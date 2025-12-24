Entre vinhos e memórias

A noite de Natal, mesmo sendo marcada por tradições religiosas, celebra sobretudo o encontro e o convívio em família – desde a união no preparo da ceia até o momento em que todos, já arrumados, se reúnem na sala. Entre uma taça e outra, há anos em que até um “Noite Feliz” surge espontâneo, acompanhando o tilintar dos brindes.

A comida natalina está entre as minhas favoritas. Talvez por ser consumida apenas nessa época do ano, ela carrega memórias afetivas de mesa farta e de uma data em que mais de quarenta pessoas da família da minha avó se sentam juntas para jantar. O fato é que a ceia tradicional é uma delícia: peru, farofa, arroz à grega e legumes. O tender com frutas em calda quase faz às vezes de sobremesa e, para finalizar, o panetone – com frutas cristalizadas – que também só aparece nessa ocasião.

A noite é feita de lembranças e celebração, independentemente da crença ou religião. Estar bem-apresentados na sala de casa, conversando sobre a vida e os planos para 2026, transforma o momento em algo agradável e esperado por muitos. Enquanto os familiares chegam, um espumante fresco e bem gelado ajuda a aliviar o calor. Tábuas de frios e petiscos já estão à mesa. Na hora do jantar, lá em casa o tinto ganha protagonismo. Mesmo sendo ave natalina, o peru recebe recheio de piên – uma mistura de farinhas e rosca, guisado, queijo e temperos – além de marinado em ervas e vinho. Isso faz com que ele harmonize bem com um tinto de estrutura média.

O foco da noite é a ceia e a história de quem a preparou, com dicas de receitas. O segundo protagonista é a atualização dos casos de família (risos). O vinho, por sua vez, atua como coadjuvante: acompanha os pratos e marca os brindes. Quem prefere seguir com espumante até o fim pode fazê-lo sem receio. Já os brancos aromáticos, como sauvignon blanc e torrontés, combinam bem quando a ave leva temperos frescos e cítricos. Os tintos funcionam especialmente bem com o tender.

No dia seguinte, a torta fria de peru ou o sanduíche com pastas e conservas pedem um vinho bem gelado – inclusive aquele que sobrou da última garrafa aberta no impulso, já madrugada adentro. É dia de brindar com quem a gente ama e quer por perto. Esse é o verdadeiro motivo: não há por que burocratizar o Natal pensando apenas em presentes. Vamos celebrar a fartura da mesa e, principalmente, ter com quem dividi-la.

A seguir, compartilho meus rótulos escolhidos para este ano. Um Feliz Natal a todos – e brindem com os seus.

Espumante Cave Antiga Brut Blanc de Blan

Espumante Cave Antiga Brut Blanc de Blanc, R$ 119

Monte Castelo Syrah 2023

Monte Castelo Syrah 2023, R$ 190

Terroir Exclusivo Touriga Nacional|Gewurztraminer

Terroir Exclusivo Touriga Nacional|Gewurztraminer, R$ 149