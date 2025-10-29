Receita de bife enrolado com molho vermelho 

Essa é daquelas receitas que parecem complicadas, mas são só gostosas demais pra serem simples. O bife enrolado, ou bracciola pros italianos, é pura memória afetiva. Um pedacinho de carne recheado, selado na frigideira e depois cozido num molho que perfuma a casa inteira. Vai bem com arroz, vai bem com purê e vai ainda melhor com quem gosta de comer sem pressa, como nós.