Receitas de molho de macarrão: três opções para impressionar

Massa fresca com molho de tomate e camarões. Aluísio Pinheiro / Agência RBS

Há algo de especial na simplicidade da massa. Um prato de macarrão reúne o que a cozinha afetiva tem de mais essencial: tempo, sabor e partilha.

No Brasil, o macarrão é presente no dia a dia de milhares de famílias. E aqui no Rio Grande do Sul, com a influência da imigração italiana, as receitas combinam invenção e tradição.

Mas seja como for, uma coisa é certa: a massa vem sempre acompanhada de um bom molho caseiro. Por isso, reunimos três preparos que vão elevar a refeição por aí.

Leia Mais 13 lugares imperdíveis para comer massa em Porto Alegre

Tem pesto com manjericão, quatro queijos e camarão com tomate. Agora é só aproveitar o Dia do Macarrão como desculpa para testar e sujar as panelas da cozinha.

Receitas de molho para massa

Molho pesto

Massa com molho pesto. Aluísio Pinheiro / Agência RBS

Rendimento: de 4 a 5 porções.

Ingredientes

1 xícara de folhas de manjericão fresco

1/2 xícara de azeite de oliva

2 dentes de alho amassados

1 colher (chá) de sal

3 colheres (chá) de nozes picadas

100g de queijo parmesão ralado

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Bata no liquidificador o manjericão, o azeite, o alho e o sal. Adicione os demais ingredientes e bata no modo pulsar para que fique com uma consistência granulada, mas pastosa. Corrija o tempero e sirva junto com a massa bem quente.

Siga o Destemperados no Instagram e fique por dentro das principais novidades de gastronomia da região.

Molho aos quatro queijos

Nhoque com molho quatro queijos. Félix Zucco / Agencia RBS

Rendimento: até 4 porções.

Ingredientes

100g de queijo muçarela

30g de queijo parmesão

30g de queijo provolone

30g de queijo gorgonzola

200g de creme de leite

Modo de preparo

Em uma panela, leve o creme de leite ao fogo até ferver. Quando ferver, adicione os quatro tipos de queijo. Deixe cozinhar. Quando todos os queijos derreterem, retire o molho do fogo e sirva com a massa de sua preferência.

Molho de tomate com camarões

Massa com molho de tomate e camarões. Aluísio Pinheiro / Agência RBS

Rendimento: até 4 porções.

Ingredientes

3 tomates maduros picados

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

Louro a gosto

300g de camarões limpos e sem casca

Tempero verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, refogue o alho e a cebola no azeite de oliva. Acrescente o tomate picado em cubos e o louro. Tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar até que os tomates se desmanchem. Em uma frigideira, frite aos poucos os camarões e junte ao molho. Cozinhe por três minutos e sirva com a massa salpicada com tempero verde.