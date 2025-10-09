9 sorveterias em Porto Alegre que você precisa conhecer

Não faltam opções de sorveteria na cidade. Amanda Xavier / Anahís Vargas / Grupo RBS

Se você, assim como a redação do Destemperados, acredita que todo dia é dia de saborear um bom sorvete, então esta lista é perfeita.

A seguir, listamos nove sorveterias em Porto Alegre, que servem da clássica casquinha ao gelato italiano. Vem conferir!

Gianluca Zaffari

A sorveteria está espalhada pela Capital. Com sabores diferentes e autorais, o lugar conta com edições limitadas. Em 2024, por exemplo, criaram os gelatos de wasabi, gergelim preto, melão, arroz doce e matcha para o Festival do Japão. A produção segue a receita italiana à risca, por isso, são supercremosos e refrescantes. Os picolés também fazem sucesso por lá!

@gianlucazaffari

Gelato Borelli

Com pezinho na Itália, mas feito totalmente aqui no BarraShoppingSul, a marca serve os gelatos italianos, com caldas de pistache e avelã. No balcão, sabores como gianduia, torta limone, nutellino, fior di latte, doce de leite e chocolate belga te fazem pensar em comprar uns 18 cascões, também produzidos por eles. Além disso, vale experimentar os sorbets — aqueles que não levam adição de lácteos, sabe? É só fruta batida com água. Experimente o de maracujá, é intenso na medida certa.

@gelatoborelliportoalegre

Anahís Vargas / Agência RBS

Santino Artisan

Chocolate com calda de laranja. Queijo com goiabada. Tiramissu, zabaione, apfelstrudel, doce de leite e muitos outros sabores enchem a bancada de gelatos da marca. No cardápio tem mais de 60 opções, em versões zero lactose e zero açúcar, bem como cafés, milk-shakes e outras sobremesas associadas ao sorvete.

@santinogelato.poa

Just Cold Creamery

A Just Cold trouxe à Capital gelatos cremosos e deliciosos e sorvetes artesanais produzidos em pedras em baixa temperatura. Sabores como pistache — sabor tendência em 2024 —, pitaya, macadâmia e red velvet aparecem com frequência no balcão. Seja vendo o pôr do sol do Guaíba ou aproveitando a brisa da praia (na temporada eles estão no Roubadinhas Atlântida), estes sorvetes são sempre boas pedidas.

@justcoldcreamery

Anahís Vargas / Agência RBS

Cronks

Desde 1986, o bairro Bom Fim é mais geladinho e saboroso com a Cronks. Depois de uma caminhada pela Redenção, que tal aproveitar as mesinhas na calçada e desfrutar de um pote de sorvete? Com mais de 30 variedades de sabores e coberturas, além de opções sem açúcar e para intolerantes à lactose e ao glúten, a sorveteria é uma das queridinhas da Capital.

@cronks.sorvetes

Anahís Vargas / Agência RBS

Freddo

Porto Alegre agora conta com três unidades da famosa sorveteria argentina. Além do Shopping Iguatemi e do Mercado Brasco, no Bom Fim, a Freddo está agora no Pontal Shopping. Não tem como não provar os de doce de leite, clássicos da marca. Mas os de fruta também valem a pena, como o de framboesa patagônica e o de maracujá com laranja.

@freddobrasil

Anahís Vargas / Agência RBS

Di Argento

A cremosidade impera na gelateria, seja nos sabores clássicos ou nos que levam frutas. São mais de 20 opções, entre elas sem lactose e veganas, mas vale dar uma chance para o de doce de leite argentino. Se estiver passando pelo Moinhos de Vento, procura as duas portinhas francesas, pede teu sabor favorito e aproveita a sombra das árvores nas mesinhas do lado de fora.

@gelateriadiargento

Anahís Vargas / Agência RBS

Banca 40

Parada obrigatória de quem está pelo centro da cidade: a tradicional banca do Mercado Público serve, há quase cem anos, sorvetes artesanais, saladas de frutas e banana split para refrescar o pessoal. Se você ainda não provou a bomba royal, com três sabores de sorvete, salada de fruta e nata batida, podemos te afirmar que está perdendo tempo.

@banca40

Marina Carvalho / Agência RBS

Bacio di Latte

Com quatro unidades na Capital, a franquia produz gelatos sempre frescos e cremosos. Há opções de frutas da estação, clássicos como chocolate e creme, além de sabores exclusivos e disponíveis por tempo limitado. Por lá, você também pode rechear as casquinhas com doce de leite ou creme de avelã. Para não ter dúvida, nossa dica é pedir uma casquinha recheada com doce de leite e uma bola do sorvete que leva o nome da casa. Combinação perfeita!

@baciodilatte

Arquivo pessoal / Divulgação