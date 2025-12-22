Pulso Hotel: gastronomia e hospitalidade de luxo paulistana

Localizado na Faria Lima, centro pulsante da criatividade e dos negócios, o Pulso Hotel, da Preferred Hotels & Resorts, a maior coleção de hotéis de luxo independentes do mundo, oferece hospitalidade de excelência combinada à efervescência cultural da capital paulista. O Pulso Hotel também está entre os 20 melhores Hotéis do Brasil e foi reconhecido pelo Guia Michelin com a distinção de Uma Chave, que celebra experiências de estadia muito especiais.

O hotel abriga um acervo que reflete camadas históricas e culturais de São Paulo, com curadoria de Guilherme Wisnik, reúne nomes consagrados e artistas contemporâneos em obras espalhadas pelo hotel — do living aos quartos, cada um com uma seleção única de obras. O design do hotel expressa memória e identidade brasileira. O mobiliário reúne ícones do modernismo e peças garimpadas por Arthur Casas, arquiteto do projeto, atribuindo aos ambientes texturas e histórias da cidade.

Leia Mais Roteiro gastronômico em Portugal: 6 restaurantes imperdíveis de José Avillez

Incluso na hospedagem, o café da manhã é servido diariamente no Charlô Bistrô de segundas-feiras a sextas-feiras das 6h30 às 10h e sábados domingos e feriados das 6h30 às 11h, combinando buffet e opções à la carte como o Misto Quente feito com pão de miga chapeado, recheado com presunto royale e queijo minas; o Ovo Beneditino com ovo pochê, molho holandês, english muffin e presunto royale ou espinafre - destaque para o ovo com a gema bem mole; os Ovos “any style” onde você escolhe do seu jeito - o meu pedido foi ovos mexidos com bacon crocante.

Fora o buffet e as opções à la carte, trouxeram na mesa assim que sentamos pão de queijo quentinho, manteiga, geleia e café coado. O buffet conta com uma infinidade de bolos, doces, pães, croissants, queijos, salames, presuntos, salmão, sucos e frutas. O bolo de laranja estava desmanchando de tão fofinho e o croissant crocante por fora e macio por dentro. Eu perdi a conta de quantos croissants com manteiga e geleia de cupuaçu eu comi, risos.

Charlô Bistrô

Localizado dentro do Pulso Hotel, o Charlô Bistrô, comandado por Charlô Whately, referência da gastronomia paulistana, propõe uma cozinha autoral que reflete a São Paulo plural e cosmopolita, com pratos que mesclam influências da culinária francesa com ingredientes locais sazonais e memória afetiva, incluindo produtos vindos da fazenda da família.

Iniciamos com o couvert com pão de fermentação natural, mix de crocantes, manteiga artesanal, pasta de tomate, queijo Boursin e patê de foie Charlô R$ 40. O pão quentinho com patê de foie gras estava surreal! O couvert é bem servido, então, optamos por uma entrada mais leve, o trio de carpaccio de salmão, atum e peixe branco, finalizado com azeite e limão siciliano R$ 95. De pratos principais pedimos o arroz caldoso de polvo no sous-vide com aioli R$ 170 e o pescado do dia com molho de limão trufado e legumes assados R$ 180. O peixe do dia era pescada amarelo, no ponto certo e o molho de limão trufado combinou perfeitamente. O destaque fica para o arroz de polvo que estava de comer rezando. De sobremesa pedimos os profiteroles com sorvete de baunilha e calda quente de chocolate R$ 60.

Horário de funcionamento: Segundas-feiras a quintas-feiras das 12h às 15h e das 19h às 23h, sextas-feiras e sábados das 12h às 16h e das 19h às 23h e domingos das 12h às 16h

Endereço: Rua Henrique Monteiro, 154 - Pinheiros - São Paulo

Instagram: @charlo.bistro

Cha Cha Boulangerie

Já no Cha Cha, que combina café, boulangerie, rotisserie e empório, o Charlô Whately traz sua visão por meio de pães de fermentação natural, viennoiseries, cafés e doces autorais. No balcão são exibidos uma variedade de pães e doces artesanais, preparados diariamente em fornadas frescas. Provamos o Eclair de Pistache R$ 23, o Intenso de Chocolate R$ 32, o Mouse de Baunilha R$ 32 e o café coado na hora R$ 20.

Horário de funcionamento: Segundas-feiras a sextas-feiras das 7h às 19h, finais de semana e feriados das 8h às 16h30 e domingos das 16h30 às 23h apenas para hóspedes e residentes

Endereço: Rua Henrique Monteiro, 154 - Pinheiros - São Paulo

Instagram: @chacha.charlo

Sarau Bar

Com ambiente intimista e aconchegante, o Sarau Bar combina coquetelaria autoral, curadoria musical e experimentação cultural. O menu de drinks assinado por Gabriel Santana, único bartender a vencer duas etapas em países diferentes do aclamado World Class da Diageo, na Suíça e no Brasil, conta com drinks inspirados nos artistas brasileiros do acervo Pulso, como o Cúrcuma e Jenipapo R$ 59 - artista Andres Sandoval - com vodka com infusão de jenipapo, camomila, xarope de cúrcuma, mel, zeste de limão, bitter laranja e limão siciliano; Porto Atlântico R$ 89 - Betito - com Vodka Ketel One, xarope de acerola, laranja, limão Taiti, clara de ovo e puxuri; e o Monsieur Charlô R$ 64 - Charlô - cognac, calvados, cordial de goiaba e Club Soda.

Provamos o clássico Negroni com The Botanist, Campari e Carpano Clássico R$ 57 e o Fitzgerald com Tanqueray, Limão Siciliano e Angostura R$ 63 acompanhados de porções com nozes, castanhas, passas e crocante de wasabi. Alguns insumos estavam em falta e, infelizmente, não pudemos provar os drinks autorais. Uma boa desculpa para voltar, concordam?

Do menu de comidas, provamos a croqueta de brisket defumado com emulsão de Dijon R$ 89 e o steak tartar cortado na ponta da faca com mix de verdes e chips de batata R$ 135.

Horário de funcionamento: terças-feiras a quintas-feias das 18h às 1h e sextas-feiras e sábados das 19h às 3h.

Endereço: Rua Henrique Monteiro, 154 - Pinheiros - São Paulo

Instagram: @sarau_bar

Além da gastronomia, o Pulso Hotel conta com espaços de lazer e bem-estar, onde estão situados piscina, sauna, academia, área de relaxamento e SPA L'Occitane, com vista para o jardim, permitindo uma vivência única de hospedagem. Perfeito para desfrutar de momentos relaxantes com excelente gastronomia.

PULSO HOTEL

Endereço: Rua Henrique Monteiro, 154 - Pinheiros - São Paulo - SP