

Sopa de legumes com arroz. Milene Magnus

Serve 2 pessoas

Ingredientes:

1/4 de xícara de arroz cru (branco ou integral)

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola média picada

1 dente de alho picado

1 cenoura pequena cortada em cubinhos

1 batata pequena cortada em cubinhos

1/2 abobrinha pequena cortada em cubinhos

1 tomate maduro sem pele e sem sementes, picado

750 ml de água quente (ou caldo de legumes caseiro)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Cheiro-verde a gosto

Modo de preparo: