Mesa para 2026

O Ano-Novo sempre chega como quem abre as janelas de manhã: com luz nova, brisa fresca e a promessa silenciosa de recomeços. Enquanto preparo nossa ceia, penso em tudo o que vivemos juntos em 2025 – cada receita compartilhada, cada história servida à mesa. E, claro, penso com gratidão na Angela Ritter, que mais uma vez emprestou seu carinho por cozinhar. Depois de iluminar nosso Natal, ela retorna agora para temperar também esta passagem de ano.

Entre cores de manga, o dourado das batatas gratinadas, a farofa que abraça, o filé suíno que perfuma a casa e o patê crocante que celebra, desejo que cada sabor toque seu coração com esperança. Que o ano que se abre diante de nós seja generoso, leve e surpreendente.

Obrigada por ter caminhado conosco até aqui. Que 2026 chegue macio como um primeiro gole e brilhante como uma mesa posta com amor. Espero que gostem do que preparamos. Feliz Ano-Novo! Beijos, Lela.

SALADA DE MANGA

Salada de Manga Daiani Aguiar / Agência RBS

Rendimento: 4 porções.

Ingredientes:

2 mangas cortadas em cubos pequenos

1 pimentão amarelo bem picadinho

1 cebola roxa cortada em lâminas finas

Salsinha picada a gosto

Azeitonas pretas sem caroço a gosto

Sal a gosto

Azeite a gosto

Ervas finas (opcional)

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes em uma tigela grande. Tempere com sal, azeite e, se desejar, ervas finas. Misture delicadamente até ficar bem incorporado. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir para intensificar os sabores.

BATATAS GRATINADAS AO MOLHO DE CATUPIRY COM BACON, MUÇARELA E ERVAS



Batatas gratinadas ao molho de catupiry com bacon, muçarela e ervas Daiani Aguiar / Agência RBS

Rendimento: 5 porções.

Ingredientes:

Para as batatas

1,5 kg de batatas médias

Azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

1 colher (chá) de pó de alho

1 colher (sopa) de páprica defumada

Tomilho

Alecrim

200g de muçarela ralada

Parmesão ralado a gosto

300 g de bacon em cubos

Cebolinha picada para finalizar

Para o molho

350g de requeijão

3 colheres (sopa) de catupiry

120ml de creme de leite (caixinha ou fresco)

Suco de 1 limão siciliano

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Corte as batatas ao meio ou em pedaços grandes. Cozinhe por aproximadamente 20 minutos, até ficarem macias. Escorra e tempere com sal, pimenta, azeite, pó de alho, páprica, tomilho e alecrim. Disponha em uma assadeira, salpique parmesão ralado e leve ao forno a 200 graus por 35 a 40 minutos, até ficarem bem douradas. Enquanto isso, frite o bacon até ficar crocante e reserve. Prepare o molho misturando o requeijão, o catupiry, o creme de leite, o suco de limão, sal e pimenta, até ficar homogêneo e cremoso. Retire as batatas do forno, cubra com o bacon crocante e a muçarela ralada, retornando ao forno apenas até gratinar. Finalize com o molho cremoso por cima. Decore com cebolinha picada e sirva quente.

FAROFA COM QUEIJO COALHO E BANANA DA TERRA



Farofa com queijo coalho e banana da terra Daiani Aguiar / Agência RBS

Rendimento: 8 porções.

Ingredientes:

300g de queijo coalho

1 banana da terra

Manteiga (para refogar)

1 cebola em tiras

Alho a gosto

100g de bacon em cubos

450g de farinha panko

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Pimenta dedo-de-moça (opcional)

Salsinha picada

Modo de preparo:

Frite o bacon até dourar e soltar a gordura. Reserve. Na mesma panela, adicione um pouco de manteiga, a cebola em tiras e o alho, refogando até ficarem bem dourados. Acrescente a banana da terra cortada em cubinhos e doure levemente. Junte o queijo coalho picado e deixe selar. Adicione o bacon reservado. Acrescente a farinha panko, misturando bem até ficar douradinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino e pimenta dedo-de-moça, se desejar um toque picante. Finalize com salsinha picada e sirva quente.

FILÉ MIGNON SUÍNO AO MOLHO DE COGUMELOS



Filé mignon suíno ao molho de cogumelos Daiani Aguiar / Agência RBS

Rendimento: 4 porções.

Ingredientes:

2 filés mignon suíno

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite a gosto

1 colher (sopa) de manteiga

1/2 cebola picada

300g de cogumelos fatiados

1 dose de vinho branco

350ml de creme de leite fresco

1 colher (sopa) de mostarda Dijon

1/2 colher (sopa) de molho inglês

Salsinha picada a gosto

Flor de sal para finalizar

Modo de preparo:

Tempere as duas peças de filé mignon suíno com sal e pimenta. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite e sele todos os lados da carne por cerca de oito minutos. Retire e reserve em uma assadeira. Na mesma frigideira, adicione a manteiga e a cebola picada, mexendo até dourar. Acrescente o vinho branco, deixe evaporar e junte os cogumelos, mexendo bem. Quando começar a ferver, acrescente o creme de leite fresco, a mostarda Dijon, o molho inglês, o sal e a pimenta. Adicione também o caldo formado na assadeira onde a carne descansou. Cozinhe por cerca de cinco minutos, até o molho reduzir levemente. Acrescente salsinha picada. Fatie o filé mignon suíno, disponha no prato e cubra com o molho. Finalize com um fio de azeite, folhas de salsinha e uma pitada de flor de sal.

PATÊ CROCANTE DE CREAM CHEESE COM DAMASCO E BACON



Patê crocante de cream cheese com damasco e bacon Daiani Aguiar / Agência RBS

Rendimento: 8 porções.

Ingredientes:

Para o patê

150g de cream cheese

50g de bacon frito

30g de damasco picado

50g de queijo muçarela ou parmesão ralado

Suco de 1/2 limão

Cheiro-verde a gosto

Para a farofinha crocante

30g de damasco picado

50g de bacon frito

30g de castanha de caju triturada

Mel a gosto

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo: