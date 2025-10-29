Receita de bife enrolado com molho vermelho 

Essa é daquelas receitas que parecem complicadas, mas são só gostosas demais pra serem simples. O bife enrolado, ou bracciola pros italianos, é pura memória afetiva. Um pedacinho de carne recheado, selado na frigideira e depois cozido num molho que perfuma a casa inteira. Vai bem com arroz, vai bem com purê e vai ainda melhor com quem gosta de comer sem pressa, como nós.
Confira a receita que a Lela Zaniol preparou:
Bifes enrolados ao molho de tomate
Ingredientes:
- 6 bifes finos de alcatra dos açougues Rissul
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 1/2 xícara de farinha de rosca
- 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
- 2 colheres (sopa) de salsinha picada
- 2 dentes de alho picados
- 6 fatias de presunto cru (opcional, mas dá muito sabor)
- Palitos de dente ou barbante culinário para prender
Para o molho:
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 lata (400 g) de tomates pelados (ou 3 tomates maduros picados)
- 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
- 1/2 xícara de vinho tinto seco
- Sal, pimenta e manjericão fresco a gosto
Modo de preparo:
- Monte os bifes: tempere-os com sal e pimenta. Sobre cada um, coloque uma camada fina de farinha de rosca, um pouco de queijo ralado, alho, salsinha e uma fatia de presunto (se usar). Enrole firmemente e prenda com palitos ou barbante.
- Sele os rolinhos: Aqueça o azeite em uma panela larga e doure os bifes por todos os lados até ficarem bem seladas. Retire e reserve.
- Prepare o molho: Na mesma panela, refogue a cebola e o alho. Adicione o vinho tinto e deixe evaporar o álcool por 2 minutos. Junte os tomates pelados e o extrato de tomate. Tempere com sal, pimenta e manjericão.
- Cozinhe os bifes: Coloque os rolinhos dentro do molho, tampe e cozinhe em fogo baixo por 1 hora, até a carne ficar macia e o molho espesso. (Se precisar, adicione um pouquinho de água quente durante o cozimento para manter o molho.)
- Finalize: Retire os palitos, fatie os bifes e sirva com o molho por cima.
Delicioso, né? Vai muito bem com um purê de batata bem aveludado.