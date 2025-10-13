Onde comer em Porto Alegre: cafés e bistrôs que unem cultura e boa gastronomia

Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul foi impactado pela maior tragédia socioambiental de sua história. Na época, pesquisei como a crise humanitária afetou o psicológico dos gaúchos — e uma das constatações mais fortes foi que o senso de pertencimento guia uma vida para o bem-estar.
O ser humano anseia por sentir-se pertencente, seja com amigos, familiares ou até mesmo em um ambiente de trabalho. Neste contexto essencial está inserida a cultura. Somos formados por experiências, e as cidades — sejam rurais ou urbanas — carregam histórias que moldam quem somos.
A identidade coletiva pulsa em cada esquina, e a gastronomia é uma das formas mais profundas de expressar esta conexão. Por isso, reunimos endereços que vão de bistrôs a confeitarias para quem deseja explorar Porto Alegre — o coração do nosso amado Estado.
Foi uma das pautas mais gostosas que vivi até aqui. Entrar em uma livraria, sentir o cheiro das páginas se misturar com o do café, contemplar a beleza das arquiteturas planejadas e apreciar a conexão da concepção dos menus com a arte dos centros culturais, me move.
Conheci lugares incríveis que a nossa Capital guarda e que traduzem a criatividade de um povo que trabalha para defender raízes fortes. Então, assim que possível, faça um rolê cultural. Prometo que será bom.
5 lugares com cultura e gastronomia em Porto Alegre
Café Iberê
Quem é fã do Café da Catedral precisa saber: os proprietários Letícia Hüff e Rogério Prigol expandiram para o Café Iberê. Junto da Fundação Iberê Camargo, a cafeteria apresenta um menu novinho, criado pelo chef Matheus Monteiro.
Provamos a tábua de carne, com defumados da charcutaria artesanal, como queijo de vinho tinto, salame de javali e peito curado de pato, o Toast Picanha Defumada, destaque da casa, e a Paris Brest — sobremesa exclusiva inspirada na arte do museu. Além de tudo isso, o lugar garante um cenário amado por todo gaúcho: o Guaíba.
Endereço: Na Fundação Iberê (Av. Padre Cacique, 2.000, no bairro Praia de Belas).
@cafeibere
@fundacaoibere
Chef Lúcio Café e Bistrô
A sofisticação do Instituto Ling é transmitida em cada prato do Café e Bistrô Chef Lúcio. Como defende o proprietário Marco Behar, ao lado do chef Lúcio, a dupla aposta na valorização de ingredientes frescos e no preparo artesanal – quase medieval.
A intenção e a técnica são percebidas nos pratos com peixes, que são o destaque da casa. Provamos e recomendamos fortemente o Saint Peter grelhado com crocante de nozes e purê de banana da terra e o Filé de linguado grelhado, com molho de de limão siciliano, alcaparras, purê de mandioquinha e legumes dourados.
Também tem sobremesa, café e drinques para aproveitar toda a beleza e arte do espaço. Vai e nos agradece depois, combinado?
Endereço: João Caetano, 440, no bairro Três Figueiras
@chefluciogastronomia
@instituto.ling
Jean Pierre
Livros, café e vinho sempre rendem boas histórias — e na Universos, novidade de Porto Alegre, cada cantinho é um cenário digno de apreciar. Entre fotografias, sanduíches e doces da Jean Pierre e taças com curadoria ímpar, dá para se perder nos sabores e nas páginas, brindar com amigos ou simplesmente curtir o encontro da cultura com o cotidiano.
Um achado na Capital para quem ama conectar os mundos da literatura, arte, enologia e gastronomia. Não saia da confeitaria sem provar o Louvre: base de brownie com mirtilo, interior de framboesa, envolto por camadas de mousse de framboesa e mousse de chocolate e coberto com chocolate.
Endereço: Alameda Eduardo Guimarães, 100, no bairro Três Figueiras.
@jeanpierrepatisserie
@universos_digital
Macun Livraria e Café
No coração da Cidade Baixa, a Macun é aquele lugar que une literatura, café e convivência sem esforço. Com prateleiras organizadas por nacionalidade, estética modernista de 1920 e toque brasileiro, o espaço é acolhedor e bem charmoso.
E o cardápio é uma extensão dessa proposta cultural. Além de cafés especiais, como lattes gelados nos sabores mascavo e canela, tem opções de entradas, principais, vinhos e chope.
É o lugar ideal para saborear uma refeição leve ou um petisco enquanto aprecia uma boa leitura. Exposições, saraus e lançamentos literários completam a experiência. Imperdível, a gente sabe.
Endereço: Rua Octávio Corrêa, 67, no bairro Cidade Baixa.
@macunlivraria
Lola Bar CQMQ
Se estiver pelo Centro Histórico, subir ao sétimo andar da Casa de Cultura Mario Quintana é parada obrigatória. O Lola Bar surpreende com a vista do pôr do sol sobre o Guaíba e um cardápio com personalidade: papas bravas, bolinho de bacalhau, croquetes, schnitzel e opções veganas.
Para adoçar, churros e waffles, sempre acompanhados das famosas sangrias ou drinques da casa. Um lugar perfeito para almoço, café ou happy hour, unindo gastronomia, vista incrível e clima cultural.
Endereço: Na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, no Centro Histórico).
@lolaccmq
@ccmarioquintana
