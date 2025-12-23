A arte de reaproveitar

Com o Natal se aproximando, a casa começa a ganhar aquele encanto silencioso de fim de ano — um clima que convida a pausa, ao afeto e à expectativa dos encontros ao redor da mesa. E, pensando nesses dias que vêm logo depois da festa, quando a cozinha se torna cenário de novas invenções, preparamos algo especial.
Neste ano, convidei a querida Angela Ritter, que cozinha com o coração, para criar receitas pensadas justamente para esse momento: o de transformar as sobras da ceia em novos sabores, memórias e aconchegos. Porque o Natal não termina na noite do dia 24 nem no almoço do dia 25 — ele continua nas pequenas reinvenções feitas com o que ficou do peru, do chester, do arroz festivo, das batatas que sobraram na travessa.
É no dia seguinte, ou nos próximos, que a casa se enche novamente de aromas familiares, e a mesa volta a reunir quem amamos, mesmo nos dias simples. As receitas que criamos são práticas, acolhedoras e deliciosas — pensadas para evitar desperdício e prolongar o calor das celebrações.
Que este Natal que se aproxima traga encontros, pausas necessárias e, depois dele, muitas reinvenções saborosas. Que cada sobra vire carinho, e cada preparo, um novo capítulo contado ao redor da mesa.
Espero que gostem!
Beijos, Lela
GRATINADO DE PERU OU CHESTER COM BATATAS
Rendimento: 6 porções.
Ingredientes:
- 2 xícaras de Peru ou chester (sobras) desfiado
- 3 batatas
- 1 cebola
- 2 dentes de alho
- 2 xícaras de leite
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- 1/2 xícara de queijo parmesão ralado
- 1 colher (sopa) de azeite
- 2 ramos de tomilho
- Noz-moscada ralada na hora a gosto
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Manteiga para untar o refratário
Modo de preparo:
- Descasque e pique finamente a cebola e os dentes de alho.
- Descasque as batatas e corte-as em rodelas finas com fatiador ou faca.
- Aqueça uma panela com água. Quando ferver, adicione as rodelas de batata e cozinhe por dois minutos. Escorra e reserve.
- Aqueça outra panela em fogo médio, regue com azeite e refogue a cebola até murchar; adicione o alho e refogue por mais um minuto.
- Acrescente o peru ou chester desfiado e o tomilho, misture bem e ajuste sal e pimenta. Transfira o refogado para uma tigela e reserve.
- Na mesma panela, coloque a manteiga. Quando derreter, acrescente a farinha e mexa por um minuto.
- Adicione todo o leite de uma vez, mexendo com batedor, e cozinhe por cerca de 10 minutos até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e desligue o fogo.
- Misture metade do molho branco ao refogado de peru/chester e reserve a outra metade.
- Unte um refratário com manteiga e forre o fundo com metade das rodelas de batata.
- Espalhe o recheio cremoso de peru/chester por cima e cubra com as batatas restantes.
- Regue com o molho branco reservado e polvilhe queijo parmesão ralado.
- Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus até gratinar e dourar.
- Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos e sirva.
CREME DE QUEIJO E CHESTER OU PERU
Rendimento: até 12 porções.
Ingredientes:
- Azeite de oliva
- 1 cebola picada
- Sobras de peru ou chester desfiados
- 3 colheres (sopa) de extrato de tomate
- 2 xícaras de creme de leite
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Salsinha picada
- Queijo muçarela ralado
- Batata palha (para finalizar)
Modo de preparo:
- Aqueça um fio de azeite em uma frigideira e refogue a cebola picada até murchar.
- Adicione as sobras de peru ou chester desfiados e misture bem.
- Acrescente o extrato de tomate, o sal e a pimenta-do-reino, deixando cozinhar por alguns minutos.
- Junte o creme de leite e mexa até formar um molho cremoso.
- Desligue o fogo e acrescente a salsinha picada.
- Em um refratário, faça uma camada desse molho cremoso.
- Cubra com muçarela ralada.
- Adicione outra camada do molho.
- Finalize com mais muçarela ralada e batata palha.
- Leve ao forno preaquecido a 180 graus por cerca de 10 minutos, apenas para gratinar.
- Retire do forno e sirva em seguida.
TACOS DE PERU OU CHESTER E QUEIJO
Rendimento: 4 porções grandes.
Ingredientes:
- 4 tortilhas de trigo (ou de milho)
- 450g de peru ou chester (sobras) assado desfiado
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 pimentão vermelho picado
- 1 pimentão verde picado
- 200g de molho de tomate
- 50g de queijo muçarela ralado
- Azeite de oliva
- Sal a gosto
Modo de preparo:
- Aqueça uma frigideira com um fio de azeite e refogue a cebola, os pimentões vermelho e verde e o alho com uma pitada de sal até ficarem macios.
- Acrescente o peru ou chester desfiado e o molho de tomate, misture bem, deixe aquecer e reserve o recheio.
- Coloque uma porção do recheio no centro de cada círculo de tortilha e feche pressionando levemente as bordas.
- Disponha as tortilhas recheadas em uma assadeira.
- Polvilhe queijo mussarela por cima.
- Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus e asse até o queijo derreter e dourar levemente.
- Retire do forno e sirva quente.
TORTA CREMOSA COM CHESTER OU PERU E ARROZ
Rendimento: até 8 porções.
Ingredientes:
Para o recheio
- 2 xícaras de Peru ou chester (sobras) desfiado
- 1 tomate picado
- 180g de milho
- Cheiro-verde a gosto
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- 150g de requeijão
Para a massa
- 2 xícaras de arroz cozido (sobras da ceia)
- 3 ovos
- 1/2 xícara de óleo
- 2 xícaras de leite
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- 50g de parmesão ralado
- 1 colher (sopa) de fermento químico
Modo de preparo:
- Comece pelo recheio. Misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea e reserve.
- Em seguida, prepare a massa. No liquidificador, coloque o arroz cozido, os ovos, o óleo, o leite, o amido de milho e o parmesão ralado. Bata até formar uma massa lisa.
- Acrescente o fermento químico por último e incorpore delicadamente.
- Unte uma travessa ou assadeira.
- Despeje uma camada de massa no fundo da travessa.
- Espalhe o recheio reservado por cima dessa primeira camada.
- Cubra tudo com o restante da massa.
- Finalize espalhando requeijão por cima e polvilhando parmesão ralado.
- Leve ao forno até dourar.
- Retire, deixe amornar alguns minutos e sirva.
QUICHE DE CHESTER OU PERU
Rendimento: até 8 porções.
Ingredientes:
Para a massa
- 330g de farinha de trigo (sem fermento)
- 150g de manteiga ou margarina (com sal)
- 20ml de água gelada
Para o recheio
- 350g de frango cozido desfiado (sobras)
- 1 tomate sem pele picado
- 1 cebola picada e refogada
- 50g de bacon frito picado
- 70g de provolone defumado ralado (ou outro queijo de preferência)
Para a base
- 4 ovos (cerca de 200g)
- 400ml de creme de leite (caixinha ou fresco)
- 50g de parmesão ralado na hora
- Sal e noz-moscada a gosto
Modo de preparo:
- Misture a manteiga com a farinha até formar uma farofa grossa e adicione água gelada aos poucos até a massa dar ponto.
- Deixe a massa descansar por 20 a 30 minutos na geladeira, dentro de um saquinho ou filme plástico.
- Abra a massa em uma forma de fundo removível (22cm) e pré-asse por 10 minutos a 180 graus.
- Com tudo já frio, misture o frango, o tomate, a cebola refogada, o bacon e o provolone. Reserve.
- Em outra tigela, misture os ovos, o creme de leite, o parmesão, o sal e a noz-moscada, formando a base cremosa. Reserve.
- Com a massa pré-assada, espalhe o recheio de frango sobre o fundo.
- Cubra o recheio com a base cremosa.
- Asse por cerca de 50 minutos a 180 graus ou até firmar e dourar. Se assar na airfryer, cubra com papel-alumínio nos primeiros 30 minutos para evitar que a parte superior queime.
- Deixe amornar antes de retirar da forma e sirva.