13 lugares imperdíveis para comer massa em Porto Alegre

Tonnarelli Ai Polpettini do Bottega Maria: massa fresca com almôndegas de carne ao molho de tomate e manjericão. Daiani Aguiar / Agência RBS

Integrante da família das massas, o macarrão é um prato democrático, que atravessa fronteiras sociais, geográficas e culturais. Um produto feito de farinha, água e, às vezes, ovos, que é simples, acessível e plural.

Está na mesa de milhares de famílias brasileiras todos os dias e também em restaurantes de alto padrão. Símbolo da Itália e protagonista no Brasil, o macarrão figura entre os pratos mais amados do mundo.

Não à toa, o país ocupa o terceiro lugar no ranking global de produção, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias (Abimapi). E como bons fãs que somos, preparamos uma lista de restaurantes para aproveitar o Dia do Macarrão — celebrado em 25 de outubro. Bora?

Onde comer massa boa em Porto Alegre

Bottega Maria

Rigatoni Alla Norma, com berijenla, molho de tomate, ricota e manjericão. Daiani Aguiar / Agência RBS

Em um casarão histórico de 1924, a cozinha celebra a Itália com massas frescas e de grano duro, molhos encorpados e ingredientes típicos, como o guanciale do verdadeiro carbonara. Seja no salão elegante ou na calçada, a boa mesa e o serviço gentil são garantidos.

O almoço executivo (R$ 83), servido de terça a sexta, inclui entrada (salada), principal e sobremesa. Provamos o Rigatoni alla Norma, com berinjela, molho de tomate, ricota e manjericão — delícia demais.

Endereço: Rua Miguel Tostes, 371, no bairro Rio Branco.

@bottegamariapoa

Cantina Spina

Meia porção de Massa à Bolonhesa. Amanda Xavier / Agência RBS

Clássico dos bons, é aquele tipo de cantina aconchegante ideal para um almoço. Entre receitas caseiras e tradicionais, o cardápio italiano oferece massas frescas e molhos de tomate feitos com calma.

A meia porção de Massa à Bolonhesa está entre os pratos que amamos. O atendimento é da própria família e o clima acolhedor eleva a energia do dia.

Endereço: Rua General Lima e Silva, 1.244, no bairro Cidade Baixa.

@cantinaspina

Benjamin Osteria Moderna

Plin di Costelão Affumicato: ravióli de costela defumada, ervilhas, milho tostado e caldo de costela. Anahís Vargas / Agencia RBS

Comandado pelo chef Bruno Hoffmann, o restaurante contemporâneo aposta em um cardápio com releituras de clássicos da cozinha da Itália. Entre opções tradicionais e outras fora do óbvio, indicamos o Plin di Costelão Affumicato: ravióli de costela defumada, ervilhas, milho tostado e caldo de costela — que combina técnicas italianas com as tradições gaúchas.

Endereço: No térreo do Edifício JBZ (Av. Carlos Gomes, 400).

@benjamin.osteria

Libertino

Anahís Vargas / Agência RBS

Um cantinho cheio de charme e surpresas, onde o cardápio vive em movimento. A cada dois meses, novas receitas ganham espaço nas mãos do chef Mauri Olmi, que combina técnica e afeto em pratos clássicos com um toque inventivo.

O Spaghetti All’Amatriciana, com molho de tomate e bacon, é daquelas pedidas que confortam de verdade. Um lugar pra voltar sempre, até porque nunca é igual.

Endereço: Rua Santo Antônio, 801, no bairro Bom Fim.

@libertino.poa

Peppo Cucina

Penne Al Profumo Di Finocchio. Anahís Vargas / Agência RBS

Daqueles clássicos infalíveis. Com ambiente elegante e cardápio italiano de respeito, o almoço executivo é um acerto: couvert, entrada e prato principal.

Do penne com funcho ao risoto de charque com moranga, os pratos são feitos com cuidado. O Penne Al Profumo Di Finocchio é uma opção bem aromática e saborosa.

Endereço: Rua Dona Laura, 161, no bairro Moinhos de Vento.

@peppocucina

Cantina Pastasciutta

Anahís Vargas / Agencia RBS

Com jeitinho de casa da nona, o lugar serve massas frescas feitas ali mesmo, todos os dias, com aquele toque de tradição que vem da serra gaúcha. Estão em Porto Alegre, Gramado e Atlântida.

O cardápio passeia por clássicos como spaghetti, gnocchi e tortei, com molhos como pomodoro rústico, pesto e quatro queijos. O ambiente é acolhedor, os pratos são fartos e as sobremesas são saborosas.

Endereço: No Boulevard Laçador (Av. dos Estados, 111), no bairro São João.

@cantinapastasciutta

Atelier de Massas

Anahís Vargas / Agencia RBS

Um clássico que combina arte, vinho e massas de respeito. As paredes cobertas por obras dão o tom boêmio do salão, onde o bufê de antepastos é um espetáculo à parte: mais de 80 delícias que abrem o apetite.

O talharim com frutos do mar e o medalhão com espaguete e sálvia são ótimas pedidas. Atendimento acolhedor, taças generosas e clima de bodega italiana fazem deste lugar uma experiência indispensável.

Endereço: Rua Riachuelo, 1.482, no Centro Histórico.

@atelier.de.massas

Aora Cucina

Brasato Di Agnello. Amanda Xavier / Agencia RBS

Instalado em um casarão da década de 1940, o restaurante traduz a elegância da cozinha italiana em meio à efervescência do 4º Distrito. O chef Cláudio Mesquita e a restaurateur Alícia Weiss comandam o espaço com charme e personalidade.

No menu, massas frescas feitas diariamente e clássicos cheios de sabor, como Brasato Di Agnello.

Endereço: Av. Pátria, 272, no bairro São Geraldo.

@aoracucina

Cantina Toscana

Rigatoni Frutti di Mare. Gabriela Grinplastch / Especial

Na Zona Sul, a casa celebra a cozinha italiana com toque familiar e acolhedor. O chef Chico Vacca e a família trazem receitas autênticas, com massas frescas e de grano duro, risotos cremosos e pratos que equilibram tradição e criatividade, como o Rigatoni Frutti di Mare.

Ambiente intimista, atendimento caloroso e sobremesas irresistíveis transformam qualquer refeição em uma experiência memorável aqui.

Endereço: Rua Caiapó, 71, no bairro Vila Assunção.

@cantina.toscana

Cantina do Press

Filetto Alla Griglia. Grupo Press / Divulgação

Com ar contemporâneo e clima acolhedor, o restaurante leva a Itália para Porto Alegre. O menu explora regiões menos conhecidas do país europeu, com entradas como a Cotoletta di Mozzarella e a Bruschetta della Cantina, e massas que pedem compartilhamento, como o Tortellini al Mignolo com crema de parmesão e o Filetto Alla Griglia.

Endereço: No Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800), no bairro Jardim Europa.

@acantinadopress

Prego

Opção vegetariana com cogumelos do Pappardelle Ragu. Milene Magnus / Agência RBS

Instalado no casarão onde funcionava o Sette, o restaurante aposta em gastronomia de alto padrão com leveza e acolhimento. O projeto dos mesmos criadores do Guava oferece releituras contemporâneas de clássicos, serviço impecável e ambiente vibrante.

Entre as massas, destaque para a opção vegetariana com cogumelos do Pappardelle Ragu. Mas provamos muita coisa e estava tudo incrível.

Endereço: Rua Auxiliadora, 248, no bairro Auxiliadora.

@pregopoa

Da Casa do Chef

Al Nero, com camarões. Daiani Aguiar / Agência RBS

A casa celebra a cozinha italiana artesanal. Sob a direção dos chefs Aluísio Guimarães e Henrique Couto, o restaurante oferece massas frescas preparadas com técnicas tradicionais e ingredientes de alta qualidade. O ambiente intimista, aliado a uma carta de vinhos selecionados, proporciona uma experiência culinária completa.

Provamos as massas Al Nero, com camarões, e o Ravioli de Cogumelos, com molho manteiga e limão siciliano, que encantou pelo equilíbrio e cremosidade. Um lugar que amei conhecer.

Endereço: Rua Sarmento Leite, 830, no bairro Cidade Baixa.

@dacasadochef.massas

Angelini

Tortei com molho de nata e nozes. Patrick Santos / Agência RBS

Cantinho italiano que encanta pelo sabor e tradição familiar. Comandado por Emmanoel, o restaurante serve massas artesanais de alma e afeto, como o Nhoque com frango na cerveja e o Tortei com molho de nata e nozes, além de entradas como o Arancini crocante.

Pequeno, mas cheio de personalidade, o espaço é perfeito para quem busca uma experiência acolhedora, capaz de transportar direto para a Itália.

Endereço: No Food Hall do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), no bairro Passo d'Areia)

@angelini.poa