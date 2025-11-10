GERAL

Sotaques cruzados
Notícia

Capincho recebe o premiado restaurante taiwanês Aiô para um jantar inédito

Encontro ocorrerá amanhã, 11, em Porto Alegre, com um cardápio que combina culturas e sabores

Daiani Aguiar

