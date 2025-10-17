GERAL

Encontro de sabores
Notícia

Chefs de destaque se reúnem no Tanga Fusión para celebrar o Tangamandápio

O festival de comida ocorrerá no domingo, com pratos exclusivos, drinques latinos e música para celebrar o aniversário da primeira taqueria de Porto Alegre

Daiani Aguiar

Destemperados

