Gastrobar em Porto Alegre aposta em culinária inspirada em filmes e séries

Pérola Negra, a entradinha que conquistou todo o time. Patrick Hartwig

A Casa Spoiler é um daqueles lugares que fazem a gente se sentir em um filme. A proposta é simples e genial: transformar pratos e drinks em homenagens a personagens e produções que marcaram a cultura pop. Resultado? Um cardápio cheio de criatividade, sabor e muitas referências que deixam a experiência ainda mais divertida. O espaço, que abriu em agosto deste ano na rua Miguel Tostes, 579 no bairro Rio Branco em Porto Alegre, já conquistou fãs de filmes e séries que sempre desejaram experimentar pratos e drinks de seus personagens preferidos. Diferente da unidade localizada na Cidade Baixa — onde os drinks são o destaque—, a Casa Spoiler oferece um cardápio gastronômico mais robusto.

Drinks que viram personagens

A nossa noite começou com eles: os drinks. E já dá para dizer que foi amor à primeira vista com o Laura Palmer (R$ 40), inspirado em Twin Peaks. Feito com whiskey bourbon, vermute rosso, infusão de campari e bitter aromático, esse foi eleito o favorito da turma. Mas a viagem pelo cinema e TV não parou aí. O Ana Francisca (R$ 39), homenagem à clássica novela Chocolate com Pimenta, conquistou os fãs de sabores adocicados.

Já o Al Pacino (R$ 45), referência ao icônico O Poderoso Chefão, trouxe a combinação surpreendente de whiskey bourbon com bacon, amaro averna, limão siciliano e mel. E claro: não poderia faltar um refresco sem álcool, o Heisenberg (R$ 22), inspirado em Breaking Bad, para quem prefere uma pedida mais leve.





Entradas para abrir o apetite

Entre as entradas, o cardápio brinca com os títulos de um jeito genial. O Silêncio dos Inocentes traz a língua bovina fatiada, cozida e grelhada, servida com vinagrete de beterraba — um prato ousado, digno de Hannibal Lecter.

Já a Pérola Negra, com tentáculos de polvo grelhado, papas bravas e vinagrete, ganhou nosso coração de imediato. Uma daquelas entradas que você pede e já sabe que vai repetir em outras visitas.

Silêncio dos inocentes: Ousado e cheio de personalidade. Patrick Hartwig

Do leve ao intenso

Pra quem busca algo mais leve, a sugestão é O Diabo Quer Salada (R$ 39), aprovada até pela Miranda Priestly. Fresca, crocante e cheia de estilo, é a escolha perfeita para equilibrar o rolê. Agora, se a ideia é se jogar em pratos mais robustos, prepare-se para uma sessão de gala. O Risoto da Condessa chega à mesa com miolo de contrafilé e entrega um sabor digno de Oscar.

O Elio e Oliver, inspirado em Me Chame Pelo Seu Nome, é pura poesia: pão de beterraba recheado com berinjela empanada, pêssego assado, picles de cebola roxa, folhas de radicchio verona e molho cítrico de iogurte. Uma combinação delicada e surpreendente.

Mas se teve um prato que brilhou mais que todos, foi o O Corte da Matrix. Medalhões de contrafilé envoltos em bacon, acompanhados de um duo de purês de batata roxa, moranga e mandioquinha. Cena principal, sem dúvidas.

A maratona gastronômica seguiu com o Don Canelone, massa artesanal recheada com linguiça toscana, coberta com bechamel e parmesão gratinado, que é puro aconchego. E para fechar com chave de ouro, o Tudo Sobre Almodóvar: uma paella com caldo de frutosdo-mar, tentáculos de polvo, anéis de lula e camarões. Um prato que emociona.

Final feliz

E como todo bom filme merece um desfecho marcante, a sobremesa também não decepcionou. O brownie com sorvete é daqueles clássicos que não têm erro: quentinho, gelado, doce na medida certa e perfeito para compartilhar com quem estiver junto. Um final feliz que a gente recomenda sem pensar duas vezes.

A Casa Spoiler é mais do que um restaurante: é uma experiência para cinéfilos, fãs de séries e amantes da boa gastronomia. Um programa que vale a pena colocar no seu roteiro, seja pra um jantar divertido com os amigos ou para surpreender alguém especial.

Casa Spoiler

Endereço: Rua Miguel Tostes, 579 - Rio Branco, Porto Alegre

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 17h às 00h