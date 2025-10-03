GERAL

Gastronomia contemporânea
Notícia

Menu da Mostra Glass 2025 destaca novidades no Café Le Jardin

Até 2 de novembro, evento em Novo Hamburgo apresenta pratos da Chef Marina Guedes com produtos locais, sobremesa exclusiva e programação especial aos domingos

Daiani Aguiar

Destemperados

