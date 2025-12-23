A arte de reaproveitar

Com o Natal se aproximando, a casa começa a ganhar aquele encanto silencioso de fim de ano — um clima que convida a pausa, ao afeto e à expectativa dos encontros ao redor da mesa. E, pensando nesses dias que vêm logo depois da festa, quando a cozinha se torna cenário de novas invenções, preparamos algo especial.

Neste ano, convidei a querida Angela Ritter, que cozinha com o coração, para criar receitas pensadas justamente para esse momento: o de transformar as sobras da ceia em novos sabores, memórias e aconchegos. Porque o Natal não termina na noite do dia 24 nem no almoço do dia 25 — ele continua nas pequenas reinvenções feitas com o que ficou do peru, do chester, do arroz festivo, das batatas que sobraram na travessa.

É no dia seguinte, ou nos próximos, que a casa se enche novamente de aromas familiares, e a mesa volta a reunir quem amamos, mesmo nos dias simples. As receitas que criamos são práticas, acolhedoras e deliciosas — pensadas para evitar desperdício e prolongar o calor das celebrações.

Que este Natal que se aproxima traga encontros, pausas necessárias e, depois dele, muitas reinvenções saborosas. Que cada sobra vire carinho, e cada preparo, um novo capítulo contado ao redor da mesa.

Espero que gostem!

Beijos, Lela

GRATINADO DE PERU OU CHESTER COM BATATAS

Gratinado de peru ou chester com batatas Daiani Aguiar / Agência RBS

Rendimento: 6 porções.

Ingredientes:

2 xícaras de Peru ou chester (sobras) desfiado

3 batatas

1 cebola

2 dentes de alho

2 xícaras de leite

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de azeite

2 ramos de tomilho

Noz-moscada ralada na hora a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Manteiga para untar o refratário

Modo de preparo:

Descasque e pique finamente a cebola e os dentes de alho. Descasque as batatas e corte-as em rodelas finas com fatiador ou faca. Aqueça uma panela com água. Quando ferver, adicione as rodelas de batata e cozinhe por dois minutos. Escorra e reserve. Aqueça outra panela em fogo médio, regue com azeite e refogue a cebola até murchar; adicione o alho e refogue por mais um minuto. Acrescente o peru ou chester desfiado e o tomilho, misture bem e ajuste sal e pimenta. Transfira o refogado para uma tigela e reserve. Na mesma panela, coloque a manteiga. Quando derreter, acrescente a farinha e mexa por um minuto. Adicione todo o leite de uma vez, mexendo com batedor, e cozinhe por cerca de 10 minutos até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e desligue o fogo. Misture metade do molho branco ao refogado de peru/chester e reserve a outra metade. Unte um refratário com manteiga e forre o fundo com metade das rodelas de batata. Espalhe o recheio cremoso de peru/chester por cima e cubra com as batatas restantes. Regue com o molho branco reservado e polvilhe queijo parmesão ralado. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus até gratinar e dourar. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos e sirva.

CREME DE QUEIJO E CHESTER OU PERU

Creme de queijo e chester ou peru Daiani Aguiar / Agência RBS

Rendimento: até 12 porções.

Ingredientes:

Azeite de oliva

1 cebola picada

Sobras de peru ou chester desfiados

3 colheres (sopa) de extrato de tomate

2 xícaras de creme de leite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Salsinha picada

Queijo muçarela ralado

Batata palha (para finalizar)

Modo de preparo:

Aqueça um fio de azeite em uma frigideira e refogue a cebola picada até murchar. Adicione as sobras de peru ou chester desfiados e misture bem. Acrescente o extrato de tomate, o sal e a pimenta-do-reino, deixando cozinhar por alguns minutos. Junte o creme de leite e mexa até formar um molho cremoso. Desligue o fogo e acrescente a salsinha picada. Em um refratário, faça uma camada desse molho cremoso. Cubra com muçarela ralada. Adicione outra camada do molho. Finalize com mais muçarela ralada e batata palha. Leve ao forno preaquecido a 180 graus por cerca de 10 minutos, apenas para gratinar. Retire do forno e sirva em seguida.

TACOS DE PERU OU CHESTER E QUEIJO

Tacos de peru ou chester e queijo Daiani Aguiar / Agência RBS

Rendimento: 4 porções grandes.

Ingredientes:

4 tortilhas de trigo (ou de milho)

450g de peru ou chester (sobras) assado desfiado

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 pimentão vermelho picado

1 pimentão verde picado

200g de molho de tomate

50g de queijo muçarela ralado

Azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo:

Aqueça uma frigideira com um fio de azeite e refogue a cebola, os pimentões vermelho e verde e o alho com uma pitada de sal até ficarem macios. Acrescente o peru ou chester desfiado e o molho de tomate, misture bem, deixe aquecer e reserve o recheio. Coloque uma porção do recheio no centro de cada círculo de tortilha e feche pressionando levemente as bordas. Disponha as tortilhas recheadas em uma assadeira. Polvilhe queijo mussarela por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus e asse até o queijo derreter e dourar levemente. Retire do forno e sirva quente.

TORTA CREMOSA COM CHESTER OU PERU E ARROZ

Torta cremosa com chester ou peru e arroz Daiani Aguiar / Agência RBS

Rendimento: até 8 porções.

Ingredientes:

Para o recheio

2 xícaras de Peru ou chester (sobras) desfiado

1 tomate picado

180g de milho

Cheiro-verde a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

150g de requeijão

Para a massa

2 xícaras de arroz cozido (sobras da ceia)

3 ovos

1/2 xícara de óleo

2 xícaras de leite

1 colher (sopa) de amido de milho

50g de parmesão ralado

1 colher (sopa) de fermento químico

Modo de preparo:

Comece pelo recheio. Misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea e reserve. Em seguida, prepare a massa. No liquidificador, coloque o arroz cozido, os ovos, o óleo, o leite, o amido de milho e o parmesão ralado. Bata até formar uma massa lisa. Acrescente o fermento químico por último e incorpore delicadamente. Unte uma travessa ou assadeira. Despeje uma camada de massa no fundo da travessa. Espalhe o recheio reservado por cima dessa primeira camada. Cubra tudo com o restante da massa. Finalize espalhando requeijão por cima e polvilhando parmesão ralado. Leve ao forno até dourar. Retire, deixe amornar alguns minutos e sirva.

QUICHE DE CHESTER OU PERU

Quiche de chester ou peru Daiani Aguiar / Agência RBS

Rendimento: até 8 porções.

Ingredientes:

Para a massa

330g de farinha de trigo (sem fermento)

150g de manteiga ou margarina (com sal)

20ml de água gelada

Para o recheio

350g de frango cozido desfiado (sobras)

1 tomate sem pele picado

1 cebola picada e refogada

50g de bacon frito picado

70g de provolone defumado ralado (ou outro queijo de preferência)

Para a base

4 ovos (cerca de 200g)

400ml de creme de leite (caixinha ou fresco)

50g de parmesão ralado na hora

Sal e noz-moscada a gosto

Modo de preparo: