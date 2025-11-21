Espumantes até R$ 100: melhores opções para brindar no fim de ano

Espumantes com ótimo custo-benefício para brindar nas confraternizações. Daiani Aguiar / Agência RBS

Nessa época, o que mais recebo são pedidos de dicas para comprar espumantes: se determinado rótulo é bom, se conheço algum com bom custo-benefício.

Chegam mensagens do jornal e também de amigos próximos, porque são muitas confraternizações — e, às vezes, o que menos fazemos é realmente degustar o produto. Por isso, espumantes fáceis, daqueles que bebemos enquanto comemoramos e conversamos, são perfeitos para esse momento do ano.

Nessas horas, valorizamos mais o encontro e menos o rótulo. E é sobre isso mesmo: aproveitar a reunião, brindar, deixar o espumante como coadjuvante da situação.

Leia Mais Onde beber vinho em Porto Alegre: o Península é parada obrigatória na Anita Garibaldi

Por essa razão, os rótulos elaborados pelo método Charmat — em que a segunda fermentação acontece em tanques de autoclave, permitindo grande escala — são ideais para acompanhar o happy hour da firma, o fim de ano com as gurias do ballet e até a festa da academia.

Leves e frescos, permitem beber algumas taças sem precisar de comida junto, mas também combinam super bem com petiscos e tábuas. São aqueles espumantes que pedem a segunda garrafa, e aí sim chamam algo para acompanhar. A serra gaúcha produz excelentes exemplares para essas ocasiões.

Para facilitar a vida, separei dicas de rótulos de até R$ 100 para quem está procurando boas opções. Bons brindes por aí!

13 espumantes bons e baratos

Para todas as horas

Quer receber receitas e dicas gastronômicas em primeira mão? Entre no nosso Canal do WhatsApp, siga e ative as notificações.

Para fim de tarde

Para quem não abre mão do Moscatel

Para conhecer