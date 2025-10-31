Onde comer em Florença: Irene e Bar Artemisia no Hotel Savoy

Bar Artemisia. Alessandra Rech / Especial

O Hotel Savoy, da coleção Rocco Forte Hotels e fundado em 1893, apresenta dois novos espaços sofisticados na Piazza della Repubblica, no coração de Florença, na Itália. O restaurante Irene e o Bar Artemisia traduzem o espírito florentino em experiências onde arte, design e hospitalidade se encontram.

Conheça o Irene Firenze: tradição toscana com alma contemporânea

O restaurante Irene reabriu para a temporada com um novo design, após uma ampla renovação de seus interiores e da charmosa varanda externa com vista para a icônica praça.

O projeto homenageia Lady Forte, mãe de Sir Rocco Forte, CEO da Rocco Forte Hotels, conhecida por seu espírito generoso e gosto impecável. Os pratos simples, porém saborosos — enraizados na autenticidade e na convivialidade — inspiram a nova identidade da casa.

O cardápio leva a assinatura do chef Fulvio Pierangelini, que reinterpreta a culinária toscana com uma sofisticação despretensiosa. Os pratos priorizam poucos ingredientes, mas de alta qualidade, exaltando a sazonalidade e os sabores locais.

Bar Artemisia: mixologia e arte barroca

Ao lado do Irene, o Bar Artemisia presta tributo à pintora Artemisia Gentileschi, ícone do barroco e pioneira entre as mulheres na história da arte. Conhecida por suas obras intensas e emotivas, que muitas vezes retratavam heroínas bíblicas e mitológicas, desafiando as convenções de seu tempo e reivindicando um espaço feminino na pintura histórica.

Inspirado por sua força e sensibilidade, o ambiente traz referências à estética de Caravaggio, com interiores que apresentam elementos decorativos que remetem ao estilo icônico do mestre barroco. Reparem no papel de parede e na decoração do bar que, em cenas que lembram afrescos, contam histórias e trazem um toque de dramatismo ao ambiente.

O menu de coquetéis, criado por Salvatore Calabrese e Federico Pavan, head of mixology da Rocco Forte Hotels, oferece uma releitura do tradicional aperitivo florentino, exibindo um toque inventivo através de coquetéis envelhecidos em couro e infusões de vinho, complementados por ingredientes inesperados como trufas. A seleção é acompanhada por pequenos pratos inspirados na culinária toscana, elaborados pelo renomado chef Fulvio Pierangelini.

O que comer e beber por lá

Começamos a noite no Bar Artemisia, com aperitivos e rolls de atum e camarão. Os drinques — o Spicy Fifty, com vodka de baunilha, flor de sabugueiro, limão, mel e pimenta olho-de-pássaro (€ 23) e o Truffle Negroni, versão luxuosa do clássico, com trufa, gim, Campari e vermute doce (€ 24) — foram o ponto alto.

Tudo estava incrível, mas o destaque vai para os drinques. Diferente de tudo que eu já provei. O Negroni trufado estava surreal. Com certeza repetirei a dose na próxima ida ao bar.

Depois, seguimos para o restaurante Irene. O couvert com pães de fermentação natural, azeite, tomate e manjericão comprovou que o simples bem feito tem seu valor, concordam?

Também provamos a lula e legumes fritos (€ 37), acompanhados de molho agridoce e limão. Entrada bem leve e deliciosa! Para harmonizar, a sugestão do sommelier foi o vinho Verruzzo Toscana 2022.

Nos principais, o pappardelle caseiro com cogumelos cardoncelli e lagosta (€60) e o filé de vitela recheado ao estilo florentino, com feijão verde e molho “nepitella” (€45). O pappardelle tinha pedaços de lagosta no molho e um pedaço inteiro bem generoso em cima. O filé de vitela estava bem saboroso e foi a surpresa boa da noite. Admito que depois de comer algumas boas garfadas do prato do meu namorado, o meu pappardelle até ficou um pouco sem graça (risos).

Finalizamos com o bolo quente de chocolate amargo de Madagascar com sorvete de chá verde (€18) — sobremesa intensa e perfeitamente equilibrada.

Onde ir em Florença para comer e brindar

Duas experiências distintas e complementares que valem a visita.

O Bar Artemisia e o Restaurante Irene são paradas certeiras em Florença — seja para um jantar completo, seja para um aperitivo com coquetéis autorais e atmosfera sofisticada.

Bar Artemisia e Restaurante Irene, no Hotel Savoy

Endereço: Piazza della Repubblica, 7, em Florença, na Itália.

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 7h às 22h.

Contato: +39 055 273 5891.

Reservas: irenefirenze@roccofortehotels.com.

