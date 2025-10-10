Três bares do Rio de Janeiro com cerveja artesanal própria para conhecer já

Já — cerveja do bar Irajá Redux, desenvolvida em parceria com Hocus Pocus. Vitória Santos / Divulgação

Ao ouvir a palavra cerveja, é provável que a imagem que venha à mente seja a de uma tulipa ou de um caneco gelado, com o colarinho perfeito. No entanto, as opiniões se dividem quando o assunto é a melhor comida para acompanhar a bebida.

Embora as respostas variem, é razoável supor que a maioria remeta a petiscos, comidas de boteco ou ao tradicional churrasco. Nos últimos anos, porém, a cerveja passou a ocupar novos espaços — até mesmo ao lado da gastronomia japonesa.

Seguindo essa tendência, bares e restaurantes vêm desenvolvendo seus próprios rótulos artesanais, combinando identidade de marca com novas possibilidades de harmonização. A seguir, confira lugares para beber e comer bem no Rio de Janeiro.

Rubaiyat

Ruba Lager, cerveja do bar Rubaiyat. Marcus Fabrinni / Divulgação

O tradicional restaurante deu mais um passo na busca por experiências completas à mesa e lançou sua cerveja artesanal: a Ruba Lager — desenvolvida em parceria com a Trilha Cervejaria e o mestre cervejeiro Beto Tempel.

A novidade surge como uma extensão natural da proposta da casa, reconhecida pela excelência em carnes nobres e ambiente sofisticado. A ideia de criar uma cerveja exclusiva nasceu do desejo de ampliar as harmonizações oferecidas aos clientes e reforçar o posicionamento da casa como referência em alta gastronomia.

Nossos clientes são entusiastas de rótulos exclusivos e valorizam produtos com assinatura própria ou que tragam o selo de qualidade Rubaiyat. A criação da Ruba Lager surgiu como resposta a uma leitura do comportamento desse público exigente, que busca experiências completas e personalizadas à mesa MARIANA GARCIA Head de marketing do Rubaiyat

Pensada para acompanhar os pratos icônicos do restaurante, especialmente as grelhadas e assadas, a escolha pelo estilo Vienna Lager foi estratégica. Com corpo leve, equilíbrio e notas de malte caramelo, a cerveja foi criada para ressaltar sabores e criar sinergia com os cortes da casa.

Com preço de R$ 37, a Ruba Lager está disponível na unidade do Rubaiyat no Rio de Janeiro, tanto para consumo no local quanto para levar para casa.

Endereço: Rua Jardim Botânico, 971, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: de segunda a terça, das 12h às 22h. De quarta a sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 18h.

@rubaiyatbrasil

Haru Ichiban

Shochu Biru, cerveja do Haru Ichiban. Divulgação / Haru

Outro restaurante carioca que embarcou na tendência foi o Haru, especializado em culinária japonesa. Para celebrar seus 10 anos, a casa lançou a Shochu Biru (R$ 25, lata de 355 ml), desenvolvida pelo restaurateur Menandro Rodrigues, em parceria com o mixologista Leonardo Santos (bartender do Haru e à frente do 111 Listening Bar), o sommelier José Raimundo Padilha e as cervejarias Indigo e PaKas.

A Shochu Biru é uma sour leve e refrescante, com adição de shochu de cevada e limão-siciliano. A inspiração veio de um dos coquetéis mais pedidos do Haru, o Shiso Smash (R$ 40), que combina shochu de cevada, folha de shiso, limão-siciliano e açúcar, em um perfil aromático e cítrico.

As pessoas costumam ir ao Haru para tomar um bom vinho ou um bom saquê. A ideia de lançarmos esta cerveja comemorativa, com um estilo pouco comum, mas que casa muito bem com os nossos pratos, buscou trazer o cliente para junto desta celebração MENANDRO RODRIGUES Restaurateur

Endereço: Rua Raimundo Corrêa 10, (térreo e sobreloja), em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 12h às 16h e das 18h às 23h30. (Fechado aos primeiros domingos de cada mês).

@harusushirj

Irajá Redux

Já, cerveja do Irajá Redux. Divulgação / Rubaiyat

A botecagem carioca também entrou no movimento. As casas do chef Pedro de Artagão — Boteco Rainha, Boteco Princesa e Irajá Redux — agora contam com uma cerveja própria: a Já (R$ 19,90), desenvolvida em parceria com a Hocus Pocus.

São dois rótulos do estilo Lager, ambos com 4,5% de teor alcoólico. Um deles leva caju e aveia na receita, combinação que proporciona frescor e corpo suave, equilibrando o frutado com notas de malte.

Por enquanto, a Já está disponível exclusivamente para consumo nas casas do grupo, mas há planos de ampliar os pontos de venda futuramente.

Queríamos uma cerveja que tivesse a nossa identidade, com um perfil refrescante, brasileiro e que harmonizasse naturalmente com o que servimos nas casas. Fazer isso com a Hocus Pocus, que tem uma abordagem criativa e técnica muito refinada, foi fundamental para chegar ao resultado que queríamos PEDRO DE ARTAGÃO Chef

Endereço: no Shopping Rio Design Barra, terceiro piso (Av. das Américas, 7.777, na Barra da Tijuca).

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 23h. Sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 22h.

Endereço: no Shopping Rio Sul, primeiro piso (Av. Lauro Sodré, 445, loja 101 A - 41 B, em Botafogo).

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 23h.

Endereço: no Shopping Rio Design Leblon, no térreo (Av. Ataulfo de Paiva, 270 - 112 / 113, no Leblon).

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 23h. Sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 22h.

@irajaredux