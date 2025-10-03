Harmonização de vinho com doce: dicas de estilos e rótulos

Figo assado com gorgonzola, mel e vinho branco é uma ótima pedida. netrun78 / adobe.stock.com

Em noites especiais, sempre pensamos na sobremesa que vamos servir. Lá em casa, ninguém é muito de doce, mas quando todos se reúnem, sempre aparece um chocolate diferente, surge um pote de sorvete ou o pai faz um pudim para compartilhar.

Abóbora em calda também é opção, assim como doces em compota com uma colher de nata ou com um pedaço de queijo, que fazem a alegria da mesa. Comer sobremesa é mais uma desculpa para ficar mais tempo conversando ou aproveitando o momento para resolver assuntos de família.

Dicas de harmonização de vinho com sobremesa

Se tratando de harmonização, temos dois pontos de atenção. Gorduras, como nata, creme de leite e manteiga, dão aspereza em boca e precisam de vinhos ácidos para equilibrar.

A acidez provoca salivação, limpando a sensação de gordura. Já a untuosidade, que faz a boca deslizar, provocada por azeite ou margarina, precisa de taninos para travar, secando o paladar.

Um dos estilos que usamos com sobremesas é a harmonização por semelhança, combinando o doce do vinho com o doce da comida. Muitas vezes, também recorremos à harmonização por contraste, equilibrando o doce da bebida com o salgado.

Tudo são experiências para valorizar o sabor do que está no prato e na taça. Para conhecer harmonização só há uma maneira: experimentar. Uma garfada com um vinho, uma colherada com outro, até chegar à melhor sensação em boca.

Dizemos que harmonizar é fazer 1+1=3, unindo comida e bebida e criando novas percepções. A seguir, confira algumas combinações de sabores para comemorar o Dia da Sobremesa (celebrado em 9 de outubro) em grande estilo. Saúde!

Figo com gorgonzola e fio de mel

No refratário, vai ao forno apenas o tempo de derreter levemente o queijo e formar uma crostinha. Na taça, um vinho de sobremesa licoroso, com aromas de nozes e mel, e uma acidez vibrante vai bem.

Panna Cotta com frutas amarelas

O doce italiano, com base de creme de leite fresco, é neutro em sabor, mas evidencia bem a gordura do leite. A calda de manga, pêssego e maracujá traz frescor ao paladar, além de aroma intenso.

Harmoniza muito bem com um vinho seco, já que não é sobremesa excessivamente doce.

Torta de morango com nata

Clássica e fácil de preparar. A nata batida com açúcar equilibra o frescor dos morangos. Na taça, espumantes moscatel, com acidez pronunciada para balancear a gordura da nata.

Aromas delicados e frutados completam a experiência. A torta também pode ser feita com pêssego, uva ou até um mix de frutas, finalizando com hortelã fresca.

Cremosas e amanteigadas

Clássicos como o português Pastel de Belém ou o francês Crème Brûlée têm base rica em leite e final de açúcar queimado. Para essas sobremesas, vinhos com acidez equilibram a gordura, e vinhos adocicados harmonizam com o açúcar do preparo.

Produtos à base de doce de leite seguem a mesma lógica. Para ousar, vale harmonizar com um vinho laranja de uva aromática – uma surpresa deliciosa.

