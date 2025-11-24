Pizzaria artesanal amplia cardápio e lança burrata vegana em Porto Alegre  

Na Grani, a tradição napolitana e a inovação dividem a mesa com leveza. Patrick Hartwig

A cena gastronômica de Porto Alegre segue ganhando fôlego com iniciativas que unem técnica, repertório e vontade de experimentar. A Grani Pizzeria Napoletana, comandada pelo chef Igor Henrique Rodrigues, é um desses lugares onde a tradição se mantém firme, mas nunca fecha a porta para a criatividade. E foi com esse espírito que a casa decidiu ampliar seu menu plant-based — e o resultado não poderia ser mais interessante.

O novo lançamento é a burrata vegana (R$ 60), feita à base de castanha de caju. Leve, de acidez delicada e textura surpreendentemente cremosa, ela oferece uma interpretação contemporânea de um clássico italiano, mantendo o frescor e a elegância que se espera da versão tradicional. O público pode escolher entre consumi-la fria ou derretida sobre a pizza, uma vantagem exclusiva da alternativa vegetal.

Leia Mais Restaurantes veganos e vegetarianos em Porto Alegre

E, para quem prefere dividir a experiência na mesa, a Grani criou duas combinações especiais que mostram a versatilidade da novidade. A primeira traz tomates assados no forno a lenha, burrata vegana derretida na brasa, pesto vegano e parmesão vegano, acompanhados pelo crostini da casa — um conjunto que equilibra doçura, acidez e textura.

Já a segunda aposta em camadas mais intensas: burrata tartufo vegana derretida na brasa, presunto cru plant-based, parmesão vegano, nozes pecan, azeite de trufas negras e tiras de massa de pizza. Uma opção pensada para quem gosta de sabores mais profundos e aromáticos.

Além da burrata, provamos duas pizzas do menu vegano que reafirmam a habilidade da Grani em trabalhar ingredientes vegetais sem abrir mão do sabor. A Linguiça Artesanal Vegana (R$ 65) combina molho San Marzano, mozzarella vegetal, linguiça feita à base de proteína, cebola roxa e um toque de pimenta e flor de sal — uma pizza aromática e bem construída. Já a La Pertutti (R$ 59) traz escarola marinada no azeite de alho e limão, cogumelos castanhos e pesto de manjericão, resultando em um conjunto vibrante e fresco.



A Grani segue mostrando que inovação não precisa romper com tradição: basta saber onde as duas se encontram. E, no caso da casa, esse encontro acontece no forno a lenha, na massa de longa fermentação e nas combinações que surpreendem mesmo quem não está buscando um menu vegano.

Com esse lançamento, a pizzaria reforça seu lugar entre os endereços mais criativos do Rio Grande do Sul — um espaço onde técnicas italianas, ingredientes contemporâneos e sabor caminham lado a lado.

Grani Pizzeria Napoletana