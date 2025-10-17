Chefs de destaque se reúnem no Tanga Fusión para celebrar o Tangamandápio

Imagine um domingo em que grandes chefs de Porto Alegre e da Serra se reúnem para cozinhar juntos, misturando estilos, sotaques e temperos. É isso que promete o Tanga Fusión, evento que celebra os quatro anos do Tacos Tangamandápio, a primeira taqueria da cidade.
Sob o comando do chef Vinícius Aguinsky, o encontro marca uma data especial com o espírito que sempre guiou a casa: boa comida e entusiasmo. Para celebrar a ocasião, Aguinsky convidou nomes que representam a força da cena gastronômica local: Arika Messa, Maurício Olmi, Sophia Corá, Fernando Ruiz, Juliane Andreazza, Isabella Dalcin e Bernardo Zucco.
Cada um vai criar pratos exclusivos que unem suas cozinhas autorais aos sabores do Tangamandápio. A ideia é explorar as diferentes culinárias para fazer uma fusão de criatividade e tempero.
O bar também promete ser um ponto alto da noite: vai ter drinques como Michelada, Água de Jamaica, mescais e tequilas, além da coquetelaria clássica latina, que já é marca registrada do lugar. Tudo isso ao som de músicas latinas.
Foi um esforço grande unir todo esse time de chefs aqui de Porto Alegre em um único lugar para cozinharmos juntos e celebrarmos toda a energia colocada e as vitórias nesses quatro anos da nossa garagem. Por isso, o sucesso do evento é garantido!
VINÍCIUS AGUINSKY
Chef da taqueria Tacos Tangamandápio e do restaurante O Levante
Tanga Fusión
Quando: domingo, 19 de outubro, a partir das 16h.
Onde: no Tacos Tangamandápio (Av. Plínio Brasil Milano, 20, no bairro Auxiliadora).
@tacostangamandapio