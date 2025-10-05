5 bons vinhos para beber no dia a dia

O vinho e a arte se encontram para despertar sentidos, celebrar momentos e transformar o cotidiano. Kseniia / adobe.stock.com

Caravaggio pintou Baco, Paolo Veronese retratou As Bodas de Caná e Leonardo eternizou A Santa Ceia. O vinho não carrega fama e méritos à toa.

Das passagens religiosas às telas renascentistas, a bebida milenar sempre esteve presente — entre celebrações e momentos de inspiração. Basta uma taça na mão para que a expressividade apareça e os problemas sumam.

O vinho desperta sensações. À beira-mar, com um branco refrescante, observamos as ondas e o reflexo de um céu azul; no parque, percebemos mais nitidamente o canto dos pássaros; e nos eventos culturais, deixamos a música nos embalar enquanto brindamos. Tudo fica mais leve.

Vinho como forma de arte e expressão

À medida que os aromas se revelam, nos entregamos ao instante: cantarolamos, respiramos fundo, sentimos o entorno. O vinho em si é uma forma de arte. A assemblage, por exemplo, é o ato de encontrar a proporção exata entre as uvas para alcançar equilíbrio e identidade.

A escolha da garrafa comunica intenções; o rótulo, por sua vez, traduz personalidade. Nosso primeiro contato é sempre visual — o design, as cores, o que desperta curiosidade.

Como escolher e harmonizar vinho

Mesmo sendo enóloga, ainda me deixo conquistar por etiquetas que brilham na prateleira, que despertam desejo ou refletem o humor do dia. Isso é arte.

Ainda há certa resistência em incluir vinho em alguns tipos de evento, mas exemplos inspiram: no Metropolitan Opera House, em Nova Iorque, o bar ferve no intervalo da ópera com taças de espumante e tintos elegantes.

Assistir um filme tomando um vinhozinho também é luxo puro; concertos ao ar livre e shows se transformam com uma taça na mão. Feiras, sejam de rua, de design ou de antiguidades, também ficam mais bonitas quando compartilhadas com vinho.

Batalhas de grafite, desfiles, vernissages: tudo é palco possível. No fundo, tudo é arte e tudo combina com um brinde. Desde sempre foi assim, fomos nós que criamos barreiras para apreciar.

Conforme o cenário, vale taça de acrílico, copo sem haste ou até vinho em lata. A arte muda, o comportamento também e o vinho acompanha o ritmo.

Screwcaps (tampas de rosca) são perfeitas para piqueniques e eventos de rua; e os espumantes ice, feitos para o gelo, salvam convites de última hora.

Dicas de vinhos para curtir o momento

Que a gente viva mais a arte que nos cerca. Que haja mais brindes e menos pressa. Que possamos sentir o que está na taça — e ao redor.