Usina de Massas oferece imersão de sabores no Moinhos de Vento 

A essência da Usina de Massas reunida em um menu que combina sabor e tradição. Patrick Hartwig

Existem lugares que conquistam pela primeira impressão, seja pela calçada charmosa, pelo vaivém elegante do bairro ou pelo aroma que chega antes mesmo do cardápio. A Usina de Massas, na Rua Dinarte Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento, é um desses espaços que convidam a desacelerar. Não apenas para comer, mas para viver uma experiência gastronômica com personalidade, técnica e aquela sensação acolhedora que só uma boa mesa italiana consegue oferecer.

A visita já começa com uma boa mensagem: aqui, a simplicidade é tratada com respeito e a sofisticação aparece nos detalhes. A primeira prova disso vem com a Salada de Brie, Fungo e Mel Trufado (R$ 66), um prato que brinca com leveza e textura. É o tipo de entrada que não tenta impressionar à força, é elegante por natureza. Logo depois, o Brie no Panko com Mel Trufado (R$ 59) confirma o protagonismo do queijo na casa. A combinação do crocante com o interior cremoso, finalizada com nozes caramelizadas, é daquelas que fazem a gente fechar os olhos na primeira mordida. Um clássico instantâneo.





Nos principais, a cozinha segue com segurança. Não há atropelos nem exageros: há equilíbrio. O Spaghetti Carbonara Trufado (R$ 83) chega envolvente, com molho cremoso e sabor pronunciado sem perder a suavidade. Já o Fettuccine com Camarão e Cogumelos (R$ 80) traz um frescor surpreendente — é aromático, delicado e cheio de camadas. O All’Arrabbiata (R$ 71) cumpre sua promessa com pimenta na medida certa, enquanto a Parmegiana de Mignon (R$ 83) é apresentada com generosidade e sabor marcante, daqueles que abraçam.

E há espaço para quem segue restrições alimentares. O Spaghetti ao Sugo sem glúten (R$ 45) foge do lugar-comum e aparece como uma opção saborosa, leve e muito bem executada. Ponto para a casa, que entende que inclusão também se faz no prato.

Na harmonização, vinhos bem escolhidos dividem espaço com as sodas italianas — refrescantes, perfumadas e perfeitas para acompanhar massas mais intensas. É a prova de que uma boa refeição também se faz pelo cuidado nas entrelinhas.

Mas é na sobremesa que a experiência ganha um desfecho inesquecível. O crème brûlée servido no limão-siciliano é, ao mesmo tempo, uma surpresa estética e gustativa. A acidez perfuma o creme, a casquinha caramelizada traz o contraste necessário e o conjunto forma um daqueles doces que ficam na memória, não só no paladar.

Crème brûlée: a acidez do limão encontra a cremosidade do brûlée com um final marcante. Patrick Hartwig

A Usina de Massas representa o que o Moinhos entrega de melhor: charme e sabor sem economia. É o tipo de lugar para ir uma vez e já planejar a próxima porque boas experiências gastronômicas, quando são verdadeiras, despertam exatamente isso: vontade de voltar.

Usina de Massas



Endereço: Rua Dinarte Ribeiro, 44 — Moinhos de Vento, Porto Alegre

Horário de funcionamento: segunda a domingo: 11h30–15h | 18h30–23h