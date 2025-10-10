Onde comer em Secretário: 4 restaurantes imperdíveis na serra do Rio

Maritsa Forneria está entre as opções para aproveitar a gastronomia de Secretário. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

A pouco mais de cem quilômetros da capital carioca, encontra-se uma vila que, até pouco tempo, era mais conhecida por sua natureza exuberante e por ser o destino ideal de quem busca contato com o verde e atividades ao ar livre. Uma mistura de roça com requinte, Secretário se tornou um refúgio para quem deseja fugir do agito urbano e desfrutar de um clima rural ameno e acolhedor.

O bairro bucólico, localizado no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, oferece boa infraestrutura para receber visitantes, com opções que vão de passeios por cachoeiras e trilhas a aventuras de quadriciclo, bicicleta, visitas a fazendas e áreas de preservação ambiental. Desde a pandemia, porém, o local vem ganhando um novo destaque: o de destino gastronômico em ascensão no interior do estado do Rio de Janeiro.

Por isso, pegamos a BR-040 e subimos a serra fluminense para conhecer um pouco desse cenário gastronômico em plena efervescência. No pequeno centro do distrito, entre lojinhas de artesanato e produtos locais, estão alguns dos restaurantes que vêm transformando Secretário em parada obrigatória para quem ama comer bem.

Roteiro gastronômico em Secretário, no Rio

Catarina’s Bar & Bistrô

Aqui está a realização do sonho de Catarina von Seehausen e Raphael Renaldin, casal apaixonado por gastronomia e hospitalidade. Ela, chef formada pela Le Cordon Bleu e criadora de conteúdo reconhecida. Ele, empresário e sommelier com mais de 12 anos de experiência.

Juntos, criaram um restaurante que traduz seus gostos e memórias, com pratos que vão do crudo de peixe (R$ 75) e hambúrguer da casa (R$ 64) às carnes na parrilla, como entraña (R$ 95/250g), pirarucu da Amazônia (R$ 98/300g) e bife de ancho (R$ 190/480g), servidos às sextas, aos sábados e aos domingos.

Às quintas-feiras, o bistrô ganha clima asiático com o Tokyo Thursdays, noite dedicada a lamen, guioza, donburi, yakitori e outras delícias orientais. O menu valoriza ingredientes de qualidade, produtores locais e uma carta de drinques autorais, além de releituras de clássicos.

O mesmo cuidado se reflete na curadoria de vinhos, que privilegia rótulos brasileiros de vinícolas boutiques, inclusive gaúchas como Vita Eterna e Valmarino.

O Catarina é como se fosse uma extensão da nossa casa, onde adoramos receber os amigos, que, no caso, são os clientes. Tivemos toda uma preocupação com o clima nos dois ambientes do restaurante. Queríamos que refletisse o nosso espírito de acolher as pessoas. E o que amamos comer, seja em casa ou não, está nos dois menus que criamos CATARINA VON SEEHAUSEN Chef

Endereço: Estrada do Secretário, 180, no Centrinho.

Horário de funcionamento: quinta, das 18h às 22h. Sexta, das 12h30 às 22h. Sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 17h.

@catarinasbarebistro

Sítio Gastronômico

O ar puro, o verde da mata, os morros ao redor e o pôr do sol fazem deste restaurante um lugar mágico, com atmosfera de casa de campo. À frente do espaço estão Anna Dolezal e Lucca Medeiros, casal que prioriza produtores locais e trabalha com insumos frescos — colhidos na horta de casa. Aliás, é comum vê-la colhendo ervas no jardim enquanto os clientes almoçam.

Formada pela Le Cordon Bleu, aposta em pratos que evidenciam técnica e leveza, como as lulinhas grelhadas (R$ 65), o sorrentino com vieiras (R$ 157) e o entremet de chocolate branco com maracujá, caramelo de amendoim e sorbet de maracujá (R$ 48). A carta de vinhos, moderna e em constante evolução, é comandada por Lucca.

Nosso menu é vivo. Muda conforme os ingredientes disponíveis no momento. Trabalhar com a sazonalidade não é só uma escolha culinária, mas também uma forma de respeitar o tempo da natureza. Isso nos desafia a ser mais criativos e garante uma cozinha mais sustentável, com menos desperdício e mais sabor ANNA DOLEZAL Chef

Endereço: Estrada Francisco Guimarães, 1.100.

Horário de funcionamento: sexta e sábado, das 12h30 às 22h. Domingo, das 12h30 às 18h.

@sitiogastronomico

Maritsa Forneria

Outra parada imperdível é o restaurante aberto há um ano pela chef Silvana Catherine e por Renan Abreu. Em uma charmosa casinha, o lugar é especializado em pizza romana al taglio (R$ 25 a fatia), mas também serve versões clássicas italianas (30cm) e estilos variados, como a NY Style com molho ranch (R$ 25).

Trabalhando com produtos importados e nacionais, além de insumos de pequenos produtores orgânicos, Catherine — que batizou a casa em homenagem à avó — utiliza um blend de farinhas italianas, molho San Marzano e levain de fermentação natural (de 48h a 72h).

O cardápio fixo traz opções como a Lua Cheia (R$ 95), de queijo homônimo; a Pera com gorgonzola da Mantiqueira (R$ 87); a Emirates (R$ 99) e a Tonda Romana (R$ 55). Aos finais de semana, a chef prepara receitas sazonais conforme a disponibilidade dos ingredientes.

Quando me mudei para cá, pensei em abrir uma pizzaria democrática, com a ideia de que qualquer pessoa pudesse vir comer um pedaço ou uma pizza clássica de qualidade por um bom preço, fosse para sentar nas mesas ou levar para casa. Algo no clima que uma legitima street food italiana pode proporcionar SILVANA CATHERINE Chef

Endereço: Estrada do Secretário, 246, no Centrinho.

Horário de funcionamento (durante a AgroSerra): quinta, das 18h às 22h30. Sexta e sábado, das 14h às 23h. Domingo, das 14h às 20h.

@maritsaforneria

Restaurante Lá

E há ainda um endereço que se tornou quase uma instituição local: o restaurante do chef Bebeto Felipe e de seu marido, Marcelo Vidal. Pioneiro na região, o lugar foi aberto em 2011 e é reconhecido por sua culinária autoral contemporânea.

Grande parte dos ingredientes vem da horta do próprio terreno. Até os sorvetes são produzidos ali. A casa funciona de sexta a domingo e oferece menu fechado, com entrada, principal e sobremesa por R$ 296.

Instalado em um galpão cercado por jardins floridos, árvores centenárias e esculturas, o restaurante tem decoração vintage e acolhedora, com peças garimpadas em antiquários ao longo dos anos.

A cozinha do Lá é viva, afetiva e carregada de memórias, das minhas origens, das viagens que fiz, das histórias da minha família. Cada prato traz um pouco de mim e da minha personalidade. Sou autodidata, aprendi tudo observando, experimentando, errando e tentando de novo. Venho de uma família em que os homens sempre estiveram à frente do fogão e desde muito cedo encontrei prazer em cozinhar e aperfeiçoar esse dom BEBETO FELIPE Chef

Entre os destaques do menu estão o Sorrentino de boursin com espinafre e molho cremoso de castanha de caju, o Sonho de Haddock com espuma de ponzu e gergelim negro e a sobremesa Alegria, com terra de chocolate, sorvete flor de leite e pipoca caramelizada.

Endereço: Estrada do Secretário, km 5,7, s/n.

Horário de funcionamento: sexta e sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 18h.

@restaurante_la