12 vinhos que combinam com sushi

A comida japonesa já é uma das preferências dos brasileiros e, agora, com as temperaturas em elevação por conta da proximidade do verão, a vontade de comer algo geladinho faz aumentar o apetite. Pelo menos comigo é assim — no calor, consumo bem mais sushi do que no inverno.

E o que combina com peixe cru? Uma opção é o saquê, mas nem todos são adeptos à tradicional bebida japonesa feita do fermentado de arroz.

Cabe lembrar que os insumos vindos do oceano, como peixes, crustáceos e algas marinhas, são ricos em iodo, o que, em contato com os taninos dos vinhos, pode provocar um gosto metálico na boca. Por isso, os frutos do mar tendem a combinar melhor com vinhos brancos e rosés, com pouca presença de cor e tanino.

Outro ponto importante na harmonização é que peixes gordurosos precisam de vinhos com acidez mais elevada para equilibrar. Salmão e atum, por exemplo, nas versões sashimi e niguiri, evidenciam seu sabor com variedades de Chardonnay de regiões frias, como a serra gaúcha ou a Borgonha.

Vinhos bons para harmonizar com sushi

O Riesling alemão também realça o sabor do peixe e, claro, os espumantes são coringas na culinária nipônica — especialmente os feitos à base de Chardonnay, que intensificam o sabor de maçã do arroz bem preparado.

O hossomaki, com a alga marinha por fora, entrega crocância e salinidade ao prato. Para esses, vale explorar vinhos com influência marítima, que evocam a sensação de estar à beira-mar. Rótulos da África do Sul, da costa pacífica do Chile e brasileiros da serra catarinense são excelentes pedidas.

Rosés frescos, bem clarinhos e com acidez vibrante, também são ótimas opções para harmonizar com salmão cru. Além disso, acrescentam sabor quando combinados com skin, peixes cozidos e crustáceos.

Mas, se você é do time que não abre mão de um vinho tinto, a dica é optar por variedades com pouco tanino, como Pinot Noir e Gamay, e, claro, sem passagem por madeira. Rótulos elaborados pelo processo de maceração carbônica são boas escolhas, assim como os claretes — tintos mais claros e delicados, que encaram bem os frutos do mar.