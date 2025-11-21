Onde beber vinho em Porto Alegre: o Península é parada obrigatória na Anita Garibaldi

Bar tem cardápio enxuto, com petiscos e curadoria de rótulos. Patrick Hartwig / Agência RBS

Sabe aquele dia em que só queremos beber um vinho e falar da vida? Aquele dia em que não queremos saber a origem do produto, o terroir, as uvas e toda aquela história por trás da bebida? Esse é o dia de ir ao Península, bar de vinhos de Porto Alegre.

É um lugar onde o pedido é feito no balcão, a partir de uma carta enxuta para facilitar as escolhas. E um ponto legal é que há opções de taças para quem está no clima de experimentar.

Quando me refiro a só querer beber um vinho, é no sentido de aproveitar a taça sem prestar tanta atenção nos aromas e sabores. Apenas bebemos e aproveitamos.

Por trabalhar com a bebida, muitas vezes digo para o Pietro: “amor, hoje só quero tomar um vinho.” E, ao longo da conversa, depois de uma taça, involuntariamente até comentamos sobre o vinho — mas aí já é por puro prazer.

O Península, carinhosamente chamado de “Peni” pela idealizadora Sophia Andrade, é o tipo de bar de vinhos onde vamos para beber uma taça e acabamos saindo cheio de descobertas. O bar tem um piano — a proprietária é neta do primeiro afinador do Rio Grande do Sul — e, por isso, eventualmente acontecem noites de piano bar.

No armário, garimpado peça por peça, há coleções, itens clássicos e únicos. A moda foi a porta de entrada da empreendedora e ali ela une seus pontos: moda, gastronomia e vinho. Também no armário, ficam rótulos que não estão na carta, um verdadeiro tesouro garimpado.

O charme do balcão

O balcão onde pedimos o vinho tem banquetas confortáveis. Uma delas, por coincidência, se chama “rolha” — daquelas em que não temos vontade de levantar, tanto pelo conforto quanto pelo lugar privilegiado. As taças, adivinhem? Também foram garimpadas em antiquários, muitas vindas da coleção pessoal da Sophia.

É para aproveitar cada gole nos cristais superfinos e se der sorte, a taça será de lá. Quando só queremos beber um vinho despretensiosamente, acabamos tendo uma experiência deliciosa — e, se quisermos, ainda podemos conversar sobre os rótulos, sobre a gastronomia e sobre as viagens pela Europa, unindo tendência, comida, vinho e moda second hand.

Agenda viva e encontros improváveis

Além da rotina, o Península tem uma agenda animada. A “Segunda na Cozinha”, com um bar ou chef convidado preparando receitas, virou um dia queridinho dos donos de bares e cozinheiros — e de quem aproveita o rolê, claro. Já teve ostras, sanduichitos uruguaios e comida de rua italiana.

Também rolam encontros com produtores, uma chance de conhecer novidades e bater papo com quem faz o vinho ali no balcão. Sem frescura, sem distanciamento: com amigos ou fazendo novos amigos que o balcão proporciona.

Já fui prestigiar o Ruben Kunz, da Vinhos da Rua do Urtigão; já fui comer pizza na Ciao Slide ali ao lado e beber uma taça; e já fiquei no balcão conversando com a Sophia enquanto garfava uma torta de frango sentada na poltrona rolha.

Bar Península. Patrick Hartwig / Agência RBS

Espumantes para apreciar a rotina

Nesta semana conhecemos o espumante Resistance Brut, safra 2023. Fresco, com uma cremosidade deliciosa. Não é comum vermos espumantes safrados — geralmente são blends de diferentes anos — mas quando a safra tem algo especial, saem os millésimes (ou milessimato, no italiano). Foi a escolha da primeira taça.

Para acompanhar, um queridinho da casa: o tomate confit, preparado pelo seu Hilário, pai da Sophia, com pãozinho de fermentação artesanal. Parece que nasceram um para o outro no fim de tarde no Peni. A porção de azeitonas e a taça nos fizeram viajar por minutos para os balcões italianos.

Lá, os proseccos são servidos em taças bojudas, e não em flute — referência que o bar abraça. Outra referência europeia: o amendoim e a água filtrada é só pedir. Afinal, estamos bebendo vinho, por isso, vale manter o equilíbrio com água a cada taça.

Despretensioso, mas memorável: o fim de domingo pede pizza e vinho. O bar acolhe quem chega sozinho sem se sentir só. É diverso e cheio de achados. O Península é daqueles lugares em que chegamos sem expectativa e saímos com histórias para contar — e com muita vontade de voltar.

Península

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 694, no bairro Mont'Serrat.

Horário de funcionamento: de quinta a segunda, a partir das 18h.

@obarpeninsula