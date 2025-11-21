Camarada Camarão desembarca em Porto Alegre com sabores do Nordeste  

Uma viagem por sabores que cruzam tradições, memórias e novas ideias à mesa. Patrick Hartwig

O cenário gastronômico de Porto Alegre ganhou um reforço importante — e bastante saboroso — com a chegada do Camarada Camarão à Zona Sul. A rede, nascida no Recife, é conhecida pelo cardápio generoso e pela devoção ao camarão, abre suas portas trazendo consigo aquele espírito acolhedor que faz o visitante se sentir imediatamente “de casa”.

Fomos conferir a novidade e saímos com a sensação de que a cidade acaba de ganhar um novo ponto de encontro para quem gosta de comer bem sem frescura, mas com muita personalidade.

Logo de início, o crustáceo mostra quem manda na cozinha. As entradas deixam isso claro: O Al Ajillo (R$ 139) ou os camarões ao alho, dourados e perfumados, são daqueles petiscos que abrem o apetite sem esforço. Já o Crostini de camarões (R$ 92) com pesto de manjericão surge como uma combinação simples e acertada — crocância, frescor e aquela generosidade típica da casa.

No capítulo dos pratos principais, é impossível ignorar o clássico que acompanha a história da marca: a moqueca de peixe com camarões (R$ 209). Preparada na panela de ferro, ela chega à mesa borbulhando e cheia de aroma, com o dendê e o leite de coco se equilibrando sem exageros.

Acompanhada de arroz branco, farofa de dendê e pirão, respeita a tradição nordestina e entrega exatamente o que promete: sabor vivo, textura e aquele conforto que só uma boa moqueca oferece.

Outra boa surpresa do cardápio é o Brisa do Mar (R$ 199), o arroz cremoso preparado com alho-poró, bacon e palmito, gratinado no ponto certo e servido com camarões crocantes por cima — um prato que mistura camadas de sabor e que deve facilmente entrar nos favoritos dos frequentadores da casa.

Entre um prato e outro, um detalhe chamou atenção: o suco de melancia (R$ 13,90), simples, gelado e surpreendentemente marcante. Virou estrela da mesa a ponto de pedirmos uma segunda jarra — algo que raramente acontece quando estamos falando de bebidas não alcoólicas.

Simples e surpreendente, nosso time amou e repetiu (algumas vezes). Patrick Hartwig

E, claro, nenhuma visita ao Camarada Camarão termina sem a sobremesa. A cocada pernambucana (R$ 41) fecha a experiência com brilho: cremosa, com lascas de coco queimado e doçura equilibrada, é o tipo de sobremesa que conquista devagar, mas deixa memória.

A chegada do Camarada Camarão a Porto Alegre é mais do que a inauguração de mais um restaurante: é a expansão de um jeito nordestino e afetivo de cozinhar, agora conectado ao público da capital gaúcha.

Um lugar onde os pratos são generosos, as porções conversam com a mesa e o clima descontraído faz o resto. Se o objetivo é reunir amigos, família ou simplesmente se presentear com um almoço caprichado, essa nova casa da Zona Sul promete se tornar uma parada obrigatória.

Camarada Camarão Porto Alegre

Endereço: Av. Diário de Notícias, 300 (BarraShoppingSul)

Horário de funcionamento:

Seg a sáb - das 11h30 às 22h