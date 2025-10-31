Receitas japonesas saborosas: três pratos típicos para fazer em casa

Como boa fã de Naruto, adoro lamen (o riso está permitido). E para além dos animes bem produzidos, também sou fã de outros tantos aspectos da cultura nipônica.
Inclusive, visitar o Japão está entre os meus sonhos de consumo — que, aliás, se tornou um destino bem hypado nos últimos anos. Tudo isso para dizer que o Dia do Sushi (celebrado em 1º de novembro), nos inspirou a separar três receitas da cozinha japonesa.
Então, que tal conferir três pratos quentes que fogem do óbvio e expressam a diversidade e os temperos orientais? Tem o passo a passo de como fazer lamen (compartilhado pelo restaurante Sakae’s, de Porto Alegre), de guiozas de porco com molho agridoce e de yakisoba de legumes — ótima opção para quem não consome carne e quer inovar no dia a dia.
Como fazer lamen
Rendimento: 4 porções.
Ingredientes
Para a montagem
- 1 pacote de massa
- 1 ovo cozido
- Cebolinha a gosto
- Óleo de gergelim a gosto
Para o lombo
- 500g de lombo de porco
- Óleo de gergelim a gosto
- 1 litro de água
- 500ml de shoyu
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 5 colheres (sopa) de saquê culinário
- 30g de gengibre
Para o caldo
- 2 litros de água
- 200g de ossos de porco ou de frango
- 3 tabletes de caldo de galinha
- 5 dentes de alho
- 1/2 cebola
- 50g de gengibre
- 2 pedaços de kamaboko (massa de
- peixe)
- 2 pedaços de tikuwa (massa de peixe)
- 1 folha de chingensai (repolho chinês)
- 30g de moyashi (broto de feijão)
Para o molho base
- 50ml de água
- 50ml de shoyu
- 1 colher (sopa) de glutamato monossódico
- 10ml de saquê culinário
Modo de preparo
- Comece pelo lombo: em uma panela, leve-o para selar, fritando em óleo. Na sequência, acrescente a água, o shoyu, o açúcar, o saquê culinário e o gengibre. Deixe ferver por três horas. Reserve.
- Cozinhe um pacote de massa, de preferência, que seja tipo yakissoba, conforme as instruções da embalagem. Reserve.
- Em uma panela, coloque todos os ingredientes do caldo e deixe ferver.
- Adicione o kamaboko, o tikuwa, a folha de chingensai e o moyashi. Deixe ferver por mais dois minutos. Reserve.
- Em uma tigela, misture todos os ingredientes para o molho base. Reserve.
- No prato em que for montar o lámen, coloque um pouco de óleo de gergelim, o molho base e o caldo.
- Acrescente a massa e o lombo ao prato. Sirva.
Dica: use caldo à base de missô e sirva sem a carne para adaptar à versão vegetariana.
Receita de guioza com porco e molho agridoce
Rendimento: 4 porções.
Ingredientes
- 300g de farinha de trigo200ml de água fervente
- 300g de carne de porco
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- Tempero verde a gosto
- Sal e pimenta a gosto
- 1 colher (sopa) de óleo de soja
- 2 colheres (sopa) de molho de tomate
- 1 colher (sopa) de shoyu
Para o molho agridoce
- 3 colheres (sopa) de vinagre
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- 4 colheres (sopa) de ketchup
- 3 colheres (chá) de amido de milho
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de molho shoyu
Modo de preparo
- Comece pelo molho: misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo em uma panela pequena, mexendo até engrossar. Reserve.
- Em seguida, disponha a farinha em uma tigela média e acrescente a água fervente aos poucos.
- Misture bem e sove até formar uma massa que não grude nas mãos.
- Em uma superfície lisa, estique a massa com ajuda de um rolo até que fique bem fina.
- Corte a massa em fatias circulares com um aro de metal.
- Para o recheio: tempere a carne com sal, pimenta e óleo de soja.
- Em uma panela média, refogue a cebola e o alho até dourar.
- Acrescente a carne e deixe cozinhar até que fique dourada.
- Adicione o molho de tomate e o molho shoyu.
- Misture bem, corrija o tempero com sal e pimenta e finalize com tempero verde.
- Recheie as fatias de massa com a carne e feche a massa virada para cima: enrole as pontas para um dos lados para conseguir selá-las.
- Em uma panela média, dê uma leve fritada em cada uma apenas para ficarem douradas. Se preferir, faça isso com algumas gotas de óleo de gergelim.
- Acrescente um pouco de água e tampe a panela para cozinhar um pouco a massa.
- Quando secar um pouco a água, deixe dourar mais um pouco e sirva com o molho agridoce por cima.
Yakisoba de legumes
Ingredientes
- Água para cozinhar o macarrão
- 1/2 pimentão vermelho cortado em pedaços grandes
- 1/2 pimentão amarelo cortado em pedaços grandes
- 1/2 pimentão verde cortado em pedaços grandes
- 1 cenoura cortada em pedaços grandes
- 1 cebola roxa cortada em pedaços grandes
- 1/2 brócolis (utilizamos os florões)
- 100g de vagem cortada em tiras
- 1 xícara de shoyu
- 1/2 xícara de água
- 300g de macarrão para yakisoba
- Sal e pimenta a gosto
- Cebolete a gosto
- Óleo de gergelim a gosto
Modo de preparo
- Leve uma panela com água ao fogo para ferver.
- Enquanto isso, em outra panela, refogue os pimentões, a cenoura, a cebola, o brócolis e a vagem.
- Acrescente o shoyu e a xícara de água, deixe ferver.
- Coloque a massa na outra panela com a água fervente e deixe cozinhar por, no máximo, três minutos.
- Escorra a água e passe a massa para a panela dos legumes, misture bem e corrija o tempero com sal e pimenta.
- Finalize com bastant e cebolete e algumas gotas de óleo de gergelim. Sirva.
