Receitas de molho de macarrão: três opções para impressionar

Há algo de especial na simplicidade da massa. Um prato de macarrão reúne o que a cozinha afetiva tem de mais essencial: tempo, sabor e partilha.
No Brasil, o macarrão é presente no dia a dia de milhares de famílias. E aqui no Rio Grande do Sul, com a influência da imigração italiana, as receitas combinam invenção e tradição.
Mas seja como for, uma coisa é certa: a massa vem sempre acompanhada de um bom molho caseiro. Por isso, reunimos três preparos que vão elevar a refeição por aí.
Tem pesto com manjericão, quatro queijos e camarão com tomate. Agora é só aproveitar o Dia do Macarrão como desculpa para testar e sujar as panelas da cozinha.
Receitas de molho para massa
Molho pesto
Rendimento: de 4 a 5 porções.
Ingredientes
- 1 xícara de folhas de manjericão fresco
- 1/2 xícara de azeite de oliva
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher (chá) de sal
- 3 colheres (chá) de nozes picadas
- 100g de queijo parmesão ralado
- Pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
- Bata no liquidificador o manjericão, o azeite, o alho e o sal.
- Adicione os demais ingredientes e bata no modo pulsar para que fique com uma consistência granulada, mas pastosa.
- Corrija o tempero e sirva junto com a massa bem quente.
Siga o Destemperados no Instagram e fique por dentro das principais novidades de gastronomia da região.
Molho aos quatro queijos
Rendimento: até 4 porções.
Ingredientes
- 100g de queijo muçarela
- 30g de queijo parmesão
- 30g de queijo provolone
- 30g de queijo gorgonzola
- 200g de creme de leite
Modo de preparo
- Em uma panela, leve o creme de leite ao fogo até ferver.
- Quando ferver, adicione os quatro tipos de queijo. Deixe cozinhar.
- Quando todos os queijos derreterem, retire o molho do fogo e sirva com a massa de sua preferência.
Molho de tomate com camarões
Rendimento: até 4 porções.
Ingredientes
- 3 tomates maduros picados
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- Azeite de oliva
- Sal e pimenta a gosto
- Louro a gosto
- 300g de camarões limpos e sem casca
- Tempero verde picado a gosto
Modo de preparo
- Em uma panela pequena, refogue o alho e a cebola no azeite de oliva.
- Acrescente o tomate picado em cubos e o louro.
- Tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar até que os tomates se desmanchem.
- Em uma frigideira, frite aos poucos os camarões e junte ao molho.
- Cozinhe por três minutos e sirva com a massa salpicada com tempero verde.
Quer receber receitas e dicas gastronômicas em primeira mão? Entre no nosso Canal do WhatsApp, siga e ative as notificações.