Menu da Mostra Glass 2025 destaca novidades no Café Le Jardin

Sobremesa Glass, preparada com entremet de chocolate, morango e avelãs cobertos por glaçagem espelhada. Timóteo Flores / Agência TM Online

A Mostra Glass 2025, em Novo Hamburgo, abre suas portas com o Café Le Jardin Gastromundi, espaço que une arquitetura e culinária. O projeto é assinado pelo escritório Luana Brandão Arquitetura, enquanto a operação fica sob responsabilidade do restaurante Gastromundi, com cardápio desenvolvido pela chef Marina Guedes.

No menu, ingredientes regionais ganham protagonismo em receitas contemporâneas. Entre os destaques, risoto de camarão com limão-siciliano, spaghetti quatro queijos com filé e nozes e croquetas de bacalhau e ossobuco.

Risoto de camarão com limão-siciliano, spaghetti quatro queijos com filé e nozes e croquetas de bacalhau e ossobuco. Timóteo Flores / Agência TM Online

A edição ainda apresenta uma criação inédita: a Sobremesa Glass, preparada com entremet de chocolate, morango e avelãs cobertos por glaçagem espelhada. A experiência conta também com uma carta de vinhos, espumantes, drinques e bebidas sem álcool, além de tábua de charcutaria com caponata, cebola caramelizada e geleia de pimenta.

O espaço, projetado de forma integrada à mostra, abre aos domingos com funcionamento especial para o almoço e oferece ingressos a quem desejar visitar os ambientes.

Mostra Glass

Endereço: Rua Almirante Barroso, 241, em Novo Hamburgo.

Período: até 2 de novembro.

Horários visitação: segunda-feira a sábado, das 14h às 20h30. Domingos e feriados, das 14h às 20h.

Horário do Café Le Jardin: segunda a sábado, das 14h às 21h. Domingo e feriados: 12h às 20h.

