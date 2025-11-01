Sushi em Porto Alegre: 12 lugares para provar o melhor da culinária japonesa

Confira lugares em Porto Alegre para comer sushi. Helena Goulart / Agência RBS

Tem data no calendário que a gente precisa respeitar. Pois bem, prepare os hashis: hoje, 1º de novembro, é oficialmente o Dia do Sushi. A data é um convite para celebrarmos essa arte milenar que faz a gente suspirar (e comer bem!).

Para facilitar sua vida, aqui tem 12 endereços imperdíveis em Porto Alegre.

Sushito Experience

Novo menu traz ainda mais sofisticação aos pratos. Helena Goulart / Agência RBS

É o lugar perfeito para quem gosta de um sushi de altíssima qualidade. Recém-lançado, o novo menu traz combinações frescas e criativas: o carpaccio barriga especial (R$ 58) se destaca, barriga de salmão, salsa de cogumelos trufada, flor de sal e relish de nozes com kombu, equilibrando texturas e sabores. Uma experiência japonesa contemporânea que vale a pena.

Av. Teixeira Mendes, 1.161, no bairro Chácara das Pedras

@sushito.experience

MŪ Sushi & Cozinha

Toda criatividade do chef da casa em menu contemporâneo. Anahís Vargas / Agencia RBS

É um dos restaurantes japoneses mais novos da cidade, com sushis, sashimis e pratos quentes que refletem a visão contemporânea do chef. Todas as peças chegam frescas à mesa, e o cardápio inclui desde peixes clássicos, como atum e cavala, até frutos do mar menos comuns, como vieira, polvo e king crab.

Rua Eudoro Berlink, 860, no bairro Auxiliadora

@mu_sushiecozinha

Sambô Sushi

Peças generosas e preço justo. Amanda Xavier / Agencia RBS

No Bom Fim, o Sambô se destaca pelo frescor das peças e pelo clima animado do ambiente, cheio de cores e referências brasileiras. O sistema é à la carte, e os combinados são sempre uma boa escolha. Entre os destaques, o temaki aberto surpreende: peixe fresco, recheios generosos e opções como Philadelphia, shimeji com shiitake e atum.

Rua Fernandes Vieira, 502, no bairro Bom Fim

@sambosushi

Sushilab

Um verdadeiro laboratório da culinária japonesa. Amanda Xavier / Agência RBS

A cozinha funciona como um verdadeiro laboratório de sabores, unindo tradição japonesa e criatividade. Além dos combinados, o chef Cris Meotti oferece um menu degustação de 11 a 15 peças, pensado como uma viagem sensorial. Entre os destaques estão niguiris com amêndoas, gunkans com geleia de pimenta e uramakis com avocado, que mostram toda a inventividade do cardápio.

Rua Carlos Von Koseritz, 1.591, no bairro São João

@sushilabcrismeotti

Ossala

A tradição traduzida em muitos anos de experiência. Amanda Xavier / Agencia RBS

Com quase 30 anos de tradição, o restaurante serve pratos à la carte e também aposta na Experiência Ossala, que leva à mesa as melhores peças do dia. Destaque para a trilogia de ceviches - com molho de maracujá, de leite de tigre e de abacaxi com coco - um verdadeiro espetáculo de sabores e frescor.

Rua Des. Espiridião de Lima Medeiros, 317, no bairro Três Figueiras

@ossala_oficial

Takêdo

Sabor, qualidade e respeito ao ingrediente. Lela Zaniol / Especial

Há quase duas décadas, o lugar segue firme entre os grandes nomes da culinária japonesa em Porto Alegre - e não é por acaso. O cardápio equilibra variedade, qualidade e criatividade, com peças bem-feitas e cheias de detalhes que fazem a diferença. Vale começar pelas entradas frias: os tartares e carpaccios são daqueles que impressionam logo de cara.

Rua Carvalho Monteiro, 397, no bairro Bela Vista

@takedorestaurante

Daikô Sen

Um dos únicos omakases da Capital. Anahís Vargas / Agência RBS

Com vista para o Guaíba, oferece uma experiência gastronômica única na Capital. O cardápio mescla a sofisticação da culinária japonesa com sabores da cultura gaúcha. Além dos pratos à la carte e dos combinados, o omakase surpreende com sashimis, niguiris e iguarias raras, do king crab à releitura do churrasco gaúcho. Frescor, criatividade e sabores únicos em cada sequência.

No Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893, no bairro Cristal)

@daikosen

Sakura Kaiten

Sushi com tradição e sabor. Milene Magnus

Um dos sushis mais antigos da Capital, o Sakura Kaiten mantém a tradição japonesa com a esteira no andar de cima, onde as peças desfilam como nos clássicos do Japão. A área de baixo é ampla e confortável, ideal para quem quer passar mais tempo. Entre os destaques, o tempura de camarão e a lula recheada com shimeji mostram sabores simples, bem-feitos e fiéis à culinária japonesa.

No Iguatemi Shopping (Av. João Wallig, 1.800, no Passo d'Areia)

@sakurakaiten

Daimu

Tradução de cultura japonesa em Porto Alegre. Daiani Aguiar / Agência RBS

O restaurante promete uma experiência gastronômica genuinamente japonesa, tanto que é conhecido por preservar as tradições, mantendo as técnicas e o cuidado na escolha dos frutos do mar utilizados. No cardápio, além dos sushis e dos sashimis, há diversas opções de pratos quentes.

Rua Dinarte Ribeiro, 169, no bairro Moinhos de Vento

@daimu_poa

Jappa Boy

Frescor e esmero em cada peça. Amanda Xavier / Agência RBS

Com um cardápio feito para surpreender, a casa aposta em carpaccios com molhos especiais, ceviches, combinados e peças premium como vieira, azeite trufado e trufa negra. Entre os destaques, o niguiri de atum com foie gras resume bem o equilíbrio entre tradição japonesa e toques contemporâneos da casa.

Rua Silva Jardim, 241, no bairro Auxiliadora

@jappa_boy

Niko Sushi

Onde sabor e preço justo se encontram. Amanda Xavier / Agência RBS

Com estética inspirada no retrofuturismo, propõe uma experiência descomplicada com preços acessíveis. O cardápio reúne sashimis, niguiris e uramakis com combinações que fogem do trivial - como o “Ebi Tuna”, com atum, camarão, sweet chilli e flakes de tempurá. Ideal para quando o desejo bate, sem pesar no bolso.

Na Galeria Casa Prado (Praça Dr. Maurício Cardoso, 71, no bairro Moinhos de Vento)

Rua Fernandes Vieira, 374, no bairro Bom Fim

@nikosushiclub

Restaurante Sayuri

Simplicidade e qualidade no Centro Histórico. Patrick Hartwig / Agência RBS

Peixe fresco, sabor e qualidade descrevem o restaurante, que celebrou 25 anos de história. O lugar é simples e oferece a verdadeira experiência japonesa, com sushi autêntico e atendimento acolhedor. Provamos a sopa de tofu, que surpreendeu, e o combinado da casa. Coloca na lista, porque vale muito a pena.

No Mercado Público (Av. Borges de Medeiros, no Centro Histórico)

@restaurante.sayuri



