Empanadas argentinas ganham nova casa em Porto Alegre 

São 15 sabores de empanadas, disponíveis no balcão. Patrick Hartwig

Há lugares que chegam para ocupar um espaço que a gente nem sabia que estava vazio. E quando isso acontece com comida, o encontro é ainda melhor. Foi exatamente essa sensação ao conhecer o Muzza. A novidade que desembarcou em Porto Alegre pelas mãos do mesmo time que fez as fugazzetas (pizzas típicas argentinas com recheios generosos) virarem febre na cidade. Agora, eles miram em outro clássico argentino, as empanadas.

A proposta é simples, direta e irresistível: empanadas feitas como nos balcões de Buenos Aires, onde cada sabor é feito seguindo o seu formato tradicional, como manda o figurino. Logo na entrada, o balcão colorido na rua Miguel Tostes, 995, no bairro Rio Branco, já entrega a brincadeira: são 15 sabores, entre clássicos, novidades e opções doces e veganas. É daquele tipo de lugar onde a gente chega decidido a pedir uma ou duas e, quando vê, já está negociando mentalmente como justificar levar meia dúzia para casa.

A clássica de carne (R$ 16) foi a primeira a passar no teste. Recheio suculento, tempero na medida, massa que segura tudo sem ficar pesada, o tipo de empanada que te olha e diz “confia”. Depois veio a de vazio com provolone (R$ 17), com o queijo derretido trazendo aquele defumado que abraça o recheio e faz querer voltar para mais uma mordida. Mas a grande surpresa ficou por conta da Queso Azul (R$ 17). Cremosa, intensa, com o gorgonzola aparecendo na hora certa, é o tipo de sabor que não se explica, se vive.

Quando achamos que já estava bom, começaram os doces. E aí não teve volta. A empanada de doce de leite com banana (R$ 18) é daquelas que deveriam vir com aviso: “difícil comer só uma”. Quentinha, perfumada, reconfortante, impossível não sorrir ao provar.

Entre as novas combinações, vale a menção honrosa para a caprese vegana (R$ 18), feita com tomate fresco, manjericão e um equilíbrio surpreendente. Leve, aromática e muito bem executada, mostra que dá para fazer empanada vegana com sabor de verdade, sem firulas.

O clima do Muzza é exatamente o que se propõe: rápido, simples, descomplicado e delicioso. Um lugar feito para pegar, levar e sair comendo enquanto caminha pelo bairro ou então para abrir a caixinha ali na calçada mesmo, sem cerimônia, como bons entusiastas de comida de mão fariam.

O Muzza Empanadas é uma parada certeira para quem gosta de comida prática, saborosa e feita com personalidade. E para quem vive ouvindo “não tem no Brasil, meninas”, fica o recado: tem, sim, e é aqui, na nossa Porto Alegre.

Muzza Empanadas