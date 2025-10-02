Descubra os melhores espumantes do Brasil 2025

14ª edição do Concurso do Espumante Brasileiro reuniu 520 amostras de 102 vinícolas. Jeferson Soldi / Associação Brasileira de Enologia

À convite da Associação Brasileira de Enologia (ABE), vivi uma experiência única por meio do Destemperados: integrei a mesa jurada do 14º Concurso do Espumante Brasileiro, realizado nos dias 24 e 25 de outubro. A edição, que marcou um novo capítulo na história do setor, reuniu 520 amostras de 102 vinícolas dos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O resultado foi anunciado durante o jantar de premiação, ocorrido em 26 de outubro, no Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, em Garibaldi.

Realizado pela ABE, o concurso existe há mais de uma década e se consolidou como a principal premiação dedicada ao espumante nacional, avaliando rótulos à luz de padrões internacionais de qualidade. Em 2025, 160 espumantes foram premiados, sendo 15 com a cobiçada Medalha Grande Ouro e 145 com Ouro, um reflexo do crescimento consistente da qualidade nos últimos anos.

Para além do reconhecimento, a premiação funciona como uma vitrine do setor, estimulando produtores a investirem em inovação e técnicas de elaboração, especialmente no método tradicional de segunda fermentação, que permite maior controle artesanal e expressão do terroir. A avaliação foi realizada às cegas por 54 especialistas, entre enólogos, sommeliers e jornalistas, garantindo isenção, credibilidade e um panorama preciso da evolução do espumante brasileiro.

O concurso mostrou que, entre os estilos mais secos e menos adocicados, os espumantes brut e nature vêm ganhando espaço, enquanto a diversidade de castas reflete a ousadia e a criatividade dos produtores. Além de estimular a qualidade, a iniciativa reforça a importância de reconhecer os rótulos que traduzem identidade regional e potencial de exportação, consolidando o espumante brasileiro nos cenários nacional e internacional.

A fim de ressaltar a excelência em cada categoria, ao final das degustações, os espumantes foram avaliados pelas mesas juradas para conceder o Prêmio Destaque Sabre de Ouro. A consagração incentiva vinícolas a se dedicarem à pesquisa, à técnica e à valorização de seus terroirs. Além disso, contribui com o consumidor, que se baseia na premiação para descobrir novos rótulos e viver experiências sensoriais de alto nível.

Espumantes brasileiros premiados

Das 520 amostras avaliadas, 15 receberam a Medalha Grande Ouro, incluindo vinícolas renomadas como Abreu Garcia, Pizzato, Valmarino e Don Guerino, e premiando tanto espumantes brancos quanto rosés e moscatéis. O Prêmio Destaque Sabre de Ouro contemplou seis rótulos, um em cada categoria, de regiões como Pinto Bandeira, Flores da Cunha, Garibaldi e São Joaquim.

Grande medalha de ouro

Abreu Garcia Festividad Espumante Brut Branco 2022 - Abreu Garcia Vinhos e Vinhedos de Altitude (Campo Belo do Sul – SC) Berkano Espumante Extra-Brut 2023 - Berkano Premium Wines (Pinto Bandeira – RS) Marcus James Espumante Moscatel Rosé - Cooperativa Vinícola Aurora (Bento Gonçalves – RS) Garibaldi Espumante Moscatel Rosé – Cooperativa Vinícola Garibaldi (Garibaldi – RS) Garibaldi Floratta Espumante Brut Rosé - Cooperativa Vinícola Garibaldi (Garibaldi – RS) NOVA Espumante Brut Branco 2023 – Nova Aliança Vinícola Cooperativa (Flores da Cunha – RS) Pizzato Espumante Branco Nature – Pizzato Vinhas e Vinhos (Bento Gonçalves – RS) Pizzato Espumante Brut Branco 2023 – Pizzato Vinhas e Vinhos (Bento Gonçalves – RS) Quinta da Neve Espumante Nature Blanc de Blanc - Quinta da Neve Vinhos Finos (São Joaquim – SC) Don Guerino Cuvée Espumante Extra-Brut Branco - Vinícola Don Guerino (Alto Feliz – RS) Valmarino Espumante Blanc de Noir Brut D.O. Altos de Pinto Bandeira 2021 – Vinícola Valmarino (Pinto Bandeira – RS) Valmarino Espumante Blanc de Blanc Brut D.O. Altos de Pinto Bandeira 2021 – Vinícola Valmarino (Pinto Bandeira – RS) Valmarino& Churchill Espumante Extra-Brut 2023 - Vinícola Valmarino (Pinto Bandeira – RS) Venz Espumante Brut Branco 2025 - Vinícola Venz (Flores da Cunha – RS) Parole Espumante Demi-Sec 2024 – Vitivinícola Don Affonso (Caxias do Sul – RS)

Siga o Destemperados no Instagram e fique por dentro das principais novidades de gastronomia da região.

Prêmio Destaque Sabre de Ouro

Categoria Espumante Branco Charmat: Zanotto Espumante Brut - Vinícola Campestre (Vacaria – RS)

Categoria Espumante Branco Tradicional: Cave Amadeu Espumante Brut 2024 – Vinícola Geisse (Pinto Bandeira – RS)

Categoria Espumante Rosé Charmat: Cave Antiga Espumante Brut Rosé Prosecco & Marselan - Cave Antiga Vitivinícola (Farroupilha – RS)

Categoria Espumante Rosé Tradicional: L.A. Jovem Espumante Brut Rosé – Luiz Argenta Vinhos Finos (Flores da Cunha – RS)

Categoria Espumante Moscatel: Oremus Espumante Moscatel Branco - Fante Indústria de Bebidas (Flores da Cunha – RS)

Categoria Espumante Nature: Ponto Nero Cult Espumante Nature – Ponto Nero (Garibaldi – RS)

Estados e medalhas

RS - 146

SC - 12

SP - 1

MG - 1