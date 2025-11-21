Harmonização com espumante: pratos leves e sobremesas que combinam perfeitamente

Símbolo máximo das comemorações, o espumante vai muito além do brinde. Os rótulos podem acompanhar desde pratos leves até sobremesas, garantindo frescor, acidez e equilíbrio.
Pensando em quem gosta de reunir amigos, familiares e cozinhar para si, separamos receitas para harmonizar com a bebida borbulhante.
Tem desde salada de frango até crème brûlée. Confira a seguir e aproveite cada garfada e taça.
Receitas para harmonizar com espumante
Como fazer salada de frango, laranja e amêndoas
Rendimento: 2 porções.
Ingredientes
- 1 peito de frango cortado em tiras
- Folhas de alface
- Folhas de espinafre
- 1 laranja cortada em gomos ou em rodelas
- Lâminas de amêndoas a gosto
- Damasco a gosto
- Sal e pimenta a gosto
- Azeite de oliva
Modo de preparo
- Tempere as tiras de peito de frango com sal e pimenta.
- Aqueça uma frigideira e frite o frango em um fio de azeite de oliva até ficar bem dourado. Reserve.
- Em um prato, disponha as folhas de alface e espinafre e a laranja.
- Acrescente as tiras de frango, as amêndoas e o damasco.
- Tempere com sal e pimenta a gosto e regue com azeite de oliva. Sirva.
Dica: fica ótimo com um espumante brut branco de método Charmat Longo, equilibrando frescor e nuances evoluídas que realçam o sabor da amêndoa.
Receita de wraps de parma e rúcula
Rendimento: 10 porções.
Ingredientes
- 10 folhas de pão para wrap
- 20 fatias de presunto tipo parma
- 1 maço de rúcula
- 10 colheres (sopa) de requeijão cremoso
Modo de preparo
- Passe o requeijão em cada uma das fatias de pão.
- Por cima, coloque duas fatias de presunto.
- Sobre cada fatia, acrescente folhas de rúcula.
- Enrole cada uma das montagens como um rocambole e coloque-as em plástico-filme.
- Leve à geladeira em uma travessa por 10 minutos ou até que cada rolo esteja firme.
- Retire o plástico-filme e corte cada rocambole em cinco pedaços.
- Se desejar, espete cada pedaço em um palito. Sirva frio.
Dica: o espumante Brut, elaborado pelo método tradicional, tem estrutura para acompanhar a carne e acidez na medida certa para equilibrar a manteiga.
Receita de risoto de camarão com alho-poró
Rendimento: 4 porções.
Ingredientes
Para o caldo
- 2 cenouras
- 2 cebolas
- 1 talo de salsão
- 4 dentes de alho
- 1 talo de salsinha
- Ervas a gosto
- Água o suficiente para cobrir os ingredientes
Para o risoto
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 3 colheres (sopa) de manteiga
- 1 xícara de arroz arbóreo
- ½ xícara de vinho branco seco
- 500g de camarão
- 1 alho-poró picado
- Sal e pimenta a gosto
- ½ xícara de parmesão ralado
- Tempero verde a gosto
Modo de preparo
- Comece preparando o caldo: lave bem os legumes e corte-os em rodelas grandes.
- Leve ao fogo uma panela grande com água e os legumes. Deixe ferver e reduza o fogo.
- Deixe esfriar e coe. Reserve quente.
- Em uma panela média, refogue a cebola e o alho em duas colheres de manteiga.
- Acrescente o arroz e misture bem.
- Adicione o vinho e deixe evaporar.
- Aos poucos, despeje o caldo e vá cozinhando, sem parar de mexer até que o arroz fique al dente.
- Acrescente os camarões e o alho-poró.
- Corrija o tempero com sal e pimenta a gosto. Finalize com o queijo parmesão ralado, uma colher de manteiga e o temperinho verde. Sirva.
Dica: para harmonizar, um espumante Nature, método champenoise, oferece intensidade e persistência na medida certa para valorizar o camarão.
Como fazer crème brûlée
Rendimento: 6 porções.
Ingredientes
- 8 gemas
- 200g de açúcar refinado
- Essência de baunilha a gosto
- 1 litro de creme de leite fresco
- Açúcar cristal para a cobertura
Modo de preparo
- Em uma tigela, misture as gemas, o açúcar refinado e a essência de baunilha.
- Acrescente o creme de leite e mexa bem.
- Leve ao fogo em banho-maria e mexa até que o creme forme uma fina camada na colher.
- Distribua o creme em seis ramequins.
- Deixe na geladeira por, pelo menos, cinco horas.
- Em seguida, salpique o açúcar cristal por cima do creme e aqueça um maçarico até formar um caramelo. Se não tiver maçarico, leve ao forno em uma assadeira até que o açúcar fique dourado.
Dica: o clássico Moscatel, com seus aromas florais e toque de mel, realça o caramelo da receita, trazendo equilíbrio entre dulçor e acidez.
Receita de torta de morangos
Rendimento: 12 porções.
Ingredientes
- 400g de farinha de trigo
- 120g de açúcar refinado
- 1 gema
- 200g de manteiga sem sal em cubos
- 10 morangos
Para a cobertura
- 1 lata de leite condensado
- 2 latas de creme de leite
- 2 gemas
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- 1 envelope de gelatina sem sabor incolor
Modo de preparo
- Em uma tigela, junte todos os ingredientes da torta. Amasse até obter uma massa firme amanteigada. Você pode usar os dedos para esse processo, mas deve cuidar para não sovar.
- Leve à geladeira por 10 minutos. Enquanto isso, forre uma forma de fundo removível com plástico-filme.
- Após o tempo, retire a mistura da geladeira e disponha na forma, sobre o plástico-filme. Cubra com outra camada de plástico-filme e faça furos com o garfo para que a mistura não cresça.
- Retire o plástico-filme e leve ao forno preaquecido a 200 graus por 10 minutos ou até começar a dourar. Retire do forno e deixe esfriar. Reserve.
- Agora você vai preparar a cobertura. O primeiro passo é hidratar a gelatina conforme as instruções da embalagem.
- Em uma panela, junte todos os ingredientes da cobertura, com exceção da gelatina, e leve ao fogo para encorpar. Use fogo baixo.
- Desligue o fogo e junte a gelatina hidratada. Misture até que o creme fique homogêneo.
- Deixe o creme esfriar e coloque por cima da massa da torta.
- Corte os morangos ao meio e coloque-os sobre o creme. Sirva.
Dica: o Moscatel Rosé forma o par perfeito e equilibra açúcar e acidez, além de deixar um final em boca fresco e saboroso.
Quer receber receitas e dicas gastronômicas em primeira mão? Entre no nosso Canal do WhatsApp, siga e ative as notificações.