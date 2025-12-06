6 restaurantes em Porto Alegre que vão te apresentar novas culturas 

Que tal viajar sem sair do lugar? Experimentar a gastronomia de outros países é uma forma de se conectar a uma nova cultura a partir dos sabores que ela evoca. Os temperos, modo de preparo, e os produtos utilizados conseguem trazer para quem experimenta o prato ou uma bebida típica, um sentimento novo, de descoberta.

Para te ajudar a conhecer novas culturas e expandir o seu paladar, montamos essa hotlist com seis restaurantes em Porto Alegre para quem quer viajar sem sair do lugar:

Tom Yum



Helena Goulart

O restaurante aposta na comida tailandesa de rua, com muito tempero e autenticidade. À frente da cozinha está Vinícius, que descobriu a paixão pela culinária thai na Austrália. O foco é o delivery, mas tem mesinhas na rua para quem quiser ficar. Prove o Pad Thai de camarão, o Yellow Curry e os famosos pudins – o de manga surpreende!

Rua Anita Garibaldi, 420, no bairro Mont'Serrat.

@tomyumpoa

ISOJ Nikkei Sushi Bar



Daiani Aguiar

Japão e Peru em um menu que vai além do óbvio: sashimis, niguiris e rolls convivem com ceviches autorais, quinoto, vieiras ao parmesão, atum e tainha na brasa. O Bao Pork, montado pelo próprio cliente, reforça a proposta interativa. Sob comando do chef peruano Carlos Paredes, a casa entrega uma imersão autêntica na cozinha nikkei em Porto Alegre.

No Cais Embarcadero (Av. Mauá, 1.050, no Centro Histórico)

No Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300, no bairro Cristal)

@isojnikkeidrinks

Tacos Tangamandápio

Daiani Aguiar

Sob o comando do chef Vinícius Aguinsky, o restaurante homenageia o universo do Chaves e destaca o milho em pratos como tacos, nachos e churros. Com ambiente temático e drinques autorais, o menu traz sabores como pescado baja, lengua, al pastor e camarão, além de mezcal e Água de Jamaica. Gastronomia criativa, clima descontraído e respeito às raízes mexicanas.

Av. Plínio Brasil Milano, 20, no bairro Auxiliadora

@tacostangamandapio

Okpo Culture

Marina Carvalho

A gastronomia coreana ganha vida na Capital no restaurante-bar criado por filhos de imigrantes, com menu que vai dos pratos de rua contemporâneos, como o Korean Fried Chicken, até receitas tradicionais como Bulgogi, Japchae e Tteokbokki. O pastelzinho Kimcheese mistura referências coreanas e brasileiras. A experiência é completa, com banchans, ambiente moderno e delivery com embalagens biodegradáveis.

Rua Tenente Coronel Fabricio Pillar, 93, no bairro Auxiliadora

@okpo.culture

Sharin



Sharin Cozinha Indiana / Divulgação

Há mais de 25 anos no bairro Auxiliadora, o restaurante apresenta a culinária indiana com toques asiáticos. O menu Sugestão do Chef inclui pan naan com pastinhas, seguido de opções como magret de pato ao curry, filé mignon com maçã e champignon, stinco de cordeiro ou bolinhos de vegetais com creme de castanha. Para finalizar, Sweet Samosa: pastel indiano de banana com doce de leite e sorvete.

Rua Felipe Neri, 332, no bairro Auxiliadora

@restaurante_sharin

Baalbek



Desde 1981, o lugar é referência em culinária libanesa em Porto Alegre. Ícone de mesa farta e hospitalidade, o restaurante oferece um rodízio clássico com esfirras, kibes, coalhada, kafta e outras especialidades árabes. Um convite para saborear a tradição em família, com pratos que remetem às raízes do Líbano.

Rua Dr. Timóteo, 272, no bairro Floresta