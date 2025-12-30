Confira as 12 experiências mais viralizadas do Destemperados em 2025 

Mais um ano se encerrando e com ele a hotlist mais aguardada (ou viralizada) de 2025 está no ar. Nesse ano, o Destemperados conheceu, redescobriu e curtiu novas experiências gastronômicas que ultrapassaram os limites da capital gaúcha.
Além mostrar as novidades que Porto Alegre trouxe para os amantes da culinária, o Destemperados esteve na Serra, na Região Metropolitana, e no interior do RS, sempre buscando mostrar diferentes culinárias que enchem os olhos e atiçam o paladar. Reunimos as experiências campeãs de visualizações no nosso Instagram neste ano para inspirar novas descobertas. Confira:
Blumendorf Bier
Um lugar que parece férias permanentes, com pratos alemães como schnitzel, spätzle, matambre recheado e muito mais. Esse lugar impressiona desde a primeira caneca de chopp. Uma experiência que mistura tradição, comida boa e aquele clima que conquista.
Rua Lineia Maria Gewehr, 1.717, em Nova Hartz
@blumendorf_bier
Mila y Birra
O Mila y Birra chegou com tudo trazendo o melhor da culinária argentina e uruguaia, com um cardápio que deixa impossível escolher só um prato. Entre empanadas recheadas, milanesas generosas e tortas fritas de dar água na boca, não tem como não se encantar por esse lugar. Para fechar com chave de ouro, o pudim Rosita é cremoso e doce na medida certa. Fica a dica: as porções são extremamente generosas.
Rua Lopo Gonçalves, 108, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre
@milaybirra
Demetra Restaurante
Lugar que serve pastel crocante e frito na hora ganha nosso coração. Para quem busca comida bem feita com uma vista de tirar o fôlego, o Demetra é a escolha certa. Um ponto super interessante é a história do prédio, inaugurado por Getúlio Vargas em 1940. Coloca na lista para conhecer, porque vale a visita.
Rua Largo Visconde do Cairú, 17, 7º andar, no Centro Histórico, em Porto Alegre
@demetra.palaciodocomercio
Suns da Lomba
A 50 quilômetros de Porto Alegre, o Suns da Lomba é o lugar perfeito para fazer um rolê ao ar livre. Tem parrilla, petiscos, drinques, fazendinha para a criançada e espaço de sobra para correr, brincar e aproveitar o dia. Um verdadeiro refúgio de natureza, comida boa e risadas com amigos e família.
Estrada Villy Moelecke, 4.386, no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo
@sunsdalomba
Capone Drinkeria
Envolto em mistério desde a entrada discreta, o Capone Drinkeria rende uma experiência diferente na Capital. O clima intimista prepara o terreno para uma coquetelaria criativa, com receitas autorais como Scarface e Sicilian Godfather, que equilibram técnica e personalidade. Na cozinha, a proposta acompanha o alto nível: arancini com parmesão curado, steak tartar bem executado e bolinho de costela cheio de sabor.
Rua Castro Alves, 447, no bairro Independência, em Porto Alegre
@caponedrinkeria
Muzza
O Muzza é aquela pizzaria com clima de bairro que a gente adora: cozinha aberta, mesas na calçada e perfeita para curtir um dia sem pressa. Entre empanadas suculentas, fainás cheias de sabor e a fugazza de massa alta, cada mordida é uma viagem pra Argentina sem sair da cidade. E não esquece de concluir com o panqueque de doce de leite!
Rua Miguel Tostes, 995, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre
@muzza.argentina
Mari Pütten Doceria
Sabe quando o coração pede por um café quentinho? Foi assim que paramos em Gravataí e encontramos a Mari Putten Doceria, um paraíso rosa cheio de aconchego. Com cafés caprichados, como o Chantilatte de caramelo, e doces caprichados (tu não pode sair de lá sem provar a torta de cookie com brigadeiro), a doceria encanta com um clima leve que faz a gente querer ficar. Um achado que vale cada pausa no dia.
No Vila Caíbe (Rua Angelino Loranzi, 155, loja 9, no bairro Salgado Filho, em Gravataí)
@mariputtendoceria
Vila Finamor
No coração da Praça da Alfândega, o Vila Finamor, tem um lugar que conquista à primeira visita: clima leve e com uma energia que te faz sentir na praia. A gente recomenda provar o tartare de salmão, a galinhada e o pudim com farofa de amendoim, cada prato uma surpresa deliciosa. O ponto alto aqui é a variedade de sabores, com opções para todos os gostos.
Praça da Alfândega, 01, no Centro Histórico, em Porto Alegre
@vilafinamor
Camarada Camarão
O paraíso oficial dos amantes de camarão foi encontrado e ele fica no Camarada Camarão. Com o melhor da culinária nordestina, esse lugar encanta do início ao fim: das entradas crocantes aos pratos generosos, como a moqueca de peixe e o arroz cremoso com alho-poró, bacon e palmito servido com camarões crocantes, cada detalhe ali transporta ao litoral brasileiro.
No BarraShoppingSul (Avenida Diário de Notícias, 300, no bairro Cristal, em Porto Alegre)
@camaradacamarao.portoalegre
Mills
Se tem uma coisa que a gente sabe fazer é aquele almoço demorado, em que se prova um pouquinho de cada delícia do cardápio. E foi exatamente isso que rolou lá no Mills, o lugar perfeito para brunch. A gente recomenda o Avocado toast com bacon e ovo, e, para os amantes de chocolate, lá tem o Matilda Cake, que, sinceramente, faz jus ao filme: molhadinho e com ganache deliciosa.
Rua Barão de Santo Ângelo, 364, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre
@mills.poa
Ursa
A confeitaria Ursa foi um dos nossos achados em Porto Alegre neste ano. A chef e diretora criativa Ingrid Cavalli transformou um cantinho discreto em um espaço cheio de charme, daqueles que dá até vontade de guardar segredo. Entre um cafezinho da Baden e pães como o Milk Cheese ou o Brioche Bun de pepperoni, cada garfada é um espetáculo.
Rua Santo Antônio, 921, no bairro Bom Fim, Porto Alegre
@ursapoa
Café Musa Velutina
Um café que encanta por tudo: arquitetura, cardápio e aqueles ingredientes brasileiros que a gente ama. Aqui, o destaque vai para os pães de queijo recheados, sempre certeiros, e para as sobremesas, como a torta basca com geleia de frutas vermelhas e farofinha, perfeita para fechar a refeição com chave de ouro.
Rua Santo Antônio, 372, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre
@cafemusavelutina
Agora tu tem a lista perfeita para começar o ano de forma bem gostosa. Qual que tu vai primeiro?