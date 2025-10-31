Receitas japonesas saborosas: três pratos típicos para fazer em casa

Lamen. Lauro Alves / Agencia RBS

Como boa fã de Naruto, adoro lamen (o riso está permitido). E para além dos animes bem produzidos, também sou fã de outros tantos aspectos da cultura nipônica.

Inclusive, visitar o Japão está entre os meus sonhos de consumo — que, aliás, se tornou um destino bem hypado nos últimos anos. Tudo isso para dizer que o Dia do Sushi (celebrado em 1º de novembro), nos inspirou a separar três receitas da cozinha japonesa.

Então, que tal conferir três pratos quentes que fogem do óbvio e expressam a diversidade e os temperos orientais? Tem o passo a passo de como fazer lamen (compartilhado pelo restaurante Sakae’s, de Porto Alegre), de guiozas de porco com molho agridoce e de yakisoba de legumes — ótima opção para quem não consome carne e quer inovar no dia a dia.

Leia Mais Receita de bife enrolado com molho vermelho

Como fazer lamen

Receita de lamen. Lauro Alves / Agencia RBS

Rendimento: 4 porções.

Ingredientes

Para a montagem

1 pacote de massa

1 ovo cozido

Cebolinha a gosto

Óleo de gergelim a gosto

Para o lombo

500g de lombo de porco

Óleo de gergelim a gosto

1 litro de água

500ml de shoyu

2 colheres (sopa) de açúcar

5 colheres (sopa) de saquê culinário

30g de gengibre

Para o caldo

2 litros de água

200g de ossos de porco ou de frango

3 tabletes de caldo de galinha

5 dentes de alho

1/2 cebola

50g de gengibre

2 pedaços de kamaboko (massa de

peixe)

2 pedaços de tikuwa (massa de peixe)

1 folha de chingensai (repolho chinês)

30g de moyashi (broto de feijão)

Para o molho base

50ml de água

50ml de shoyu

1 colher (sopa) de glutamato monossódico

10ml de saquê culinário

Modo de preparo

Comece pelo lombo: em uma panela, leve-o para selar, fritando em óleo. Na sequência, acrescente a água, o shoyu, o açúcar, o saquê culinário e o gengibre. Deixe ferver por três horas. Reserve. Cozinhe um pacote de massa, de preferência, que seja tipo yakissoba, conforme as instruções da embalagem. Reserve. Em uma panela, coloque todos os ingredientes do caldo e deixe ferver. Adicione o kamaboko, o tikuwa, a folha de chingensai e o moyashi. Deixe ferver por mais dois minutos. Reserve. Em uma tigela, misture todos os ingredientes para o molho base. Reserve. No prato em que for montar o lámen, coloque um pouco de óleo de gergelim, o molho base e o caldo. Acrescente a massa e o lombo ao prato. Sirva.

Dica: use caldo à base de missô e sirva sem a carne para adaptar à versão vegetariana.

Leia Mais Receitas de molho de macarrão: três opções para impressionar

Receita de guioza com porco e molho agridoce

Guioza com porco e molho agridoce. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: 4 porções.

Ingredientes

300g de farinha de trigo200ml de água fervente

300g de carne de porco

1 cebola picada

1 dente de alho picado

Tempero verde a gosto

Sal e pimenta a gosto

1 colher (sopa) de óleo de soja

2 colheres (sopa) de molho de tomate

1 colher (sopa) de shoyu

Para o molho agridoce

3 colheres (sopa) de vinagre

4 colheres (sopa) de açúcar

4 colheres (sopa) de ketchup

3 colheres (chá) de amido de milho

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de molho shoyu

Modo de preparo

Comece pelo molho: misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo em uma panela pequena, mexendo até engrossar. Reserve. Em seguida, disponha a farinha em uma tigela média e acrescente a água fervente aos poucos. Misture bem e sove até formar uma massa que não grude nas mãos. Em uma superfície lisa, estique a massa com ajuda de um rolo até que fique bem fina. Corte a massa em fatias circulares com um aro de metal. Para o recheio: tempere a carne com sal, pimenta e óleo de soja. Em uma panela média, refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne e deixe cozinhar até que fique dourada. Adicione o molho de tomate e o molho shoyu. Misture bem, corrija o tempero com sal e pimenta e finalize com tempero verde. Recheie as fatias de massa com a carne e feche a massa virada para cima: enrole as pontas para um dos lados para conseguir selá-las. Em uma panela média, dê uma leve fritada em cada uma apenas para ficarem douradas. Se preferir, faça isso com algumas gotas de óleo de gergelim. Acrescente um pouco de água e tampe a panela para cozinhar um pouco a massa. Quando secar um pouco a água, deixe dourar mais um pouco e sirva com o molho agridoce por cima.

Yakisoba de legumes

Receita de yakisoba de legumes. Lela Zaniol / Agencia RBS

Ingredientes

Água para cozinhar o macarrão

1/2 pimentão vermelho cortado em pedaços grandes

1/2 pimentão amarelo cortado em pedaços grandes

1/2 pimentão verde cortado em pedaços grandes

1 cenoura cortada em pedaços grandes

1 cebola roxa cortada em pedaços grandes

1/2 brócolis (utilizamos os florões)

100g de vagem cortada em tiras

1 xícara de shoyu

1/2 xícara de água

300g de macarrão para yakisoba

Sal e pimenta a gosto

Cebolete a gosto

Óleo de gergelim a gosto

Modo de preparo

Leve uma panela com água ao fogo para ferver. Enquanto isso, em outra panela, refogue os pimentões, a cenoura, a cebola, o brócolis e a vagem. Acrescente o shoyu e a xícara de água, deixe ferver. Coloque a massa na outra panela com a água fervente e deixe cozinhar por, no máximo, três minutos. Escorra a água e passe a massa para a panela dos legumes, misture bem e corrija o tempero com sal e pimenta. Finalize com bastant e cebolete e algumas gotas de óleo de gergelim. Sirva.