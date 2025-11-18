Onde comer milanesa e empanadas estilo rio-platenses em Porto Alegre

Mesa farta, tradição e sabores que encantam. Patrick Hartwig

Há restaurantes que chegam discretamente, e há os que chegam com personalidade e o Mila y Birra se encaixa, sem esforço, no segundo grupo. Localizado na Cidade Baixa, o restaurante é dedicado à culinária rio-platense e vem chamando atenção não só pela proposta, mas por uma execução que traduz, em pratos generosos, a essência desse encontro entre Argentina e Uruguai. Se a milanesa é a estrela declarada, a experiência vai além do previsto.

A visita começa pelo que eles chamam de entraditas, mas que já dizem muito sobre o que acontece na cozinha. As empanadas: Patagônia (R$ 14), Palermo (R$ 12) e Recoleta (R$ 12) que trazem combinações que respeitam a tradição, mas não deixam de lado as pequenas licenças poéticas.

A Patagônia, recheada com cubos de alcatra e queijo colonial, parece saída direto de uma mesa familiar; a Palermo entrega uma opção vegetariana bem construída; e a Recoleta, com ricota, brócolis e limão-siciliano, surpreende pela sutileza. As tortas fritas do chef (R$ 25), porém, roubam parte da cena: a versão de barriga de porco é um prato que faz jus à sua reputação, confirmando o porquê de ser tão aclamada, já a picanha se mantém como aquela escolha clássica e infalível.

Quando chegam as milanesas — ou como algumas pessoas chamam: milangas —, fica evidente que o Mila y Birra quer brincar com referências sem perder a honestidade. A Cerro Largo (R$ 67) aposta em gorgonzola e pimentões caramelados, combinação que equilibra intensidade e doçura. A Maldonado (R$ 54), com muçarela, tomate confit e pesto, se destacou como a favorita da noite: fresca, aromática e confortável.

Já a Paysandú (R$ 57), coroada com molho de queijo, bacon crocante e um ovo frito perfeitamente colocado, entrega a experiência clássica em sua forma mais indulgente. Um detalhe importante: todas as opções permitem escolher o tipo de carne ou até a versão de berinjela, ampliando o público sem perder o propósito.

Na sobremesa, eles reforçam a vocação afetiva da culinária do Rio da Prata: a torta frita com doce de leite (R$ 21) traz simplicidade e aconchego, enquanto o Rosita (R$ 27), um pudim de doce de leite cremoso e impecavelmente executado encerra a refeição com elegância despretensiosa.

Em um cenário gastronômico cada vez mais competitivo, o restaurante encontra seu lugar ao apostar no que sabe fazer: comida farta, saborosa e com personalidade. Vale ir com amigos, dividir, comparar, discutir preferências. Porque lá a graça está justamente nisso, na vontade de experimentar tudo e voltar para escolher de novo.

