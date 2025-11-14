Trufas brancas em um jantar inesquecível no Castelo Saint Andrews, em Gramado

Trufas brancas, grandes vinhos e a magia do Castelo Saint Andrews. Patrick Hartwig | Destemperados

Viver uma experiência gastronômica no Castelo Saint Andrews, em Gramado, é um acontecimento por excelência. Conhecido por sua infraestrutura e serviços de alto padrão, o Castelo elevou a sofisticação a um novo patamar ao sediar uma noite dedicada à alta gastronomia e a um dos ingredientes mais raros e cobiçados do mundo: as trufas brancas da Toscana.

O Jantar Tartufo Bianco, realizado no premiado Restaurante Primrose, é uma celebração sensorial onde aroma, técnica e elegância se encontram. Em um ambiente encantador, exclusivo e fascinante, o Castelo — com sua arquitetura europeia, luz baixa e atmosfera acolhedora — eleva cada etapa do menu a um patamar ainda mais especial. Para quem aprecia gastronomia de verdade, é o tipo de noite que precisa ser vivida.

Uma jornada em seis tempos

A experiência começa com o pão de fermentação natural acompanhado de manteiga aerada de framboesa silvestre, preparando o paladar para o que vem a seguir. Logo no primeiro ato, a sopa de agnolini trufada traz delicadeza e perfume, harmonizada com o elegante Ferrari Perlé Nero Extra Brut 2007.

Mas foi no segundo passo que a noite começou a entregar seus momentos mais marcantes. O tartare de filé mignon com trufa branca é daqueles pratos que ficam na memória. Untuoso, fresco, cheio de camadas e com a quantidade ideal de trufa, ele combina simplicidade e riqueza como poucas receitas conseguem — e foi, sem dúvida, um dos grandes destaques da experiência.

Em seguida, outro favorito: o capuccino de funghi com tartufo bianco. Servido quente, aveludado e com um aroma capaz de preencher toda a mesa, ele é puro conforto. A espuma delicada contrasta com a intensidade dos cogumelos e com o toque perfumado da trufa branca, criando um dos momentos mais envolventes do menu.

Sofisticação no prato principal

No quarto tempo, surge uma combinação impecável: carré de cordeiro com risoto Acquerello de açafrão e trufa branca. O cordeiro, no ponto perfeito, macio e suculento, encontra no risoto dourado e aromático o par ideal. A lâmina fresca de trufa branca sobre o prato finaliza com charme e identidade, fazendo deste um dos pratos mais completos e emocionantes da noite.

A sequência ainda inclui uma degustação de queijos maturados com mel, balsâmico e trufa branca, harmonizada com ninguém menos que o lendário Sassicaia 2021 — 100 pontos Robert Parker, e finaliza com um tiramisù ao tartufo bianco, fechando a noite com delicadeza e equilíbrio.

Além de um jantar — uma experiência

Antes do jantar, fomos convidados a participar da palestra “O Universo das Trufas Brancas”, conduzida pelo sommelier, gastrônomo e especialista em bebidas Marcelo Toniollo. A conversa foi um mergulho no mundo do tartufo bianco: origem, curiosidades, notas aromáticas e harmonizações. Um aquecimento perfeito para quem está prestes a viver a imersão completa no ingrediente.

No Saint Andrews, tudo é pensado para ser excepcional: o serviço, a curadoria de vinhos premiados, a delicadeza nos detalhes e, claro, o cenário do castelo, que faz qualquer visitante se sentir parte de uma noite única.

O Festival Tartufo Bianco da Toscana é mais que um jantar: é uma celebração rara, exclusiva e inesquecível, especialmente para quem tem a gastronomia como paixão.

Serviço:

Local: Condomínio Residencial Vale do Bosque

Rua das Flores, 171 – Bairro Belverede - Gramado RS

Data: 15 de novembro (sábado)

Experiência Sensorial: 19h00

Valor: R$ 300,00

Jantar: 20h30

Valor: R$ 2.800,00



