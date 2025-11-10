Capincho recebe o premiado restaurante taiwanês Aiô para um jantar inédito

Chefs Victor Valadão e Maurício Barbosa, do taiwanês Aiô. Kuroow / Divulgação

O Capincho abre suas portas para uma noite que promete atravessar fronteiras de sabor. Amanhã, 11, o restaurante comandado por Marcelo Schambeck, Flavia Mu e Fred Muller recebe os chefs Victor Valadão e Maurício Barbosa, do premiado Aiô, de São Paulo, para um jantar inspirado na cozinha taiwanesa.

Depois de uma parceria bem-sucedida na capital paulista, quando o Capincho levou um pouco do Sul ao Aiô, chegou a hora de trocar: agora, são os sabores e as técnicas de Taiwan que desembarcam em Porto Alegre para uma experiência à la carte que celebra contrastes e afinidades entre as duas casas.

O cardápio da noite apresenta combinações que expressam o encontro entre culturas, com receitas como salada de alface majian (R$ 55), salada de tomate (R$ 55) — clássico do Aiô —, wantan de porco e camarão (R$ 68) e arroz de mostarda e costelão com glacê de especiarias (R$ 130), preparado com a icônica costela do Capincho.

Para adoçar, duas sobremesas que traduzem delicadeza e memória: tangyuan de tangerina (R$ 42) e torta cremosa de queijo com goiabada (R$ 42).

O encontro com o Aiô nasceu do desejo de mostrar como cozinhas de origens tão distintas podem dialogar por meio dos ingredientes. MARCELO SCHAMBECK Chef do Capincho

A parceria se estende ao bar, onde Fred Muller, eleito entre os melhores bartenders do país, se une a Maurício Barbosa para criar drinques exclusivos que traduzem o espírito colaborativo do jantar. Entre as opções, o Aperitivo del Sur (R$ 44), com cachaça, Jerez fino, maracujá e butiá; o Mazu (R$ 42), com gin, mel e vinho branco; o Vesícula (R$ 42), combinação refrescante de vodka, cupuaçu e flor de sabugueiro; e o Haohe Mango (R$ 48), gaseificado e aromático.

A noite também reforça o protagonismo do Capincho na cena gastronômica nacional. Eleito Melhor Restaurante do Rio Grande do Sul pela Prazeres do Sul e listado entre os 50 melhores do Brasil pela Revista Exame, a casa celebra os ingredientes dos biomas Pampa e Mata Atlântica com olhar contemporâneo e identidade local.

Já o Aiô, reconhecido como Novidade do Ano pela Folha de S.Paulo e citado pelo Guia Michelin, apresenta uma leitura leve e inventiva da culinária taiwanesa, assinada pelos chefs Caio Yokota e Victor Valadão.

Será uma experiência que mistura texturas, aromas e sabores, num encontro cultural que brinca com contrastes e revela afinidades surpreendentes. VICTOR VALADÃO Chef do Aiô

Serviço

Endereço: Praça Dr. Maurício Cardoso, 61, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Quando? 11 de novembro, a partir das 19h.

Reservas: (51) 9482-1042.