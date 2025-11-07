Ceviche do restaurante Chicha, em Arequipa, no Peru. Diogo Carvalho / Especial

O Peru é daqueles lugares que nos lembram o motivo pelo qual viajar ainda é uma das maneiras mais imbatíveis de entender o mundo. Tudo ali pulsa em uma intensidade difícil de explicar. O mar, as montanhas, o colorido do povo, a fé e, acima de tudo, a comida.

Lima foi o ponto de partida. Uma cidade suspensa na encosta de uma montanha e, ao mesmo tempo, na beira do mar. Um cenário que mistura o caos de uma metrópole com a trilha sonora do Pacífico.

Daria para dizer, de forma poética, que Lima é uma grande varanda de construções históricas coberta por uma névoa constante, onde os dias são praticamente iguais mas com ideias e iniciativas efervescentes.

Leia Mais Sushi em Porto Alegre: 12 lugares para provar o melhor da culinária japonesa

Ali estão alguns dos melhores restaurantes do planeta, mas o que mais impressiona não são as estrelas, nem o desfile de chefs reconhecidos mundialmente. O que realmente me pegou foi o sentimento coletivo de pertencimento.

Enquanto em boa parte do mundo comer bem ainda é sobre ter privilégio, no Peru virou motivo de orgulho nacional. O país entendeu cedo que a gastronomia pode ser um caminho de desenvolvimento, uma ponte entre tradição e futuro.

Resgataram ingredientes nativos, valorizaram quem planta, quem pesca, quem cozinha e quem serve. Criaram um ecossistema em que cada elo da cadeia importa. Transformaram o simples ato de comer em um ato de cidadania. Essa consciência mudou o destino do país, e hoje, o turismo gastronômico é uma das principais forças da economia peruana.

Gastronomia de Lima

Milhares de pessoas viajam a Lima todos os anos em busca de um ceviche fresco, de uma experiência nos lugares premiados ou simplesmente para provar o verdadeiro pisco sour em uma esquina qualquer. Mas o impacto vai muito além da mesa, ele chega até o campo, nas comunidades andinas e nos mercados populares. Cada ingrediente valorizado é uma história que continua sendo contada.

A batata que sai da montanha, o milho cultivado a mais de 3 mil metros de altitude, o pescado fresco vindo do mar: tudo isso carrega identidade e gera renda. E quando um ingrediente ganha protagonismo, quem vive dele também ganha visibilidade.

É justamente isso que faz da gastronomia peruana um fenômeno tão autêntico. Ela nasce do território e devolve valor ao território. Não é uma indústria que impõe modas, é uma cultura que se reconhece no sabor.

Lima, com seus contrastes e sua energia, é o reflexo disso. Ali, a alta gastronomia convive com a cozinha de rua de forma natural, sem fronteiras. As cevicherias de bairro têm tanto prestígio quanto os restaurantes estrelados.

Nas bancas do mercado, os cozinheiros falam com o mesmo orgulho de um chef famoso. Porque no Peru a comida é ponte, é conversa, é gesto de afeto. E talvez seja por isso que o país conquistou o mundo, porque o mundo inteiro se vê um pouco nele.

Gastronomia de Arequipa

De lá, segui para Arequipa, a Cidade Branca. Aos pés de três vulcões, exala história e serenidade. As paredes de sillares, a pedra vulcânica branca que dá nome ao município, refletem uma luz quase espiritual.

É impossível andar por aquelas ruas sem sentir que o tempo ali tem outro ritmo. Tudo mais lento, mais verdadeiro, mais humano.

Em Arequipa, a tradição se mantém viva nas picanterias, as cozinhas familiares tradicionalmente comandadas por mulheres. São lugares onde a lenha ainda crepita, os caldeirões borbulham e o cheiro de ají invade as ruas.

Ali, o fogo não é apenas técnica, é símbolo. Ele aquece, alimenta e preserva a memória.

Essas mulheres são guardiãs de um patrimônio imaterial, que é o da paciência, da hospitalidade e do respeito à origem dos alimentos. A força da cozinha arequipenha está em entender que cada prato carrega séculos de aprendizado e de resistência.

É o fogo das picanterias que mantém viva a alma da cidade, e talvez do próprio país. Nesse respeito todo que mora o segredo do sabor peruano.

A comida fala de terroir, de ancestralidade, de pertencimento. Uma gastronomia que não tenta ser global, mas acabou se tornando universal justamente por ser profundamente local.

O fogo que guarda memórias

Como se eu já não estivesse encantado o suficiente por Arequipa, ainda atravessei a máquina do tempo e fui conhecer o Vale do Colca, uma travessia que parece unir o céu e a terra, cruzando a barreira dos 5 mil metros de altitude.

Os condores sobrevoam os cânions como se lembrassem a gente de que há alturas que não se medem em metros, mas em intensidade. Os pueblitos mantêm viva uma sabedoria ancestral que o mundo moderno insiste em esquecer: a de que tudo tem o seu tempo.

Ali, o silêncio é o tempero e o horizonte é a oração. Entre um lomo saltado e um caldo servido no alto da montanha, o que se revela é o verdadeiro segredo desse povo, pois eles entenderam que gastronomia não é status, é identidade. E isso é muito forte.

Paisagens que alimentam histórias

Quando um país se reconhece naquilo que come, quando o campo, o mar e a cidade se encontram na mesma panela, tudo faz sentido. O Peru nos ensina que o sabor de um lugar é o retrato mais honesto da sua gente.

E que contar uma história através de um prato é, talvez, a maneira mais bonita de preservar a própria essência. Voltei de lá com a certeza de que o Peru é um destino que não se visita, se vive. Que cozinhar é um jeito de escutar o coração — um dos maiores gestos de amor que se pode ter — o que um povo tem a dizer.

Quando comer também é identidade

Existem viagens que mudam o paladar e outras que mudam a alma. A do Peru foi dessas que deixam uma lembrança muito marcante, tanto no paladar quanto na memória. O gosto de pertencimento, de tempo, de verdade.

E o melhor é que viver tudo isso ficou mais fácil. Atualmente, a Latam opera três voos semanais diretos ligando Porto Alegre a Lima, aproximando ainda mais o Sul do coração andino.

A experiência continua até o último instante: o Lounge VIP da companhia no aeroporto Jorge Chávez é um dos mais charmosos e modernos do mundo, com cafés especiais, um bar impecável e gastronomia assinada por um chef local.

Voltei grato pelo convite da PromPerú e da Latam Airlines, que tornaram possível essa imersão em um país que é, ao mesmo tempo, berço e futuro da gastronomia latino-americana.

Um lugar que prova, todos os dias, que quando um povo se reconhece à mesa, o mundo inteiro se senta para ouvir sua história.

Melhores restaurantes de Lima