Gastronomia em Buenos Aires: o que comer, onde ir e como viver a capital argentina

Caffe Verganano, Buenos Aires. Larissa Cavalheiro / Agência RBS

Há destinos que fascinam pelo charme fora do comum. Outros, pela sensação de já conhecer. Buenos Aires combina os dois: o novo e o familiar. A menos de duas horas de voo de Porto Alegre, a capital argentina é um convite irresistível para quem aprecia gastronomia, história e o encanto das grandes cidades do mundo.

A convite da Latam Airlines e da Minor Hotels, embarquei em uma jornada cultural e gastronômica pela Argentina para entender e comprovar porque nós brasileiros, especialmente os gaúchos, deveríamos olhar com mais atenção para os destinos latino-americanos tão próximos — e tão surpreendentes. Foi minha terceira vez na cidade, mas aprendi que a quantidade de visitas não importa.

Como dizia Mário Quintana, viajar é “trocar a roupa da alma”. Nem a cidade nem nós somos os mesmos a cada retorno. Viajar é reconexão, reencontro e a deliciosa arte de se perder.

Entre tangos e vinhos

Chegar à metrópole argentina é ser imediatamente seduzido pelo aroma dos cafés, pelo som do tango ecoando nas ruas e pela elegância que o tempo eternizou nas fachadas dos prédios. É uma cidade que não se revela apenas aos olhos — é no paladar que ela se faz inesquecível.

Para o turista gaúcho, muitas vezes acostumado a buscar o encanto europeu, ela oferece proximidade, intensidade, sofisticação e autenticidade.

Sabores que contam histórias

Buenos Aires se descobre no sabor. A primeira parada obrigatória são as padarias e suas famosas medialunas – crocantes por fora, macias por dentro, símbolo da rotina cotidiana. A cada esquina, uma “panadería” convida para o café perfeito.

Em San Telmo, as empanadas ganham protagonismo. Do clássico recheio de carne cortada na faca às versões de jamón y queso, cebolla y queso e pollo, são presença certa nos cardápios dos restaurantes e nas mãos de quem caminha pelas ruas de paralelepípedo.

Empanadas, no mercado de Sant Telmo. Larissa Cavalheiro / Agência RBS

O cheiro da brasa desperta memórias do churrasco gaúcho e cria novas. Nas parrillas — como Hierro, La Cabrera e Don Julio — o fogo transforma a carne em poesia. Cortes suculentos como o asado en tiras, a entraña e o ojo de bife, derretem na boca, acompanhados de legumes, saladas e o inconfundível Malbec argentino.

Outros clássicos imperdíveis são as milanesas — finas, crocantes e douradas, servidas com purê de batatas ou fritas. E, claro, o doce de leite — protagonista das sobremesas. Cremoso e intenso, está presente em tortas, alfajores e sorvetes. Vale provar as versões artesanais em lojas da Calle Florida, no Galerías Pacífico ou nas feirinhas de San Telmo.

Cultura e movimento

Caminhar pelas avenidas de Mayo e de 9 de Julio, pelas ruas boêmias de San Telmo, coloridas de La Boca, elegantes da Recoleta e descoladas de Palermo é descobrir várias cidades em uma só.

Além do imponente Teatro Colón, a Capital guarda tesouros menos óbvios, como o Zanjón de Granados, um sítio arqueológico sob uma mansão colonial em San Telmo. Túneis subterrâneos revelam a história e as camadas de tempo sobre as quais Buenos Aires se reinventou.

No fim do dia, Puerto Madero é o cenário ideal para o pôr do sol. Às margens do Río de la Plata, o bairro moderno contrasta com o passado histórico da cidade. É ali que bares e restaurantes oferecem drinques com vista, passeios de barco — e onde o entardecer parece durar mais.

E nenhuma visita estaria completa sem uma noite de tango. Fomos ao tradicional La Ventana, onde o espetáculo é arrebatador: músicos e dançarinos contam, em ritmo e emoção, a história da Argentina e de seus imigrantes. O jantar de três etapas, servido durante o show, completa a experiência, que foi memorável.

Conexão de alma

Para nós, gaúchos, Buenos Aires é quase uma vizinha — e talvez por isso tão próxima da nossa alma. A cada visita, há algo a descobrir: feiras, bares com música e a hospitalidade que nos faz sentir em casa.

O turismo gastronômico transcende o comer bem — é compreender a essência de um lugar. E a Argentina é um prato cheio para isso.

Entre uma taça de vinho e um mate compartilhado, fica claro que há muito mais que uma fronteira nos separando: há um mesmo gosto pela mesa farta, pelo fogo, pela conversa e pelas tradições. Buenos Aires e Porto Alegre compartilham esse espírito.

Hospitalidade e proximidade

Hospedar-se bem faz parte de uma experiência completa. No coração da cidade, o NH Collection Buenos Aires Lancaster, na Avenida Córdoba, combina tradição e modernidade em perfeita harmonia.

O hotel é um dos mais de 10 endereços da rede Minor Hotels na cidade, que reúne marcas como NH Hotels e NH Collection, todas reconhecidas pelo serviço impecável e pela localização estratégica.

Com voos diretos, a Latam liga Porto Alegre a Buenos Aires em 1h40min. E como viagens sempre transformam, a minha experiência foi exatamente assim: cheia de conforto, boa gastronomia, paisagens belíssimas e momentos inesquecíveis ao lado de uma turma divertida. Já quero voltar!