Harmonização com espumante: pratos leves e sobremesas que combinam perfeitamente

Risoto de camarão com alho-poró. Omar Freitas / Agencia RBS

Símbolo máximo das comemorações, o espumante vai muito além do brinde. Os rótulos podem acompanhar desde pratos leves até sobremesas, garantindo frescor, acidez e equilíbrio.

Pensando em quem gosta de reunir amigos, familiares e cozinhar para si, separamos receitas para harmonizar com a bebida borbulhante.

Tem desde salada de frango até crème brûlée. Confira a seguir e aproveite cada garfada e taça.

Receitas para harmonizar com espumante

Como fazer salada de frango, laranja e amêndoas

Salada de frango, laranja e amêndoas. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: 2 porções.

Ingredientes

1 peito de frango cortado em tiras

Folhas de alface

Folhas de espinafre

1 laranja cortada em gomos ou em rodelas

Lâminas de amêndoas a gosto

Damasco a gosto

Sal e pimenta a gosto

Azeite de oliva

Modo de preparo

Tempere as tiras de peito de frango com sal e pimenta. Aqueça uma frigideira e frite o frango em um fio de azeite de oliva até ficar bem dourado. Reserve. Em um prato, disponha as folhas de alface e espinafre e a laranja. Acrescente as tiras de frango, as amêndoas e o damasco. Tempere com sal e pimenta a gosto e regue com azeite de oliva. Sirva.

Dica: fica ótimo com um espumante brut branco de método Charmat Longo, equilibrando frescor e nuances evoluídas que realçam o sabor da amêndoa.

Receita de wraps de parma e rúcula

Wraps de parma e rúcula. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: 10 porções.

Ingredientes

10 folhas de pão para wrap

20 fatias de presunto tipo parma

1 maço de rúcula

10 colheres (sopa) de requeijão cremoso

Modo de preparo

Passe o requeijão em cada uma das fatias de pão. Por cima, coloque duas fatias de presunto. Sobre cada fatia, acrescente folhas de rúcula. Enrole cada uma das montagens como um rocambole e coloque-as em plástico-filme. Leve à geladeira em uma travessa por 10 minutos ou até que cada rolo esteja firme. Retire o plástico-filme e corte cada rocambole em cinco pedaços. Se desejar, espete cada pedaço em um palito. Sirva frio.

Dica: o espumante Brut, elaborado pelo método tradicional, tem estrutura para acompanhar a carne e acidez na medida certa para equilibrar a manteiga.

Receita de risoto de camarão com alho-poró

Risoto de camarão com alho-poró. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: 4 porções.

Ingredientes

Para o caldo

2 cenouras

2 cebolas

1 talo de salsão

4 dentes de alho

1 talo de salsinha

Ervas a gosto

Água o suficiente para cobrir os ingredientes

Para o risoto

1 cebola picada 1 dente de alho picado 3 colheres (sopa) de manteiga 1 xícara de arroz arbóreo ½ xícara de vinho branco seco 500g de camarão 1 alho-poró picado Sal e pimenta a gosto ½ xícara de parmesão ralado Tempero verde a gosto

Modo de preparo

Comece preparando o caldo: lave bem os legumes e corte-os em rodelas grandes. Leve ao fogo uma panela grande com água e os legumes. Deixe ferver e reduza o fogo. Deixe esfriar e coe. Reserve quente. Em uma panela média, refogue a cebola e o alho em duas colheres de manteiga. Acrescente o arroz e misture bem. Adicione o vinho e deixe evaporar. Aos poucos, despeje o caldo e vá cozinhando, sem parar de mexer até que o arroz fique al dente. Acrescente os camarões e o alho-poró. Corrija o tempero com sal e pimenta a gosto. Finalize com o queijo parmesão ralado, uma colher de manteiga e o temperinho verde. Sirva.

Dica: para harmonizar, um espumante Nature, método champenoise, oferece intensidade e persistência na medida certa para valorizar o camarão.

Como fazer crème brûlée

Crème brûlée. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: 6 porções.

Ingredientes

8 gemas

200g de açúcar refinado

Essência de baunilha a gosto

1 litro de creme de leite fresco

Açúcar cristal para a cobertura

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as gemas, o açúcar refinado e a essência de baunilha. Acrescente o creme de leite e mexa bem. Leve ao fogo em banho-maria e mexa até que o creme forme uma fina camada na colher. Distribua o creme em seis ramequins. Deixe na geladeira por, pelo menos, cinco horas. Em seguida, salpique o açúcar cristal por cima do creme e aqueça um maçarico até formar um caramelo. Se não tiver maçarico, leve ao forno em uma assadeira até que o açúcar fique dourado.

Dica: o clássico Moscatel, com seus aromas florais e toque de mel, realça o caramelo da receita, trazendo equilíbrio entre dulçor e acidez.

Receita de torta de morangos

Torta de morangos. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: 12 porções.

Ingredientes

400g de farinha de trigo

120g de açúcar refinado

1 gema

200g de manteiga sem sal em cubos

10 morangos

Para a cobertura

1 lata de leite condensado

2 latas de creme de leite

2 gemas

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de amido de milho

1 envelope de gelatina sem sabor incolor

Modo de preparo

Em uma tigela, junte todos os ingredientes da torta. Amasse até obter uma massa firme amanteigada. Você pode usar os dedos para esse processo, mas deve cuidar para não sovar. Leve à geladeira por 10 minutos. Enquanto isso, forre uma forma de fundo removível com plástico-filme. Após o tempo, retire a mistura da geladeira e disponha na forma, sobre o plástico-filme. Cubra com outra camada de plástico-filme e faça furos com o garfo para que a mistura não cresça. Retire o plástico-filme e leve ao forno preaquecido a 200 graus por 10 minutos ou até começar a dourar. Retire do forno e deixe esfriar. Reserve. Agora você vai preparar a cobertura. O primeiro passo é hidratar a gelatina conforme as instruções da embalagem. Em uma panela, junte todos os ingredientes da cobertura, com exceção da gelatina, e leve ao fogo para encorpar. Use fogo baixo. Desligue o fogo e junte a gelatina hidratada. Misture até que o creme fique homogêneo. Deixe o creme esfriar e coloque por cima da massa da torta. Corte os morangos ao meio e coloque-os sobre o creme. Sirva.

Dica: o Moscatel Rosé forma o par perfeito e equilibra açúcar e acidez, além de deixar um final em boca fresco e saboroso.